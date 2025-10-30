【先着2,026名様限定】無料プレゼント！竹虎カレンダー2026

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、2026年版の竹虎オリジナルカレンダーを、日頃のご愛顧に感謝を込めて、税込3,300円以上をご注文いただいた方で先着2,026名様に無料でプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。2025年12月31日（水）までの期間限定となりますので、お見逃しなく。

＜プレゼント対象期間：2025年10月30日（木）～ 2025年12月31日（水）＞

先着2026名様！竹虎カレンダー無料プレゼント

https://www.taketora.co.jp/c/campaign/calendar/2026calendar

今回のカレンダーは、「竹×食」をテーマに制作。竹皮でおにぎりを包む、竹籠にみかんを盛る、竹皿で蕎麦を味わうなど、日本の食文化において、竹は古くから「食」をささえる素材として重宝されてきました。そんな竹と食の豊かな関係性を、暮らしに息づく竹の道具とともに紹介する内容となっています。毎ページごとに異なるアイテムの写真を掲載し、竹の魅力に触れるたびに、心豊かな気持ちになれるカレンダーです。

カレンダーは壁掛けタイプのA5サイズ・中綴じ仕様で、台所や玄関、ワークスペースなど限られたスペースにもぴったり。日付部分には予定を書き込めるスペースを確保しており、日々のスケジュール管理にも役立ち、毎日の暮らしに寄り添うデザインとなっています。

■キャンペーン詳細

・プレゼント対象期間：2025年10月30日（木）～ 2025年12月31日（水）

・プレゼント内容：竹虎特製2026年カレンダー（非売品）

・対象条件：商品代金合計3,300円（税込）以上のお買い物をされたお客様

先着2026名様限定で、カレンダーが無くなり次第終了いたしますので、お早めのご購入をお勧めします。毎年ご好評をいただいている恒例のプレゼント企画。ぜひ竹虎の竹製品とともに、2026年の新しい一年を迎える準備をされてはいかがでしょうか。自然素材の美しさと、職人の手仕事の温かさを感じられるカレンダーを、ご自宅用はもちろん、贈り物にもおすすめいたします。この機会に虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）