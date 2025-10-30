中部、中四国につづき、管工機材、住宅設備機器の総合展示会「共に栄える　みらい市２０２５」を東京にて開催

橋本総業ホールディングス株式会社

橋本総業株式会社(本社：東京都、代表取締役 阪田貞一)は、関東地方における最大級の管工機材および住宅設備機器の総合展示会「共に栄える みらい市２０２５」を、本年11月14日(金)、15日(土)に江東区の東京ビッグサイトの東7～8ホールで開催します。

「みらい市」は、2001年から全国の主要都市で開催しており、2020年からはリアルとWebのハイブリッド方式で実施しています。各会場では「7つのみらい」をキーワードに、「社会変化への対応」「環境・エネルギー」「リフォーム需要」「健康、快適（GX）」「安全、安心」「地域活性化」「DX デジタル化」の7つのテーマについて提案を行っています。

2024年度に開催された「2024 東京ハイブリッド みらい市」

＜ 「共に栄える みらい市２０２５」 開催概要 ＞

名 称 ：共に栄える みらい市２０２５

日 時 ： 2025年11月14日（金） 9：30～17:00

2025年11月15日（土） 9：30～17:00

会 場 ： 東京ビッグサイト 東7～8ホール

東京都江東区有明3-11-1

招待制

https://www.mirai-ichi.jp/tokyo/ 内の画面右上の事前登録よりご登録いただき、名刺をご持参ください。

主 催 ： 橋本総業株式会社

＜ 「みらい市」とは ＞

橋本総業株式会社が開催する管工機材および住宅設備機器の総合展示会です。毎年、全国の主要都市で開催しており、ウェブサイトでいつでも「みらい市」を体験できる「WEBみらい市」も同時開催しています。なかでも東京で開催される「東京ハイブリッドみらい市」は出展社数が410社、会場来場者およびWEB来場者数合わせて2万人以上と業界最大級のイベントとなっています。

「WEBみらい市」： https://www.mirai-ichi.jp/tokyo/

＜ 橋本総業株式会社とは ＞

人々の生活に欠くことのできない設備商品を扱う企業として、管工機材、住宅設備機器の流通とサービスを通じて、快適な暮らしを追求することをミッションに掲げ、暮らしになくてはならないインフラを支えてきました。住宅設備の専門商社として、国内外含め約50拠点を構え、国内大手メーカーの代理店としての役割を担うと共に、質の高いサービスを提供することで、人々の豊かな暮らしを創造しています。

■本件に関するお問合せ先■

橋本総業株式会社 総務部 広報担当 酒井 電話番号：03-3665-9010