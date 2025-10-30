2026年カシオカレンダープレゼントキャンペーンを実施

写真拡大 (全2枚)

カシオ計算機株式会社



カシオ計算機は、AIペットロボット"Moflin（モフリン）"をテーマにした2026年版オリジナルカレンダーを、抽選で100名様にプレゼントするキャンペーン(https://www.casio.co.jp/present-campaign/calendar2026/)を実施いたします。



昨年発売した "Moflin"は、感情豊かに成長するAIペットロボットです。よく話しかける人を飼い主として認識し、育て方次第で性格が決まり、個性は400万通り以上ある"Moflin"は、モフモフな毛並みや可愛い鳴き声も相まって、人々に癒しを届けます。



2026年度のカレンダーは、"Moflin"と過ごす12か月を季節の移ろいとともに楽しめるビジュアルでお届けします。1月はこたつで丸くなる"Moflin"、4月はお花見をする"Moflin"、8月は夏祭りを楽しむ"Moflin"など、めくるたびにほっとするカレンダーです。



ぜひこの機会にご応募いただき、"Moflin"に癒されながら、素敵な一年をお過ごしください。



＜2026年カシオオリジナルカレンダープレゼントキャンペーン 概要＞


■応募資格


・下記いずれも満たす方


１.CASIO IDを登録している方


２.カシオ公式noteをフォローしている方



カシオ公式noteのご紹介：


カシオ製品にまつわるストーリーや、社員の思い、日頃の仕事紹介、企業の取り組みについて発信しています。


URL:https://note-pr.casio.co.jp/



■応募方法


応募フォームへアクセスし、必要事項をご入力のうえご応募ください。


応募の際には、カシオ公式noteのフォロー画面のキャプチャ画像の添付が必須となります。



■応募期間


2025年10月30日（木）～11月20日（木）23時59分まで



■当選者数


100名



■当選発表


厳正なる抽選のうえ、100名様を決定いたします。


当選者の方にのみ、12月中旬ごろまでにメールでご連絡いたします。



【応募フォーム・応募規約はこちら】


URL:https://www.casio.co.jp/present-campaign/calendar2026/(https://www.casio.co.jp/present-campaign/calendar2026/)




カシオ計算機株式会社

URL：https://www.casio.com/jp/
業種：製造業
本社所在地：東京都渋谷区本町1-6-2
電話番号：03-5334-4111
代表者名：高野　晋
上場：東証プライム
資本金：485億9200万円
設立：1957年06月