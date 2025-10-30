ホワイトペーパー公開「全社的なプライバシー保護の最前線～with情報セキュリティ、そしてプライバシーガバナンス～」

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手がけるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、企業におけるプライバシーガバナンスの必要性を解説したホワイトペーパー「全社的なプライバシー保護の最前線～with情報セキュリティ、そしてプライバシーガバナンス～」を無料公開しました。

本ホワイトペーパーは、企業や組織が適切に個人情報を取り扱うための指針となることを目的としたものです。

https://www.newton-consulting.co.jp/download/company_privacy_protection.html

ホワイトペーパーの概要

インターネットやスマートフォンなどを通じて膨大な情報がやりとりされる中、個人情報の取り扱いについて世界的に関心が高まっています。このような情報社会において、企業が押さえるべき個人情報の取り扱いやプライバシー保護の勘所を解説します。

ホワイトペーパーの特長

こんな方におすすめ

- 各国の個人情報保護・プライバシー関連法制度を紹介国内外の法制度の比較を通じて、国際的な潮流を分析- 実務に役立つ活用方法を提示企業でプライバシーガバナンスを構築・運用する際の要点を整理- プライバシー保護対応において重要な情報セキュリティ面の対策を提示個人情報の保護に不可欠な情報セキュリティにおけるポイントを解説

・プライバシーリスクを経営課題として捉えたい経営層、マネジメント層

・法務、情報システム、リスクマネジメント部門の責任者

・企業のCISO、CPO、情報管理責任者、コンプライアンス担当者

・自社のプライバシー保護体制を全社的に整備・強化したい方

ダウンロード方法

ダウンロードページはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/download/company_privacy_protection.html

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,100社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/