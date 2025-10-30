生成AIでアプリ開発にチャレンジしたいならまずこの1冊。『やりたい！ができる生成AIでアプリづくり 仕事＆日常がもっとラクになる』を2025年10月30日（木）に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、第一人者と対話しながら実現するアプリづくりの解説書『やりたい！ができる生成AIでアプリづくり 仕事＆日常がもっとラクになる』を2025年10月30日（木）に発売いたします。

■アプリづくりにチャレンジしたい！を叶える入門者目線の解説書

生成AIが登場して、イラスト作成や作曲など、これまで専門スキルが必要だったことにチャレンジしやすい環境が整いました。アプリケーション（アプリ）開発もその1つです。人間のエンジニアに依頼するように、生成AIに作りたいアプリを伝えれば自動的に生成してくれるようになったのです。しかし、いざチャレンジしようと思っても「やりかたがわからない」「思ったように作れない」といった壁にぶつかりやすいのが生成AIによるアプリ開発の「あるある」です。本書は、そんな壁を乗り越えて、思い描いたアプリを作るノウハウをぎっしり詰め込んだ入門者目線の解説書です。

■第一人者に教わりながら、やりたいことを実現できる

本書では、アプリ開発未経験のライター酒井麻里子さんが、生成AI活用の第一人者のYouTuber、KEITOさんと対話しながらさまざまなアプリを開発していきます。自分専用のAIチャットボットに始まり、SNS投稿用画像生成アプリ、ナンプレゲームアプリ、音声日記アプリなど、日常的に使えるアプリづくりを通じて、楽しみながら生成AIでの開発に必要な知識やテクニックを身につけられるのが特徴です。また、ChatGPT、Claude（クロード）、Dify（ディフィ）、Bolt（ボルト）といった定番ツールを使って開発するので、本書で学んだ知識を幅広い場面で応用できます。

■本書は以下のような方におすすめです- オリジナルのアプリを開発したい方- 手軽に読めるアプリ開発本を求めている方- 生成AIを使ったアプリ開発に興味がある方- バイブコーディングにチャレンジしたい方■紙面イメージ読者目線で知りたいことがわかる対話形式簡単なものから高度なものまで、幅広いアプリ開発が体験できる■本書の構成

第1章 生成AIでオリジナルアプリを作ろう！

第2章 基本！自分専用のチャットボットを作ろう

第3章 楽しむ！スキマ時間に使えるミニアプリを作ろう

第4章 便利！毎日使える音声日記アプリを作ろう

第5章 学ぶ！リスキリングに役立つアプリを作ろう

■書誌情報

書名：やりたい！ができる生成AIでアプリづくり 仕事＆日常がもっとラクになる

著者：KEITO、酒井麻里子

発売日：2025年10月30日（木）

ページ数：192ページ

サイズ：A5

定価：1,870円（本体1,700円＋税10％）

電子版価格：1,870円（本体1,700円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-02310-4

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295023108/

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101056

◇書影ダウンロード：https://dekiru.net/press/502310.jpg

■著者プロフィール

KEITO（けいと）

『新たなAI活用を作る』AIディレクター

ChatGPTやクリエイティブ系AIの情報・アイデアなど発信。生成AIを使った業務効率化コンサル、AI活用アドバイザーなどを複数社就任。YouTubeチャンネル登録者数16万人越え。イベント登壇、AI活用セミナー、AIを活用したワークフロー構築ボットの制作、SNS運用など幅広く活動。

酒井麻里子（さかい まりこ）

ITライター。企業のDXやデジタル活用、働き方改革などに関する取材や、経営者・技術者へのインタビュー、技術解説記事、スマホ・ガジェット等のレビュー記事などを執筆。メタバース・XRのビジネスや教育、地方創生といった分野での活用に可能性を感じ、2021 年8 月よりWEBマガジン『Zat's VR』（https://vr-comm.jp/）を運営。メタバースに関するニュースや、展示会・イベントレポート、ツールの解説やレビューなどを発信。Yahoo! ニュース公式コメンテーター（IT分野）。株式会社ウレルブン代表。Twitter（@sakaicat）では、デジタル関連の気になった話題や役立つ情報などを発信。

■やりたい！ができるシリーズとは

「新しいことにチャレンジしたい！」「新しいスキルを身につけたい！」「新しいツールを活用したい！」……の3つの「やりたい！」を叶えるための生成AIの教科書です。その分野の第一人者にやりかたを教えてもらう読者目線の丁寧な解説が特徴です。

