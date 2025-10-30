温冷×速乾 “ケアもドライもこの1台で、髪の新習慣” NIPLUX Hair Dryer

株式会社日創プラスドライヤーの時間を、より美しくする時間へ。NIPLUXから初となるHair Dryerが誕生。

商品特徴

１.髪への負担を軽減し、ツヤ髪へ導く “温冷サイクルドライ”

Hair Dryerは「ただ早く乾かす」だけではなく、「美しく守りながら乾かす」ことを目指しました。

ドライヤー時間を短縮しながらも、髪本来のツヤやしなやかさを守ることにこだわり、熱ダメージを抑えつつ、乾かすたびに髪をケアできるよう設計されています。

温冷を自動で切り替え、熱ダメージを抑えながらツヤを守る。



高温と低温を約5秒ごとに自動で切り替える“温冷サイクルドライ”により、熱による髪への負担を軽減。温風で乾かし、冷風でキューティクルを整えることで、ツヤのある仕上がりへ導きます。

※イメージ

従来のように温風・冷風を手動で切り替える手間も不要で、髪質や状態に合わせたドライが可能です。

「温風のみ」「冷風のみ」モードも搭載し、それぞれ3段階の風量・温度調整が可能。

髪のうねりを抑制し、スタイリングをキープ。パーマ・カラーをしている方やダメージヘアの方にもおすすめです。



２. 円状送風口で風を広げ、ドライ時間を約38%※¹カット

独自の円状送風口で風を広げ、ドライ時間を短縮。

熱を一点に集中させず、円状に6箇所配置された送風口から風を拡散。

独自構造により、毛先まで均一に風を届け、頭皮や髪の一部だけが高温になるのを防ぎます。

風速約19.2m/秒・モーター速度97,000rpmのパワフルな風で、髪の根元までしっかり乾かし、他社製品と比較してドライ時間を約38%短縮。

髪表面を整えることで光が均一に反射し、ツヤのある仕上がりを実現します。

忙しい朝も、疲れた夜も。時間を味方に、心地よい速乾体験を。

※¹自社測定。スタイリングノズルなし。使用条件:髪を濡らし、ドライヤー使用前の状態から使用後(約7分後)を比較。

使用環境(湿度・気温)や個人差で結果が異なる場合があります。



３. マイナスイオンで髪の広がりを抑え、しっとりまとまる仕上がりに

どのモード・風量でも、約2.38億個/cm²※²のマイナスイオンを放出。

髪の毛全体をイオンで包み込み、パサつきを防ぎながら、うるおいとまとまり感のある髪へ導きます。



髪の広がりを抑制し、まとまりやすいツヤ髪をキープ。乾かすたびに、指通りなめらかな質感を実感できます。

また、静電気の発生を抑えることで、より扱いやすくまとまりやすい髪へ。

※²自社測定法による。



４. 軽量・シンプル設計で毎日使いやすく

本体重量は約550g。

直感的に操作できるボタン式を採用し、ヒートレベルと風量レベルをランプでわかりやすく表示。

ヘッド部分を短く設計（吹出口まで約4.7cm）しているため、腕を伸ばさず快適に使用可能。

ロングヘアでも疲れにくく、使う人の負担を軽減しました。

マグネット式スタイリングノズルは着脱もスムーズ。

付属の壁掛けアタッチメントで、手の届く場所にすっきり収納できます。



静音エアダクト設計で、夜でも安心して使える静かな風。

さらに、Hair Dryerは使い心地と安全性にもこだわりました。

独自の内部風道構造による“静音エアダクト設計”で、動作音を最小約65.9dBに抑え、夜間や家族のそばでも快適に使用できます。

フィルターは簡単に取り外せる構造になっており、お手入れしやすく、詰まりによる性能低下を防止。

また、手に馴染む質感と握りやすさを追求したグリップは、長時間の使用でも疲れにくく、毎日のドライをより快適にします。

さらに、安全保護機能を搭載し、内部温度が異常に上昇した際には自動で動作を停止。

吸引口は髪が絡みにくい背面設計とすることで、日常的に安心してお使いいただける設計に仕上げました。



「髪を早く乾かしたい」「傷ませたくない」「ツヤやまとまりがほしい」――

そんな願いに応えるために生まれたのが、NIPLUX Hair Dryer。

疲れた夜も、忙しい朝も。面倒だったドライヤー時間を、髪をいたわる“ケア時間”へ。

守りながら乾かす、新しいヘアケアのかたちをお届けします。





商品概要

商品名：Hair Dryer

価格：17,600円(税込み)

本体寸法：約89×75×240mm /電源コード長：約1.7m

セット内容：本体×1/スタイリングノズル×1/マグネット式ホルダー×1/取扱説明書兼保証書×1



NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適なリリースガン、光美容器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。

公式ストア :https://niplux.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/niplux_official/公式X :https://twitter.com/NISSOPLUS公式TikTok :https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?is_from_webapp=1&sender_device=pc

株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/