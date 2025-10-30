豪州の大規模オフィスビルへの出資について

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

三井住友ファイナンス＆リース株式会社（代表取締役社長：今枝 哲郎、以下「SMFL」）の戦略子会社、SMFLみらいパートナーズ株式会社（代表取締役社長：上田 明）傘下のSMFL MIRAI PARTNERS (SINGAPORE) PTE. LTD.（取締役社長：岸 大作）は、ケネディクス株式会社（代表取締役社長COO：寺本 光）、ARAVEST PTE. LTD.（CEO：Moses K, Song、以下「Aravest」）、および日系投資家複数社との共同出資により、豪州の不動産運用会社であるISPT Pty Ltd（CEO：Chris Chapple、以下「ISPT」）が100%所有する、ブリスベン中心業務地区に所在する大規模オフィスビル「345 Queen Street」（以下「本物件」）の持分の50％を取得したことをお知らせします。なお、本物件はISPTおよびAravestの2社が共同で運用管理を行う予定です。

本物件は、1988年竣工のブリスベン中心業務地区である「Golden Triangle」と呼ばれるエリアに立地する、交通利便性や洗練された外観デザインが特徴のAグレードのオフィスビルです。複数の環境認証を取得するとともに、士業や金融機関、政府系機関など優良なテナントが入居しており、今後も安定した不動産賃貸収入および持続的な資産価値の向上が期待されます。

今回の取り組みは、2024年12月にAravestがSMFLグループに加わったことにより推進してきた、アジア太平洋地域における投融資ビジネスの拡大、投資家向けの新たな投融資機会の創出、さらなるAUM（不動産受託資産残高）の拡大を目指した戦略の一環です。

SMFLグループは、中期経営計画の戦略として「新たなコアビジネスの創造」を掲げており、その施策として「グローバルにおける成長領域への事業展開」を推進しています。SMFLグループが海外に展開する不動産・航空機・インフラなどのアセットビジネスとAravestがアジア太平洋地域に保有するアセットマネジメントプラットフォームを融合することで、グローバルな成長領域への事業展開をより一層推進してまいります。

【本物件の概要】

【SMFL MIRAI PARTNERS (SINGAPORE)の概要】

【ケネディクスの概要】

【Aravestの概要】

【ISPTの概要】

以上