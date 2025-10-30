アイリスオーヤマの新型清掃ロボットに『ugo Platform』技術が採用

ｕｇｏ株式会社

ｕｇｏ株式会社（ユーゴー、本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：松井 健、以下 ｕｇｏ）は、NTTビジネスソリューションズ株式会社にOEM提供している「ugo Platform」をベースにした「AIロボティクスプラットフォーム」が、アイリスオーヤマ株式会社のDX清掃ロボット「JILBY（ジルビー）」に採用されたことをお知らせします。



▲アイリスオーヤマ・NTT西日本記者発表会の様子

■NTTビジネスソリューションズ株式会社とOEM契約締結

本件は、2025年10月27日にNTTビジネスソリューションズ株式会社とｕｇｏが協業事業化に向けたプラットフォームのOEM契約を締結し、提供開始を発表した「AIロボティクスプラットフォーム」が採用されています。

詳しくはこちら：https://ugo.plus/information/2025/10/27/nttbs_ai_platform/





■AIエージェントについて

本プラットフォームでは、「AIエージェント」を実装することで、タブレットやスマートフォンなどの端末を通じて、ユーザーとロボットがテキストや音声で双方向コミュニケーションを行うことが可能になります。さらに、蓄積された清掃データをもとにAIが自律的に学習し、最適な清掃ルートや頻度、時間帯などを「AIエージェント」が提案することで、清掃業務の効率化・最適化を実現します。

本件の各社プレスリリース

・アイリスオーヤマ株式会社：https://www.irisohyama.co.jp/news/2025/?date=1029_2

・NTT西日本株式会社：https://www.ntt-west.co.jp/news/2510/251029a.html

ｕｇｏは、今後も「ugo Platform」を通じて多様なロボットを統合的に管理するプラットフォームの構築を進め、ロボット利活用の促進に取り組んでまいります。





●「ugo Platform」とは

ugo Platformは、複数のロボットをクラウド上で「開発・導入・運用・保守」まで一元管理できる統合プラットフォームです。サービスロボット向けのAIエージェント機能や、ノーコードで業務フローを自動化したり、地図・動作設定・レポート・通知などを遠隔で行うことができます。現場の省人化と運用効率化を実現するとともに、AIとロボットを融合させた“フィジカルAI”の社会実装を推進しています。

https://ugo.plus/function/

■ｕｇｏ株式会社 会社概要

所在地： 東京都千代田区東神田１－７－８

設 立： 2018年

代 表：松井 健

URL： https://ugo.plus/

事業内容：ugoソリューションの提供・運用、RaaSフレームワークの開発・提供・運用