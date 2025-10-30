心も身体も″ハグ″で包み込む抱き枕。まるでハグされているような癒やしを感じることができる、U字型の大きな抱き枕「hugoo pillow 2」10月30日（木）新発売。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、心も身体も包み込まれるようなハグをお届けする、U字型の大きな抱き枕「hugoo pillow 2（ハグーピローツー）」を2025年10月30日（木）に発売します。

hugoo pillow 2

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000175-10/

心も身体も包み込まれる抱き枕

hugoo pillow２は、まるでハグされているような癒やしを感じることができる、U字型の抱き枕です。

枕一筋20年のまくら株式会社が「枕」としての寝ごこちにもこだわり、仰向け、横向き、うつぶせ、どんな寝姿勢でもお使いいただけます。

心も身体も包み込まれる３つの理由

01 ハグされる心地よさ

まるでハグされているような寝ごこちは、寝姿勢が安定しやすいだけでなく、包み込まれるような感覚。心地よい眠りの時間をサポートします。

02 ハグしてラクな寝姿勢

抱き枕をハグするように横向きになれば、身体を抱き枕に預けてラクな寝姿勢に。身体に抱き枕がフィットする安心感で、リラックスタイムをやさしくサポートします。

03 枕としての快適さを追求

枕一筋20年のまくら株式会社が寝ごこちを追求した枕部分は、頭部を持ち上げすぎず、首元にフィットする寝心地です。

使ってわかる４つのうれしい

01 オールシーズン使えるなめらかな肌触りのカバー付

02 へたりにくく偏りにくい粒わた素材をたっぷり使用

03 中素材が調節できるから好みの寝ごこちに

04 カバーの着脱が簡単だからお手入れも楽々

高さの調節方法は、3箇所ある高さ調節口から中素材を取り出して調節する方法と、調節用の枕を抜き差しする方法の2パターンあります。

10月30日（木）発売

「hugoo pillow 2」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店、楽天市場店他、まくら株式会社の直営ショップにて、2025年10月30日（木）10:00より行っております。

hugoo pillow 2 で、ハグから始まる新しい睡眠体験をお楽しみください。

hugoo pillow 2 販売ページ :https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000175-10/

イメージモデル紹介

“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニット「Suupeas」

この度発売する「ウツブセーネ」では、「Suupeas」がイメージモデルをつとめています。

■プロフィール

「Suupeas（すーぴーず）」は、歌手に声優、プロ雀士と幅広く活動し、TikTokフォロワー32万人を超えるひなぷ（武田雛歩）と、ちょっと変わったことも真顔でできる謎の美少女（サンプラー使い）はるぽんからなる、見た目も性格も、ゆるゆる、ふわふわな2人がボカロPによるボカロックを歌う“お昼寝系”2人組ガールズ音楽ユニットです。

お昼寝のような絶対的幸福感をお届けしたい気持ちです。

・「Suupeas」公式SNS

公式サイト：https://suupeas.net/

TikTok ：@suupeasofficial（https://www.tiktok.com/@suupeasofficial）

X：@Suupeasofficial（https://x.com/suupeasofficial）

Instagram：@suupeas_official（https://www.instagram.com/suupeas_official）

YouTube ：@suupeasofficial（https://www.youtube.com/@suupeasofficial）

ニコニコ動画：ID:135299567（https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8）

・「Suupeas」海外公式SNS

微博 Weibo ：https://weibo.com/u/7958804109

小红书 REDBOOK：https://www.xiaohongshu.com/user/profile/66fcf13b000000001d0322d8

抖音 Douyin：https://v.douyin.com/iUSX73r8/

Bilibili ：https://space.bilibili.com/3546756704897584



■「Suupeas」メンバープロフィール

はるぽん

Part ：Guitar＆DJ＆サンプラー使い

Age ：23

Birth：2002.8.21

Birthplace：Ehime

お昼寝に対する気持ち：罪悪感と幸福感のせめぎ合い

好みのお昼寝時間帯 ：陽が落ちてきた頃

趣味・特技 ：お散歩、どんな動物とも触れ合える、インナービューティーに詳しい、ストレッチ（ストレッチマン）

TikTok：@haruponchaaan（https://www.tiktok.com/@haruponchaaan）

X ：@harupondayon（https://x.com/harupondayon）

Instagram：@haruponchandesu（https://www.instagram.com/haruponchandesu）

ひなぷ（武田雛歩）



Part ：Main Vocal

Age ：26

Birth：1999.3.3

Birthplace：Ehime



お昼寝に対する気持ち：お家時間で一番好きなひととき

好みのお昼寝時間帯 ：昼下がり

趣味・特技 ：アニメ鑑賞、民謡

実は、プロ雀士（日本プロ麻雀連盟所属）

TikTok：@hinaho0303（https://www.tiktok.com/@hinaho0303）

X ：@hinaho_0303（https://x.com/hinaho_0303）

Instagram：@hinaho_tkm（https://www.instagram.com/hinaho_tkm/）

商品概要

■商品名

hugoo pillow 2

■価格

12,800円(税込)

■サイズ

本体：約123×74cm

高さ調節用枕：約35×45cm

■取り扱いショップ

枕と眠りのおやすみショップ！本店

https://shop.pillow.co.jp/products/160-000175-10

枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000175-10/

ほか、枕と眠りのおやすみショップ！ブランドで展開する、Yahoo!ショッピング店、LINEギフト店、ギフトモール店、ANAモール店、dショッピング店、JRE MALL店で取り扱いを行ってまいります。

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]