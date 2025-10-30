ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¡ßÀéÍÕ¡¡»£¤ë¡¢Êª¸ì¤ë¡×Å¸¶¨»¿¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥°¥Þ¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÌÚÏÂ¿Í¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¡ßÀéÍÕ¡¡»£¤ë¡¢Êª¸ì¤ë―¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¡õ¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¡ßÀ¶¿åÍµµ®¡×¤Ë¶¨»¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢Sigma BF¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óºîÉÊ½¸¡ÖShot on BF¡×¤Ë¡Ö¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¨¥Ë¥°¥Þ(https://www.sigma-global.com/jp/shooting-with-sigma/sarah_and_david_bf)¡×¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¤È¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¡ßÀéÍÕ¡¡»£¤ë¡¢Êª¸ì¤ë¡×¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¡õ¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¡ßÀ¶¿åÍµµ®
ËÜÅ¸¤Ï¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê¼Ì¿¿²È¡¢¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¤È¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¤ÎºîÉÊ¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û½é¤Î¼Ì¿¿Å¸¤È¤â¤Ê¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ÎÎò»Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢ÀéÍÕ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡¦¾®Àâ²È¤Ç¤¢¤ëÀ¶¿åÍµµ®¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¤æ¤«¤ê¤Î¸Å¼Ì¿¿¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¾¾¸Í»Ô¸ÍÄêÎò»Ë´Û¡Ë¤ä¡¢ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Î³¨²è¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¡£¥Æ¥¥¹¥È¤È¼Ì¿¿¡¦³¨²è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¥¤ê¤Ê¤¹À¶¿åÍµµ®¤ÎºîÉÊÀ¤³¦¤òÅ¸´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¤È¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¤Ï¡¢¸½ºß¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤È¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ê¹½¿Þ¡¢È¿¼Í¡¢±Æ¤Î»È¤¤Êý¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥ìー¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥©¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¤Î¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ïー¥¯¤â¼ê¤¬¤±¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¤Ë¤è¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¡Ø¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥¤¡Ù¥½¥¦¥ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÀéÍÕ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¤È¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¡ÒMetropolitan Melancholia¡Ê¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¦¥á¥é¥ó¥³¥ê¥¢¡Ë¡Ó¤È¡Ò Still Life¡ÊÀÅÊª¡Ë¡Ó¥·¥êー¥º¤òÃæ¿´¤ËÌó80ÅÀ¤¬ÆüËÜ½é¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¤æ¤«¤ê¤Î¸Å¼Ì¿¿¤äÀ¶¿åÍµµ®¤¬°Ü¤ê¤æ¤¯ÀéÍÕ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬Ìó80ÅÀ¡£¤Û¤«¼Ì¿¿¤ÎÎò»Ë¡¢´ØÏ¢»ñÎÁ¤äÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÌó220ÅÀ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡¡Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥Úー¥¸
https://www.chiba-muse.or.jp/ART/exhibition/events/event-8482/
³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)-2026Ç¯£±·î18Æü¡ÊÆü)
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û
½»½ê¡§¢©260-0024¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÃæ±û¹Á1-10-1
³«´Û»þ´Ö¡§9¡§00-16¡§30¡ÊÆþ´Û¤Ï16¡§00¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡¦11/25¡Ê²Ð¡Ë¡¢12/28¡ÊÆü¡Ë―1/4¡ÊÆü¡Ë¡¢1/13¡Ê²Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÃ¢¤·11/24¡Ê·î¡Ë¡¢1/12¡Ê·î¡Ë¤Ï³«´Û¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ£±,000±ß¡Ê800±ß¡Ë¡¢¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸ 500±ß¡Ê400±ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Ï20Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¡¢64ºÐ°Ê¾å¡¢¾ã³²¼Ô¼êÄ¢Åù¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤½¤Î²ð¸î¼Ô£±Ì¾¤ÏÌµÎÁ
¥µ¥é¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¥¤¡õ¥À¥ô¥£¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ìー¥¦¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Èー¥¯
Æü»þ¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å2»þ～¸á¸å3»þ30Ê¬
²ñ¾ì¡§ÀéÍÕ¸©Î©Èþ½Ñ´Û ¹ÖÆ²
Ä°¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§³Æ180¿Í
¿½¹þÊýË¡¡§ÅöÆü¼õÉÕ¡¢ÀèÃå½ç¡ÊÀµ¸á¤«¤é¡¢Áí¹ç¼õÉÕÁ°¤ÇÀ°Íý·ô¤ò¤ªÇÛ¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
Sigma¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
"The Art of engineering. Engineering for Art."
·Ý½Ñ¤Î°è¤Þ¤Çµ»½Ñ¤ò¹â¤á¡¢µ»½Ñ¤ò·Ý½Ñ¤Ë¿Ô¤¯¤¹
Sigma¤Ï¡¢¥«¥á¥é¡¢¥ì¥ó¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦ÆüËÜ¤Î¸÷³Øµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£1961Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿Í¡¹¤¬»ý¤ÄÉ½¸½¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤·É°Õ¤ò¾ï¤ËËº¤ì¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëºÇ¹â¤Î»£±ÆÆ»¶ñ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£SigmaÍ£°ì¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë²ñÄÅ¹©¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖMade in Aizu, Japan¡×¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤È¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿ÃÎ·Ã¤Èµ»½Ñ¤Î·ë¾½¤Ï¡¢Sigma¤ÎËÜ¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
www.sigma-global.com(https://www.sigma-global.com/jp/index.html)
