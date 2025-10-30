【3万円から】島根スサノオマジック、地域とつながる「サポートカンパニー」募集開始
全プラン対象のオリジナルのぼり。
いつも島根スサノオマジックへ熱いご声援をいただき、誠にありがとうございます。
島根スサノオマジックでは、クラブの活動を応援してくださる「サポートカンパニー」を募集しています。
地域とともに歩み、島根から全国へ新しい風を届けるクラブとして、皆さまのご支援を力に変えていきます。
ご協賛は年間3万円からお申し込み可能。
オーセンティックユニフォームやエントランスLEDビジョンでの社名掲出、クラブ公式サイトでの掲載など、企業・団体・個人事業主さまにご参加いただける特典をご用意。
さらに、オリジナルのぼりを掲出して、島根をスサノオマジックブルーに染めます！街のいたるところに応援の風を起こし、地域全体でチームを盛り上げていただきます。
みなさんの想いが、チームの力に。
ぜひ「サポートカンパニー」とともに盛り上がる活動にご注目ください。
特典内容
■特典の詳細、プランの一覧はこちらから
https://www.susanoo-m.com/lp_page/support_com