約半数が希望！iPhone/iPadの売却は買取専門店が主流に？経験者が語る売却方法の選び方

株式会社NEXER

■売るならどこ？経験者が語る『失敗しないiPhone売却術』

スマートフォンやタブレットの買い替えが一般的になった今、「古いiPhoneやiPadをどう処分するか」は多くのユーザーが直面する悩みです。

下取りやフリマアプリなどさまざまな方法がありますが、最近では「買取専門店で売却したい」と考える方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回はダイワンテレコムと共同で、事前調査で「iPhoneやiPadを売った経験がある」と回答した全国の男女118名を対象に「iPhone/iPadの下取り」についてのアンケートをおこない、その結果をサイト内にて公開したので紹介します。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとダイワンテレコムによる調査」である旨の記載

・該当記事（https://shiroromu.jp/magazine/useful/2025/10/20251030）へのリンク設置

・ダイワンテレコム（https://shiroromu.jp/）へのリンク設置

「iPhone/iPadの下取りに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年9月27日 ～ 10月19日

調査対象者：事前調査で「iPhoneやiPadを売った経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：118サンプル

質問内容：

質問1：Apple公式サイトの下取りサービスを利用したことはありますか？

質問2：Apple公式サイトの下取りサービスを利用した理由を教えてください。

質問3：キャリアの下取りを利用したことはありますか？

質問4：キャリアの下取りを利用した理由を教えてください。

質問5：買取店での買取サービスを利用したことはありますか？

質問6：買取店での買取サービスを利用した理由を教えてください。

質問7：今後、iPhoneやiPadを売る際に利用したい方法はどれですか？もっとも利用したいものをひとつだけ選んでください。

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■合計で4割以上がApple公式サイトの下取りサービスを利用したことが「ある」

まずは、Apple公式サイトの下取りサービスを利用したことはあるか聞いてみました。

合計で4割以上の方が、Apple公式サイトの下取りサービスを利用したことが「ある」と回答しています。

Apple公式サイトの下取りサービスを利用した理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

Apple公式サイトの下取りサービスを利用した理由は？

・新しく買うiPhoneの値段と差し引きして安く新しいのが手に入るから。（20代・女性）

・iCloudにデータを保存している為その場で下取りに出せたから。（20代・女性）

・元々売りたかったから。（30代・女性）

・ギフトカードをよく使うので利用出来たらいいなと思ったから。（30代・女性

・確実で分かりやすかったから。（40代・女性）

・機種変を安くするため。（40代・男性）

Apple公式の下取りサービスを利用した理由としては、「機種変更時に安く買える」「その場で下取りできる」「安心でわかりやすい」といった声が多く見られました。

信頼性の高さと手続きの簡単さが、利用を後押ししているようです。

■合計で5割がキャリアの下取りを利用したことが「ある」

続いて、キャリアの下取りを利用したことはあるか聞いてみました。

合計で5割の方が、キャリアの下取りを利用したことが「ある」と回答しています。

キャリアの下取りを利用した理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

キャリアの下取りを利用した理由は？

・たまにAppleより高値で売れるからその時だけ下取りに出す。（20代・女性）

・ポイントが欲しかった。（20代・男性）

・元々変えたかったから。（30代・女性）

・下取り額が購入代金から直接割引されるので、わかりやすくて便利だから。（30代・男性）

・キャンペーンをやっていて通常よりも多いポイントがもらえたから。（40代・男性）

・買い替え時に手軽にできるから。（50代・男性）

キャリアの下取りを利用した理由では、「ポイント還元」や「購入代金の割引」など、お得さと手軽さを重視する声が多く挙がりました。

特にキャンペーン時の高還元や、手続きの簡単さが利用の決め手になっているようです。

■49.2％が買取店での買取サービスを利用したことが「ある」

さらに、買取店での買取サービスを利用したことはあるか聞いてみました。

49.2％とほぼ半数の方が、買取店での買取サービスを利用したことが「ある」と回答しています。

買取店での買取サービスを利用した理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

買取店での買取サービスを利用した理由は？

・すぐ買い取ってくれる。（30代・男性）

・現金で即日受け取れて便利だと感じるから。（30代・男性）

・すぐに現金が欲しかったから。（30代・男性）

・下取りに出すよりお金になったので。（30代・女性）

・色々なところでの買取価格を調べたら1番高かったから。（40代・男性）

・すぐに換金してもらえるから。（50代・女性）

買取店を利用した理由としては、「即日現金化できる」「下取りより高く売れる」といったスピードと高値買取を重視する声が多く見られました。

手続きが早く、その場で現金を受け取れる点が、利用者にとって大きな魅力となっているようです。

■今後iPhoneやiPadを売る際に利用したい方法、45.8%が「買取専門店」

最後に、今後iPhoneやiPadを売る際に利用したい方法を選んでもらいました。

45.8%と半数近くの方が「買取専門店」を利用したい、と回答しています。

それぞれ理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

「買取専門店」回答理由

・1番価格が高いと思うから。（20代・女性）

・現金が欲しいから。（30代・男性）

・買取価格が高いイメージだから。（30代・男性）

・近所にあるため。（40代・男性）

・現金がもらえるから。（50代・男性）

・キャリアや公式より高く買い取ってもらえるから。（60代・男性）

「携帯キャリアの下取りサービス」回答理由

・そのままプラン変更などできるから。（30代・女性）

・買い替え製品の代金に充てたいから。（40代・男性）

・処理が楽だから。（50代・男性）

「Apple公式の下取りサービス」回答理由

・新しいものが安く手に入るから。（20代・女性）

・ギフトカードになるのが嬉しいから。（30代・女性）

今後のiPhone・iPad売却方法として最も多かった「買取専門店」は「高く売れる」「現金がすぐもらえる」など、価格重視・即時性重視の傾向が強く見られます。

一方で、「携帯キャリアの下取りサービス」を選ぶ人は、手続きの簡単さや買い替え時の割引を魅力に感じているようです。

「Apple公式の下取りサービス」を支持する人は、信頼性やセキュリティ面の安心感を重視しており、それぞれの売却方法に明確なニーズの違いが表れています。

■まとめ

今回は「iPhone/iPadの下取り」に関する調査を行い、その結果について紹介しました。

もっとも多かったのは「キャリアの下取り」でしたが、今後のiPhone・iPadを売却する際に利用したい方法として最も多かったのは「買取専門店」でした。

買取専門店は、キャリアやApple公式より高価買取が期待できるうえ、その場で現金化できるスピード感も魅力です。

査定だけでも無料で行える店舗も多く、賢く手放したい人に最適な選択肢といえます。

売るなら、まずは買取専門店をチェックしてみましょう。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとダイワンテレコムによる調査」である旨の記載

・該当記事（https://shiroromu.jp/magazine/useful/2025/10/20251030）へのリンク設置

・ダイワンテレコム（https://shiroromu.jp/）へのリンク設置

【ダイワンテレコムについて】

運営会社：バイヤーズ株式会社

取締役会長：横山 俊司

代表取締役：小川 皓生

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-35-6 新宿アウンビル5階

電話番号：0120-882-463

【株式会社NEXERについて】

本社：〒171-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

Tel：03-6890-4757

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作