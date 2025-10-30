【障がいのある子どもと家族に特別な1日を】アドベンチャーワールド「ドリームデイ 2025」にソリューションパートナーとして協賛

株式会社Lean on Me

インクルTech※（インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、2025年11月5日（水）にアドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）で開催される「ドリームデイ・アット・ザ・ズー 2025 in アドベンチャーワールド（以下、ドリデイ）」に、ソリューションパートナーとして協賛いたします。

※インクルTechは当社が提唱する造語で、SDGsに関心が高まる今、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

2025大阪・関西万博で培った専門性を、テーマパークのインクルーシブ化へ

ドリームデイ2025に向けた全社集会での研修説明（2025年9月）

リーンオンミーは、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結し、2025大阪・関西万博において協会職員向けアクセシビリティ研修の提供や、ユニバーサルサービスガイドラインの策定に携わってまいりました。この実績を活かし、今回のドリデイでも、パークスタッフ・従業員やボランティア、サポーターなど500人以上に、当社の障がい理解・DE&I実践のためのeラーニング「Special Learning for business」の一部を提供。障がいのある子どもとご家族が安心して楽しめる「特別な1日」の実現をサポートします。

リーンオンミー代表取締役CEO 志村駿介のコメント

「今回のドリームデイ・アット・ザ・ズー2025 in アドベンチャーワールドで、500人以上のスタッフやボランティアの皆さんに研修を提供させていただきます。『どう接したらいいか分からない』という不安が、『自然に対応できる』という自信に変わることで、障がいのある子どもたちとご家族が心から楽しめる1日になると信じています。

私たちの願いは、この『特別な1日』が、いつか『当たり前の日常』になること。2025年大阪・関西万博での経験を活かし、今回の取り組みを全国のホテル、レストラン、観光施設に広げ、誰もが自由に余暇を楽しめる社会を実現していきます」

「特別な日」を「当たり前の日」に変えるために

「ドリームデイ・アット・ザ・ズー2025 in アドベンチャーワールド」は、障がいのある子どもとご家族が、周囲を気にせず思い切り楽しめる特別な1日を提供するイベント。2017年から続くアドベンチャーワールドでの取り組みは、パークを1日貸し切り、今年は過去最高の1200組のご家族をご招待しています。

リーンオンミーはこの取り組みを通じて、誰もが人とのつながりの中で、自分らしく活躍できる社会を実現していきます。

サービス業向け認定資格・研修プログラムを本格展開

今回の協賛を機にリーンオンミーは、ホテル、飲食店、観光施設など、サービス業全般に向けた認定資格・研修プログラムを本格展開してまいります。

【知的障がいコミュニケーションサポーター認定講座】

～お客さまの見えない想いに、そっと気づける人になる～

知的障がいのある方との円滑なコミュニケーションを学ぶオンライン認定講座。接客・サービスの現場で即実践できるスキルを習得できます。

eラーニング形式（合計約6時間／1日12分×30日間が目安）

スマホ・タブレット対応でスキマ時間に学習可能

累計8万人以上が利用する「スペシャルラーニング」の実績

障がい福祉の専門家と共同開発

※上位資格「知的障がい支援士」も提供しております。

ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

認定資格について詳しくはこちら :https://special-cert.jp/communication/

■インクルーシブ雇用のためのeラーニング「Special Learning for business」について

障がい者雇用に取り組む企業や特例子会社向けeラーニングです。eラーニングと対面研修を組み合わせたハイブリッド型研修や、導入企業向けの相談対応サービスなど、より包括的な支援メニューも提供しております。インクルーシブ雇用にまつわる組織理解の促進にとどまらず、特に「見えない障がい」に対応した、インクルーシブなサービスや接客等のマニュアル作成対応などもご提供しております。

お気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://business.special-learning.jp

■株式会社Lean on Meについて

リーンオンミーは、障がい福祉分野における教育・支援サービスの提供を行う企業です。eラーニング「スペシャルラーニング」などを通じ、障がい者の支援者のスキル向上に貢献し、社会全体のインクルーシブな成長を目指しています。

また、2025年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を結び、ユニバーサルサービスガイドラインの策定や職員研修の実施など、万博のインクルーシブな運営に貢献しています。

～ 障がいがある人もない人も、共に楽しめる万博へ！～

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会とアドバイザリー契約を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000080.000038466.html

2025 年日本国際博覧会協会 株式会社Lean on Meとアドバイザリー契約を締結

https://www.expo2025.or.jp/news/news-20230315-03/

■株式会社Lean on Me

所在地：（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL：072-648-4438

設立：2014年4月1日

資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

代表者：代表取締役 志村 駿介

URL： https://leanonme.co.jp

事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「スペシャル ラーニング」

