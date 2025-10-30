リフト×美振動 “触れるたび、美しく。” 顔特化筋膜ガン NIPLUX 「BEGUN（ビガン）」誕生

株式会社日創プラス※¹商品を手に取ったときの気持ちのこと。 ※²機器を上に動かし持ち上げること。清潔感のあるホワイトと、スタイリッシュなブラックの2色をご用意。

商品特徴

１.リフトケア※¹に特化した3種のアタッチメントで、美しさを逃さずPUSH。

BEGUNは、お悩みに合わせて使える3種のアタッチメントを搭載。

「数」ではなく「質」を追求し、顔や頭皮など繊細な部位にもやさしく、的確にアプローチします。

・1本ハリ型：フェイスライン、デコルテなどに。ピンポイントに刺激を与え、表情筋を優しくリフト。

・3本ハリ型：3本が独立して動く“3Dリフトケア※¹”。硬くなった筋肉を広く動かし、フェイスラインやこめかみ、頭皮等にしっかりアプローチ。

・ドーム型※²：適度な圧力と刺激で、デコルテや首、肩、手のひら、ボディにも。

さらに、平型ヘッドを使えば広範囲の筋肉に均一な刺激を届け、ボディケアにも対応。

フェイスケアもボディケアも、これ1台で。

リフトケア※¹しながら、全身を“整える”体験をお届けします。

※¹機器を上に動かし持ち上げること。

※²必要以上の刺激になるため、頭皮には使用しないでください。

２. 手動では叶わない、計算された圧力×振動。毎分約2,500回の美振動で、表情筋と頭筋を動かす。

BEGUNは、最大毎分約2,500回のパワフルな振動で、硬くなった表情筋や頭皮をしっかり動かします。

これは手動ペン型リフトポインターの約13倍※³。

4段階の振動レベルを搭載し、肌の状態やお好みに合わせたケアが可能です。

LEVEL1：約1,600回／LEVEL2：約2,000回／LEVEL3：約2,250回／LEVEL4：約2,500回

高性能モーターによる繊細かつ安定したリズムが、深部までしっかり届き、手では届かない“奥の筋肉”へアプローチします。

振動と圧力が伝わるたび、心地よく肌を包み込み、引き締まる感覚を両立しました。

フェイスライン、目元、口角、首肩ケアなど、あらゆる角度から“美”を支えます。



※³自社調べ。自社製品（face Potpen）を1分間の使用回数と、BEGUN（振動レベル4）の1分間の振動数比。



３. “ピストル型からの脱却”。美しさと機能を両立した、卵型デザイン。

一般的な筋膜ガンの無骨な印象を覆す、BEGUNの美しいフォルム。

何度も設計と試作を重ね、たどり着いたのは手のひらに沿う“卵型デザイン”。

角をなくした曲線が手にフィットし、軽やかに使いこなせます。

マグネット着脱式カバーを採用し、アタッチメントを保護しながら携帯時の耐久性も向上。

カバー内部にはドーム型アタッチメントを収納でき、外出先でも多様なケアが可能です。

ボタンは操作しやすい角度設計で、指をかけるだけでスムーズに切り替えができ、快適な使用感を実現しました。



シリーズ最小・最軽量クラス※⁴で、ポーチにもすっきり収まるコンパクト設計。

静音設計（最小約37.8dB）で、オフィスや外出先でも気兼ねなく使用できます。

ハンドストラップと専用ポーチ付きで、いつでもどこでも“美”を整える時間を可能にします。

BEGUNはその想いに寄り添い、毎日の積み重ねを支えます。

美しい日々を育む、あなたのパートナーに。



※⁴NIPLUX筋膜ガンシリーズにおいて。







商品概要

ホワイトブラック

商品名：BEGUN（ビガン）

価格：14,850円(税込み)

本体寸法：約110×73.8×45mm

セット内容：本体×1 / ドーム型アタッチメント×1 / 1本型アタッチメント×1 / 3本型アタッチメント / ポーチ×1 / アタッチメント用収納袋×1 / USB充電コード×1 / 取扱説明書兼保証書×1



NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適な筋膜ガン、美顔器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。

公式ストア :https://niplux.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/niplux_official/公式X :https://twitter.com/NISSOPLUS公式TikTok :https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?is_from_webapp=1&sender_device=pc

株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/