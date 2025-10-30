「ルームフレグランススプレー」一部商品自主回収のお知らせ

株式会社良品計画

無印良品を展開する株式会社良品計画は、2024年９月以降に発売しておりました「ルームフレグランススプレー」の一部商品におきまして、製造工程の不備により雑菌類が検出されたため、対象商品を自主回収させていただきます。

今回検出された菌は、いずれも日常の生活環境下に存在するものであり、ルームフレグランススプレーの通常のご使用において、健康被害が生じる可能性は極めて低く、現時点で健康被害のお申し出はございませんが、お客さまの安全を最優先に考え、回収することといたしました。さらに万全を期すため、当該商品と同一工場で製造されたルームフレグランススプレー全てを回収対象とさせていただきます。

なお、回収対象商品以外のルームフレグランススプレーや他のフレグランス商品については、あらためて安全の確認を実施したため、引き続きご使用いただけます。

お手元に対象商品をお持ちのお客さまは、ご使用を中止いただき、大変お手数ではございますが、下記のURLからウェブフォームで回収をお申し込みいただくか、フリーダイヤルまでご連絡いただけますと、ご自宅まで回収に伺います。また、最寄りの無印良品店舗でも受け付けており、いずれの方法でも、商品代金を返金させていただきます。

お客さまには、ご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。再発防止に向け、全社を挙げて取り組んでまいります。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

＜回収対象商品＞

＜商品外観＞

＜対象外商品＞

以下の「ルームフレグランススプレー」に関しては、製造工場が異なる上、問題ないことが確認できておりますので、引き続きご使用いただけます。

そのほか、「インテリアフレグランスオイル」「エッセンシャルオイル」も回収対象ではございません。

＜無印良品 「ルームフレグランススプレー」 回収窓口＞

［ウェブでの回収依頼］ご自宅まで商品回収に伺います

URL： https://uketsuke-form.jp/modules/uketsuke_mygt5psvs/index.php

［電話でのお問い合わせおよび回収依頼］

フリーダイヤル（無料）：0120-364-363

受付時間：9時30分～17時00分（2025年11月30日までは土日祝日も受け付けます）

※2025年12月1日以降は、月曜～金曜 9時30分～17時00分

※土日祝日および年末年始（25年12月27日（土）～26年1月4日（日））を除く

［店舗へのお持ち込み］以下より最寄りの店舗を検索ください

店舗 ｜ 無印良品 (muji.com)(https://www.muji.com/jp/ja/shop?area=footer)

・お客さまからいただいた、お名前、ご住所、電話番号等の個人情報は、本件の目的以外には使用いたしません。

・商品回収に際して、レシートは不要です。

・発表直後は、フリーダイヤル・店舗ともに混み合うことが予想されるため、お待たせしてしまう可能性がございます。

速やかな対応をご希望の場合は、［ウェブでの回収依頼］をご利用いただけますと幸いです。