母子手帳アプリ『母子モ』が石川県かほく市で提供を開始！

母子モ株式会社

母子モ株式会社が運営する母子手帳アプリ『母子モ』が石川県かほく市にて本導入され、『かほく市母子手帳アプリ』として10月1日（水）より提供を開始しています。

かほく市は、「住んで（て）よかった みんなとつながる 自分にあった子育てを見つけるまち かほく」を基本理念とし、子育ての楽しさを実感できる環境と、家族や地域、親同士で支えあうネットワークづくりを推進しています。

今回、紙の母子健康手帳のデータをデジタルデータとして記録でき、780以上の自治体で導入されている『母子モ』が採用され、こども家庭庁が目指す、令和8年度からの電子版母子健康手帳の原則化※1に先駆けて運用を開始します。

また、自治体の子育て関連事業デジタル化支援サービス『子育てDX(R)』の「オンライン予約サービス」の提供も開始します。これにより、利用者は子育て相談や乳幼児教室、マタニティ教室などの予約がアプリから可能となります。

◆多様な子育て家庭に寄り添う石川県かほく市で『母子モ』の提供を開始！

かほく市では、子育ての問題に適切に対応できる機関として、こども家庭センター「おひさま」を開設し、家庭それぞれの状況に応じたきめ細やかな支援を提供しています。「おひさま」では、子育てに関する疑問や悩み、困りごとなどを対面をはじめ電話や訪問でも気軽に相談できる体制が整っているほか、親子あそびの広場として、子どもとゆっくり過ごしたり、ほかの保護者と交流を楽しめる場としても親しまれています。

また、子どもを連れて外出しづらい家庭のために、健診や予防接種、親子あそびの広場などに担当者が同行するサポートなどもあり、さまざまな家庭のニーズに寄り添った施策が満載です。

今回、市の取組みを子育て世帯にもっと便利に活用してもらうために、母子手帳アプリ『母子モ』を導入します。あわせて、子育て関連事業の手続きに関する住民の利便性向上を図るために、『母子モ』の追加機能として利用できる『子育てDX』の「オンライン予約サービス」の提供も開始します。

◆地域密着型の子育てアプリで住民・職員の作業簡便化をしっかりサポート！

かほく市に採用された『かほく市母子手帳アプリ』は、スマートフォン・タブレット端末・PCに対応したサービスで、妊婦と子どもの健康データの記録・管理や予防接種のスケジュール管理、出産・育児に関するアドバイスの提供、離れた地域に住む祖父母など家族との共有機能や、市が配信する地域の情報をお知らせするなど、育児や仕事に忙しい母親や父親を助けてくれる便利な機能が充実しています。

また、「オンライン予約サービス」により、利用者は子育て相談や乳幼児教室、マタニティ教室などの予約がアプリを通して24時間どこからでも実施できるため、各イベントへ気軽に参加しやすくなります。また、自治体職員は予約による事前準備や、事務処理の効率化が可能となります。

今後も、より簡単に手続きできる仕組みの整備と一人ひとりに合った切れ目のない支援を行うことで、子育て世帯の負担や不安を解消し、便利で安心・安全な子育て環境づくりを推進します。

＜『かほく市母子手帳アプリ』の主な機能＞

【自治体から提供される各種制度・サービスの案内】

●こども医療費助成制度・児童手当など、妊娠・育児時期にあった各種補助制度の情報や手続き方法の案内

●自治体が配信する各種お知らせ

●子育て相談や乳幼児教室、マタニティ教室などの予約

【記録・管理】

●妊娠中の体調・体重記録（グラフ化）

●胎児や子どもの成長記録（グラフ化）

●身長体重曲線による肥満・やせの程度の確認（グラフ化）

●予防接種 ： 標準接種日の自動表示、接種予定・実績管理、受け忘れ防止アラート

●健診情報 ： 妊婦や子どもの健康診断データを記録

【情報提供・アドバイス】

●出産・育児に関する基礎情報

●妊娠週数や子どもの月齢に合わせた知識やアドバイス

●沐浴や離乳食の作り方などの動画

●周辺施設の案内（病院、幼稚園・保育園、公園、子育て施設など）

【育児日記：できたよ記念日】

●子どもの成長を、写真と一緒に記録

●記念日には日付と言葉が入った“初めての記念日テンプレート”で写真をアップ（初めての…胎動／キック／寝がえり／おすわり／ハイハイ／ひとり立ち／ひとり歩き など約150項目の記録が可能）

【データ共有】

●子どもの成長記録や健康データを、家族のスマートフォンなどでも閲覧でき、SNSにも投稿可能

当社は、2030年までに、妊娠から子育て期の手続きについて、必要な人に情報を届け、保護者、自治体、医療機関の手間を無くすことをビジョンとして掲げています。子育て関連事業のデジタル化を支援するサービス『子育てDX』※2では、厚生労働省の乳幼児の定期予防接種予診票のデジタル化に向けた地域実証※3を行い社会実装するなど、さまざまな子育て関連事業のDXを推進することで、保護者の“不安や負担”を軽減し、“安心で簡便”な子育て社会を地域と共創することを目指します。

サービス名：かほく市母子手帳アプリ

月額料金（税込）：無料

アクセス方法

・アプリ：App Store、Google Playで『母子モ』を検索

（対応OS： Android 8.0以上、iOS 15.0以上）

・Webブラウザ：https://www.mchh.jp にアクセス

※対象自治体にお住まいの方以外でもご利用いただけますが、お住まいの自治体の情報などは公式HPの情報をご確認ください。※ご利用いただける機能は、お住まいの市区町村により一部内容が異なります。

