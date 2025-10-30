管理物件入居者専用「SANPUKU LOUNGE」にて ハロウィン限定キャンペーン実施

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福管理センター（本社：愛媛県松山市）は、同社が運営する入居者・オーナー様専用憩いの場「SANPUKU LOUNGE」において、2025年10月29日（水）から10月31日（金）までの3日間限定で、ハロウィン来店キャンペーンを実施いたします。期間中、ラウンジにご来店いただいた全ての方に、ハロウィン仕様のお菓子をプレゼントいたします。日頃からご入居者様・オーナー様にご利用いただいているスペースを、ハロウィンの雰囲気でさらに楽しんでいただける機会として企画いたしました。

■ キャンペーン概要

・実施期間：2025年10月29日（水）～10月31日（金）※3日間限定

・対象施設：SANPUKU LOUNGE（愛媛県松山市湊町5丁目5-5）

・対象者：当施設を訪れたご入居者様・オーナー様（ご同伴の方も対象）

・内容：ご来店いただいた方すべてに、ハロウィン仕様のお菓子を1点プレゼント

・目的：

・入居者様・オーナー様とのコミュニケーション機会を増やし、ラウンジ利用の促進

・暮らし（住まい）を「ただ住む」から「楽しむ・満たす」へと高める当社サービスのご提案

・季節イベントを通じた付加価値サービスとして、管理物件の魅力づくり

■ SANPUKU LOUNGEについて

SANPUKU LOUNGEは、株式会社三福管理センターが管理する賃貸物件のご入居者様およびオーナー様限定のラウンジスペースです。日常の暮らしの中で「ちょっと一息」「気軽な交流」を図っていただける憩いの場として、ドリンクサービス・軽食・雑誌・マンガなどを無料提供し、単なる居住空間の枠を超えた“住まいの価値”を追求しています。

（例：カレーやソフトドリンクの無料提供）

当社では「住む」から「満たす」へをテーマに、賃貸住宅市場で重要視されている生活の質（QOL）向上に取り組んでおり、こうしたラウンジサービスはその一環です。

■ 今後の展開

今回のハロウィンキャンペーンを皮切りに、季節ごとのイベント企画や、ラウンジ内での体験サービス・交流の機会をさらに充実させてまいります。今後も、入居者様・オーナー様双方にとって「住まい」としてだけでなく「過ごす価値ある場」として選ばれるよう、ラウンジ運営を進化させてまいります。

■ 会社概要

株式会社三福管理センター

〒790-0811 愛媛県松山市本町5丁目5番地6

https://www.3pukukanri.com/

Tel 0120-964-329/ Fax 089-917-7270

代表取締役社長：星川 俊一

事業内容：

■コンサルティング

賃貸経営、資産運用、土地活用、不動産トラブル

■管理

アパート・マンション、事務所倉庫、ビル、駐車場

■建築

リフォーム、建材販売