天然素材による洗浄＆ツヤ出しをこれ1本で。2度拭き不要の時短ケア「天然素材で洗浄＆ワックス」新発売

アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又幹夫）は、天然素材だけで“汚れ落とし”と“ツヤ出し”が同時にできるスプレータイプの床用クリーナー「天然素材で洗浄＆ワックス」を2025年10月より公式WEBショップにて発売中です。

拭くだけで洗浄×ツヤ出し。忙しい人の味方になる新発想クリーナー

石けん成分が汚れを浮かせて落とし、ナタネ油と羊毛由来のラノリンが小さなキズをコーティング。

拭くだけでくすみが取れ、木の質感をいかした自然なツヤが生まれます。

強い光沢ではなく、やさしく落ち着いたツヤ感が特長。“がんばらないお掃除”を叶えるアイテムです。

2度拭き不要で時短お手入れ

掃除とワックスがけを同時にできるから、面倒な2度拭きは不要。

1平方メートル あたり2～3回スプレーして拭くだけでOKです。

天然素材から作られているので、小さな子どもやペットのいる家庭にも

石油由来の界面活性剤や香料は不使用。

天然素材だけで構成されており、小さなお子様やペットのいるご家庭にもお使いいただけます。

お掃除ワイパーを使えば、立ったままラクにお手入れできます。

日常のお掃除で“ツヤ”を取り戻す

床だけでなく木製家具やクッションフロアにも。

お掃除のたびに、くすみのないしっとりとしたツヤのある床に仕上がります。

面倒なお掃除を、もっと気軽で心地よい時間に。

「天然素材で洗浄＆ワックス」が、がんばらない清潔習慣を応援します。

【商品説明】

天然素材で洗浄＆ワックス(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001067)

価格：1,100円（税込）

天然素材のみで作ったワックス効果のあるクリーナー

石けんの洗浄成分と、羊毛由来のラノリンとナタネ油の艶出し成分のW効果

2度拭き不要で木製家具のお手入れやフローリング掃除を簡単に

当社従来品より光沢感UP

無香料

【商品概要】

■正味量：300mL

■成分：純石けん分（7% 脂肪酸カリウム）、光沢剤、安定化剤

■液性：弱アルカリ性

■用途：自然塗料、合成樹脂塗料仕上げの木製床やクッションフロア、木製家具のつや出しと保護

■使用できないもの：無塗装の木、革や紙、土壁などの水拭きができないもの、ガラス、鏡面

■使用量目安：1平方メートル あたり2～3回噴射（1プッシュ(約)0.8mL）

■原産国：日本

■JANコード：4989409105270

【会社概要】アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。

会社名：アイメディア株式会社

所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F

公式ホームページ :https://www.aimedia.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社 商品部 住田

Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp