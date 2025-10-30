西武グループの保有資産を活用したキャンプ場施設「Dot Glamping 北軽井沢／浅間山キャンプ場」が、『星空を楽しめる宿』認定で、最高ランクの星3つを獲得しました！

西武造園株式会社

Dot Glamping 北軽井沢／浅間山キャンプ場

西武造園株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小川 巧）が、西武グループのアウトドア事業を推進すべく、西武グループの保有資産を有効活用して展開するキャンプ場の第１号として旧「浅間六里ヶ原休憩所」をリノベーションした「Dot Glamping 北軽井沢／浅間山キャンプ場」が、2025年秋に日本旅行総合研究所の星空を楽しめる宿認定制度で、最高ランクの星3つを獲得しました。

星空を楽しめる宿認定

全国各地の星空が美しい場所のなかから、さまざまなニーズに対して、どなたでも安心して星空を楽しんでいただくための条件が整っている宿泊施設を認定する制度です。「施設・設備」「接客サービス」「周囲環境」の3つのカテゴリーにおいて点数制で評価され、全ての項目で7割以上の得点を獲得した施設が、最高ランクの「星3つ」として認定されます。

参考：星空を楽しめる宿認定制度WEBサイト（日本旅行総合研究所 星空総合コンサルティング部）

https://www.nta.co.jp/consulting/hoshizora-yado/

Dot Glamping 北軽井沢／浅間山キャンプ場

当施設は長野県と群馬県にまたがる浅間山を臨むロケーションとして、群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原の標高約1,400平方メートル の場所に立地しています。全国47地域（2025年10月時点）の日本ジオパークの1つ「浅間山北麓ジオパーク」内に位置しており、浅間山を望む広大なロケーションや、星空観察にも大変人気の高いエリアです。

天候等の条件が良い日には、一面の美しい星空を鑑賞することができ、宿泊者向けの無料星空観察イベントなどの開催や星空解説看板などの設置もしています。

スタッフが、その時期に鑑賞できる星座などを丁寧に解説

「Dot Glamping 北軽井沢／浅間山キャンプ場」概要

「浅間山キャンプ場」は、ジオキャンプとグランピングをあわせた『ジオグランピング』をはじめ、オートキャンプ、ペット連れで楽しめるドッグラン付きサイトや軽飲食など、ファミリー層から初心者層、ツーリング層など幅広いお客さまに向けて、軽井沢～吾妻間のエリアにおける魅力的なアウトドア体験をご提供する施設として、2023年6月にオープンしました。

また、2024年7月には、より快適なアウトドア体験を提供するため、グランピングサイトを「Dot Glamping 北軽井沢」としてリニューアル。全室専用ドッグラン付のペットフレンドリー施設として、愛犬と一緒にキャンプを楽しんでいただけるようになり、浅間山を臨みながら極上の“ととのう”体験が楽しめるプライベートサウナ施設なども備えています。

Dot Glamping 北軽井沢（ペット同伴ジオルームグランピング）

https://dot-glamping.com/kitakaruizawa/

浅間山キャンプ場（オートキャンプ、ジオルーム・テントグランピング）

https://www.nap-camp.com/gunma/15719

所在地：群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原1053-46

敷地面積：約12,000m²

定休日：水・木曜日

※2025年12月1日（月）より冬季休業期間となります

※2024年7月1日より株式会社ステップアウトから西武造園株式会社に運営譲渡

本件に関するお問い合わせ先

西武造園株式会社

http://www.seibu-la.co.jp/