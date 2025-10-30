【3万円から】島根スサノオマジック、地域とつながる「サポートカンパニー」募集開始

株式会社バンダイナムコ島根スサノオマジック

いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。

島根スサノオマジックでは、クラブの活動を応援してくださる「サポートカンパニー」を募集しています。

地域とともに歩み、島根から全国へ新しい風を届けるクラブとして、皆さまのご支援を力に変えていきます。

ご協賛は年間3万円からお申し込み可能。

オーセンティックユニフォームやエントランスLEDビジョンでの社名掲出、クラブ公式サイトでの掲載など、企業・団体・個人事業主さまにご参加いただける特典をご用意。

さらに、オリジナルのぼりを掲出して、島根をスサノオマジックブルーに染めます！街のいたるところに応援の風を起こし、地域全体でチームを盛り上げていただきます。

みなさんの想いが、チームの力に。

ぜひ「サポートカンパニー」とともに盛り上がる活動にご注目ください。

特典内容

全プラン対象のオリジナルのぼり。



■特典の詳細、プランの一覧はこちらから

https://www.susanoo-m.com/lp_page/support_com