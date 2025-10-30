待望の第２号でもグラビア界の人気者７人が誌面を躍動！ グラビアムック『PARADE(パレード)』2025秋号、小学館より本日10月30日発売！

表紙は桃月なしこ、裏表紙は熊澤風花が飾る

株式会社小学館『PARADE』2025秋号 表紙 桃月なしこ

「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第2号でも、人気者7人がオンパレードで誌面を躍動しました。

表紙を飾るのは、各誌でひっぱりだこの桃月なしこ。グラビア歴8年で初めて受けたという「けだるげ」というリクエストに、彼女は見事な表現力で応えました。 路上で、屋上で、庭で、ベッドやお風呂で …… 巻頭20ページ超にわたる、なしこワールドは圧巻のひと言です。

そして中面でパレードを盛り上げるのは、「ピュアすぎる」の代名詞で知られる森脇梨々夏。カラフルな水着を着用しながら、底抜けに明るく、時にせつない表情を見せてくれました。「全鳥取県民の妹」として愛される白濱美兎は、サメの浮き具を“彼氏”に見立て、終わらない夏休みをビーチで満喫、夕景に白肌を輝かせました。抜群のスタイルを誇るクールビューティ・斉藤里奈は、ずっと見つめていたくなる眼差しで、日常感あふれる「お部屋グラビア」を披露。今年グラビアデビューしたばかりの新星・沢美沙樹は、自身初となる“雨中撮影”で18歳ラストの輝きを見せてくれました。アイドルグループ「＃よーよーよー」のピンク担当・由良ゆらは、東京・高円寺の不思議な古家空間で、クセの強い衣装を身に着け、見たことのないような表現に挑戦。そして「アイドル史上最高傑作」と評される熊澤風花が、清廉さと儚さ全開でトリを務め、裏表紙を飾りました。





みんなのPARADE、いざ前進！

■出演者プロフィール

巻末には、7人分のサイン入りチェキ計35枚の読者プレゼントも！ さらに、白濱美兎のグラビアに“出演”したサメの浮き具も本人サイン入りでプレゼントしちゃいます！『PARADE』2025秋号 裏表紙 熊澤風花

桃月 なしこ【ももつき・なしこ】……1995年11月8日生まれ、愛知県出身。身長160cm。「可愛すぎる現役ナース」として話題になり、2017年にデビュー。2020年には『魔進戦隊キラメイジャー』のヨドンナ役に抜擢されるなど、女優としても活躍。ポケモンGOとラーメンをこよなく愛する。

公式Ｘ：＠nashiko_cos(https://x.com/nashiko_cos)

公式Instagram：@nashiko_cos(https://www.instagram.com/nashiko_cos/)

森脇 梨々夏【もりわき・りりか】……2002年5月8日生まれ、兵庫県出身。身長161cm。『佐久間宣行のNOBROCK TV』で“ピュアすぎる”と話題に。2025年1月、ボクシング井上尚弥の世界戦でラウンドガールを務め、大きな注目を集めた。『ダイアン津田のバーディーチャンす～』の2代目アシスタントとしてレギュラー出演中。

公式Ｘ：＠moririka_0508(https://x.com/moririka_0508)

公式Instagram：@ririka_0508(https://www.instagram.com/ririka_0508/)

白濱 美兎【しらはま・みう】……2006年10月5日生まれ、鳥取県出身。身長163cm。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、グラビア界を席巻。ファースト写真集『manika』が発売中

公式Ｘ：＠shirahama_miu(https://x.com/shirahama_miu)

公式Instagram：@shirahama_miu(https://www.instagram.com/shirahama_miu/)

斉藤 里奈【さいとう・りな】……2001年1月1日生まれ、埼玉県出身。身長160cm。「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞。俳優として多数の映画、ドラマに出演。ファースト写真集

『色彩』が発売中

公式Ｘ：＠rina_pyonpyont(https://x.com/rina_pyonpyont)

公式Instagram：@rina_pyonpyon(https://www.instagram.com/rina_pyonpyon/)

沢 美沙樹【さわ・みさき】……2006年10月18日生まれ、東京都出身。身長158cm。高校３年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界の新星として注目を集める。特技はY字バランス。

公式Ｘ：＠misaki_sawa(https://x.com/misaki_sawa_)_

公式Instagram：@misaki_sawasan(https://www.instagram.com/misaki_sawasan/)

由良 ゆら【ゆら・ゆら】……6月17日生まれ、千葉県出身。身長151cm。アイドルグループ「＃よーよーよー」のピンク担当。雑誌や写真集などでも多方面に活躍する。ファースト写真集『ゆらドキッ！』が発売中

公式Ｘ：＠yurayura_yuraa(https://x.com/yurayura_yuraa)

公式Instagram：@yurayura_yuuura(https://www.instagram.com/yurayura_yuuura/)

熊澤 風花【くまざわ・ふうか】……2002年7月2日生まれ、埼玉県出身。身長162cm。11歳でアイドル活動を始め、現在所属するアイドルグループ「Task have Fun」は結成10年目を迎える。2018年からグラビア活動も開始。セカンド写真集『小さくて大切なもの』が発売中

公式Ｘ：＠Task_fuuka(https://x.com/Task_fuuka)

公式Instagram：@fuka_kumazawa(https://www.instagram.com/fuka_kumazawa/)

森脇梨々夏 撮影／横山マサト白濱美兎 撮影／松田忠雄

斉藤里奈 撮影／花村克彦沢美沙樹 撮影／TOYO由良ゆら 撮影／藤本和典

■今号の電子版はなんと42ページ増！

本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ、7人×6ページ＝42ページ増を電子版限定で実現。本誌と同じ税込1,760円なので、こちらもぜひチェックしてください。

■PARADEのデジタル写真集も絶好調！

グラビアムック「PARADE」の創刊と同時にスタートしたデジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズは、既刊6タイトルがいずれも大ヒット。今号からも6タイトルを刊行予定です。ご期待ください。

■PARADE公式Ｘもフォロワー増加中！

「PARADE」公式Ｘアカウント @parade_mook(https://x.com/parade_mook) では、本誌未掲載のアザーカットや撮影時のオフショット、オリジナル動画を投稿します。ぜひフォローをお願いします。

■熊澤風花「PARADE掲載記念」オンラインサイン会を開催！

今号の裏表紙を飾った熊澤風花のPARADE掲載記念オンラインサイン会を開催します。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も目白押し。ぜひご本人のサイン本をゲットしてください。

開催日時：2025年11月5日（水）19時～

URL：https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=somJkWuwnKgK(https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=somJkWuwnKgK)

『PARADE（パレード）2025秋号』

定価：1,760円（税込）

A4判112ページ

ISBN：978-4-09-103240-9

2025年10月30日（木）発売 小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09103240

※画像使用の際は画像名に記したクレジットの記載をお願いします。