天然素材による洗浄＆ツヤ出しをこれ1本で。2度拭き不要の時短ケア「天然素材で洗浄＆ワックス」新発売
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、天然素材だけで“汚れ落とし”と“ツヤ出し”が同時にできるスプレータイプの床用クリーナー「天然素材で洗浄＆ワックス」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。
拭くだけで洗浄×ツヤ出し。忙しい人の味方になる新発想クリーナー
石けん成分が汚れを浮かせて落とし、ナタネ油と羊毛由来のラノリンが小さなキズをコーティング。
拭くだけでくすみが取れ、木の質感をいかした自然なツヤが生まれます。
強い光沢ではなく、やさしく落ち着いたツヤ感が特長。“がんばらないお掃除”を叶えるアイテムです。
2度拭き不要で時短お手入れ
掃除とワックスがけを同時にできるから、面倒な2度拭きは不要。
1平方メートル あたり2～3回スプレーして拭くだけでOKです。
天然素材から作られているので、小さな子どもやペットのいる家庭にも
石油由来の界面活性剤や香料は不使用。
天然素材だけで構成されており、小さなお子様やペットのいるご家庭にもお使いいただけます。
お掃除ワイパーを使えば、立ったままラクにお手入れできます。
日常のお掃除で“ツヤ”を取り戻す
床だけでなく木製家具やクッションフロアにも。
お掃除のたびに、くすみのないしっとりとしたツヤのある床に仕上がります。
面倒なお掃除を、もっと気軽で心地よい時間に。
「天然素材で洗浄＆ワックス」が、がんばらない清潔習慣を応援します。
【商品説明】
天然素材で洗浄＆ワックス(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001067)
価格：1,100円（税込）
天然素材のみで作ったワックス効果のあるクリーナー
石けんの洗浄成分と、羊毛由来のラノリンとナタネ油の艶出し成分のW効果
2度拭き不要で木製家具のお手入れやフローリング掃除を簡単に
当社従来品より光沢感UP
無香料
【商品概要】
■正味量：300mL
■成分：純石けん分（7% 脂肪酸カリウム）、光沢剤、安定化剤
■液性：弱アルカリ性
■用途：自然塗料、合成樹脂塗料仕上げの木製床やクッションフロア、木製家具のつや出しと保護
■使用できないもの：無塗装の木、革や紙、土壁などの水拭きができないもの、ガラス、鏡面
■使用量目安：1平方メートル あたり2～3回噴射（1プッシュ(約)0.8mL）
■原産国：日本
■JANコード：4989409105270
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia
X（Twitter）：https://twitter.com/aimedia_net
Instagram：https://www.instagram.com/aimedia.official/
Youtube：https://www.youtube.com/user/aidouga
TikTok：https://www.tiktok.com/@aimedia.official
【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 住田
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp