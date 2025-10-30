天然素材による洗浄＆ツヤ出しをこれ1本で。2度拭き不要の時短ケア「天然素材で洗浄＆ワックス」新発売

写真拡大 (全8枚)

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、天然素材だけで“汚れ落とし”と“ツヤ出し”が同時にできるスプレータイプの床用クリーナー「天然素材で洗浄＆ワックス」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。





拭くだけで洗浄×ツヤ出し。忙しい人の味方になる新発想クリーナー

石けん成分が汚れを浮かせて落とし、ナタネ油と羊毛由来のラノリンが小さなキズをコーティング。
拭くだけでくすみが取れ、木の質感をいかした自然なツヤが生まれます。


強い光沢ではなく、やさしく落ち着いたツヤ感が特長。“がんばらないお掃除”を叶えるアイテムです。






2度拭き不要で時短お手入れ

掃除とワックスがけを同時にできるから、面倒な2度拭きは不要。
1平方メートル あたり2～3回スプレーして拭くだけでOKです。




天然素材から作られているので、小さな子どもやペットのいる家庭にも

石油由来の界面活性剤や香料は不使用。


天然素材だけで構成されており、小さなお子様やペットのいるご家庭にもお使いいただけます。
お掃除ワイパーを使えば、立ったままラクにお手入れできます。




日常のお掃除で“ツヤ”を取り戻す

床だけでなく木製家具やクッションフロアにも。


お掃除のたびに、くすみのないしっとりとしたツヤのある床に仕上がります。


面倒なお掃除を、もっと気軽で心地よい時間に。
「天然素材で洗浄＆ワックス」が、がんばらない清潔習慣を応援します。






【商品説明】

天然素材で洗浄＆ワックス(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001067)


価格：1,100円（税込）



天然素材のみで作ったワックス効果のあるクリーナー


石けんの洗浄成分と、羊毛由来のラノリンとナタネ油の艶出し成分のW効果


2度拭き不要で木製家具のお手入れやフローリング掃除を簡単に


当社従来品より光沢感UP


無香料


【商品概要】

■正味量：300mL


■成分：純石けん分（7% 脂肪酸カリウム）、光沢剤、安定化剤


■液性：弱アルカリ性


■用途：自然塗料、合成樹脂塗料仕上げの木製床やクッションフロア、木製家具のつや出しと保護


■使用できないもの：無塗装の木、革や紙、土壁などの水拭きができないもの、ガラス、鏡面


■使用量目安：1平方メートル あたり2～3回噴射（1プッシュ(約)0.8mL）


■原産国：日本


■JANコード：4989409105270


【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。






会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】


Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia


X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net


Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/


Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga


TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official




【本件に関するお問い合わせ】


アイメディア株式会社　商品部　住田


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp