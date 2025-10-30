【先着2,026名様限定】無料プレゼント！竹虎カレンダー2026

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、2026年版の竹虎オリジナルカレンダーを、日頃のご愛顧に感謝を込めて、税込3,300円以上をご注文いただいた方で先着2,026名様に無料でプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。2025年12月31日（水）までの期間限定となりますので、お見逃しなく。




＜プレゼント対象期間：2025年10月30日（木）～ 2025年12月31日（水）＞


先着2026名様！竹虎カレンダー無料プレゼント


https://www.taketora.co.jp/c/campaign/calendar/2026calendar








今回のカレンダーは、「竹×食」をテーマに制作。竹皮でおにぎりを包む、竹籠にみかんを盛る、竹皿で蕎麦を味わうなど、日本の食文化において、竹は古くから「食」をささえる素材として重宝されてきました。そんな竹と食の豊かな関係性を、暮らしに息づく竹の道具とともに紹介する内容となっています。毎ページごとに異なるアイテムの写真を掲載し、竹の魅力に触れるたびに、心豊かな気持ちになれるカレンダーです。





カレンダーは壁掛けタイプのA5サイズ・中綴じ仕様で、台所や玄関、ワークスペースなど限られたスペースにもぴったり。日付部分には予定を書き込めるスペースを確保しており、日々のスケジュール管理にも役立ち、毎日の暮らしに寄り添うデザインとなっています。



■キャンペーン詳細


・プレゼント対象期間：2025年10月30日（木）～ 2025年12月31日（水）



・プレゼント内容：竹虎特製2026年カレンダー（非売品）



・対象条件：商品代金合計3,300円（税込）以上のお買い物をされたお客様




先着2026名様限定で、カレンダーが無くなり次第終了いたしますので、お早めのご購入をお勧めします。毎年ご好評をいただいている恒例のプレゼント企画。ぜひ竹虎の竹製品とともに、2026年の新しい一年を迎える準備をされてはいかがでしょうか。自然素材の美しさと、職人の手仕事の温かさを感じられるカレンダーを、ご自宅用はもちろん、贈り物にもおすすめいたします。この機会に虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。




■竹虎　（株）山岸竹材店

会 社 名　：竹虎　株式会社　山岸竹材店
所 在 地　：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）
代表取締役：山岸 義浩
創　　　業：1894年（明治27年）
資 本 金　：1000万円
事業内容　：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工
竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売
Ｕ Ｒ Ｌ　：https://www.taketora.co.jp/
※高知家健康経営アワード2021
※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞
※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞
※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝
※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞




■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎　（株）山岸竹材店　竹虎四代目（山岸　義浩：やまぎし　よしひろ）
E-Mail：info@taketora.co.jp
＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店
〒785-0024　高知県須崎市安和913-1
TEL 0889-42-3201　　FAX 0889-42-3283 （営業時間　9:00～17:30）