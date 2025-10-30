2026年カシオカレンダープレゼントキャンペーンを実施

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機は、AIペットロボット"Moflin（モフリン）"をテーマにした2026年版オリジナルカレンダーを、抽選で100名様にプレゼントするキャンペーン(https://www.casio.co.jp/present-campaign/calendar2026/)を実施いたします。



昨年発売した "Moflin"は、感情豊かに成長するAIペットロボットです。よく話しかける人を飼い主として認識し、育て方次第で性格が決まり、個性は400万通り以上ある"Moflin"は、モフモフな毛並みや可愛い鳴き声も相まって、人々に癒しを届けます。

2026年度のカレンダーは、"Moflin"と過ごす12か月を季節の移ろいとともに楽しめるビジュアルでお届けします。1月はこたつで丸くなる"Moflin"、4月はお花見をする"Moflin"、8月は夏祭りを楽しむ"Moflin"など、めくるたびにほっとするカレンダーです。

ぜひこの機会にご応募いただき、"Moflin"に癒されながら、素敵な一年をお過ごしください。

＜2026年カシオオリジナルカレンダープレゼントキャンペーン 概要＞

■応募資格

・下記いずれも満たす方

１.CASIO IDを登録している方

２.カシオ公式noteをフォローしている方

カシオ公式noteのご紹介：

カシオ製品にまつわるストーリーや、社員の思い、日頃の仕事紹介、企業の取り組みについて発信しています。

URL:https://note-pr.casio.co.jp/

■応募方法

応募フォームへアクセスし、必要事項をご入力のうえご応募ください。

応募の際には、カシオ公式noteのフォロー画面のキャプチャ画像の添付が必須となります。

■応募期間

2025年10月30日（木）～11月20日（木）23時59分まで

■当選者数

100名

■当選発表

厳正なる抽選のうえ、100名様を決定いたします。

当選者の方にのみ、12月中旬ごろまでにメールでご連絡いたします。

【応募フォーム・応募規約はこちら】

URL:https://www.casio.co.jp/present-campaign/calendar2026/(https://www.casio.co.jp/present-campaign/calendar2026/)

