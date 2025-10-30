【ILMIIO ROASTERY Lab.】ブリッサアンドティエラ・ジャパン合同会社とパートナーシップ契約を締結

コマースメディア株式会社

スペシャルティコーヒーを中心に焙煎・販売を行うILMIIO ROASTERY Lab.（運営：コマースメディア株式会社、東京都豊島区、代表取締役：井澤 孝宏）はこの度、ブリッサアンドティエラ・ジャパン合同会社（東京都千代田区、代表：山口 宗）とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

本提携は、中南米地域、特に世界的に希少価値の高いパナマ産ゲイシャコーヒーなど、高品質なスペシャルティコーヒーの持つ多様な魅力を、両社の知見とネットワークを活用してより深く、広くお客様に届けることを目的としております。

その最初の取り組みとして、ILMIIO ROASTERY Lab.（運営：コマースメディア株式会社）は、ブリッサアンドティエラ・ジャパン合同会社の運営するECサイト「FURUMAME DRIPPERS」を制作しました。

ECサイト「FURUMAME DRIPPERS」

ページURL：https://vintagegeisha.com

「FURUMAME DRIPPERS（ブリッサアンドティエラ・ジャパン合同会社）」のサイトファーストビュー

厳選したパナマ産コーヒーをドリップバックでお届けいたします。

コマースメディア株式会社 代表取締役 井澤よりコメント

ILMIIO ROASTERY Lab.は、お客様一人ひとりが特別なコーヒーに出会える場を提供することをミッションとしております。

今回のブリッサアンドティエラ・ジャパン合同会社様との提携は、パナマをはじめとする中南米の高品質なスペシャルティコーヒーの魅力を、お客様へより深く、広くお届けするための重要な一歩です。

ブリッサアンドティエラ・ジャパン様は、高品質なパナマ産スペシャルティコーヒーに特化し、生産者との強い共通の思いを持つ企業でいらっしゃいます。両社の強みである「高品質なスペシャルティコーヒーの探求」と「ECを通じた最適な顧客体験の提供」を融合させることで、単に商品を販売するだけでなく、中南米コーヒーのストーリーや生産者の情熱を深くお届けできると確信しております。

この協業を通じてコーヒーの新しい楽しみ方を創造し、生産者と消費者のよりよいくらしに貢献できることを強く期待しています。

ブリッサアンドティエラ・ジャパン合同会社 代表 山口様よりコメント

このたびコマースメディア株式会社とのパートナーシップの締結ができましたことを、大変喜ばしく思っております。

私どもは６年にわたってパナマを専門に、中米地域のスペシャルティコーヒー豆の輸入事業に携わってきました。一人ひとりの手で丁寧に作られた、高品質なコーヒーのおいしさ、素晴らしさを、一人でも多くの方に楽しんでいただきたい、そんな生産者たちとの共通の思いからこの事業はスタートしました。

そんな中、これまでとは違った新たな発想と視点、また業界の立場でコーヒー事業に取り組んでおられるコマースメディアさんと出会い、ご一緒する機会をいただきました。

一見かけ離れた業種の両社がそれぞれの得意分野で協力することで、私たちの「共通の思い」を実現し、ひいてはコーヒー生産者と、地域の人々の暮らし、そして私たちのよりよいくらしに貢献できることを願ってやみません。

本パートナーシップを通じて、両社はスペシャルティコーヒーの多様な魅力を発信し、お客様一人ひとりが「自分だけの特別な一杯」と出会える機会を創出するとともに、コーヒー文化のさらなる発展に貢献してまいります。

ILMIIO ROASTERY Lab.（イルミオロースタリーラボ.）について

ILMIIOという言葉は、イタリア語で「私の」を意味する「IL MIO」と、スペシャルティコーヒー協会（SCA）が定義する110種類のコーヒーフレーバーを象徴する「110」をかけあわせて生まれました。この名前にはお客様一人ひとりが「自分だけの特別なコーヒーを見つけられる場所」を創るという私たちの想いが込められています。

お客様が自分自身に合った一杯を見つけることができるよう、豊富な選択肢を提供することをミッションとしています。

ILMIIO ROASTERY Lab.公式オンラインストア

https://ilmiioroastery.com

業務用コーヒー豆の販売はこちら

https://ilmiioroastery.com/pages/b2b-info

【会社概要】

代表者 ：代表取締役 井澤 孝宏

設立 ：2016年5月

本社所在地：東京都豊島区南大塚3丁目44-11

福岡支店 ：福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

HP ：https://commerce-media.info

【本件に関するお問合せ先】

コマースメディア株式会社 担当：松田 修平

メールアドレス：support@ilmiioroastery.com