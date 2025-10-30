ジールス、接客AIエージェント「Omakase.ai」の戦略的販売パートナーシップ第一弾を「株式会社Wiz」と締結

株式会社ZEALS

接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、米国をはじめとするグローバル市場で高い評価を獲得している接客AIエージェント「Omakase.ai」の本格的な日本語対応に伴い、日本市場での本格展開を強化していく戦略的な第一弾として、全国の地域企業のDX推進を手掛ける株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）と、「Omakase.ai」の販売におけるパートナーシップを締結いたしましたことをお知らせします。

■ Wiz様との協業：地域DXと地方創生の加速について- 協業の戦略的意義

「Omakase.ai」の国内展開において、人手不足が深刻な地方市場の開拓は最重要テーマの一つです。Wiz様は、全国各地でDX支援を手掛ける中で、地域企業と深い信頼関係を築いており、地方の実情を理解した実行力を持っています。

今回のパートナーシップにより、ジールスの世界水準の接客AI技術とWiz様の地域密着型ネットワークを掛け合わせ、地方企業でもAIを活用した顧客対応や業務効率化を実現できる環境づくりを目指します。さらに両社は今後、地方企業の業務課題や導入ハードルに寄り添いながら、より効果的なAI活用支援の在り方を共に模索していく予定です。

- 地域社会への深いコミットメント

Wiz様は、ITサービスの提供にとどまらず、プロバスケットボールチーム「鹿児島レブナイズ」や女子バレーボールチーム「アルテミス北海道」のオーナー企業として、スポーツ文化の継承や地域活性化、新規雇用の創出など、全国各地で地域社会への多面的な貢献を続けています。

こうした地域への強いコミットメントと、「Omakase.ai」が持つ“人手不足の解消”と“収益最大化”を両立させる力が融合することで、地方企業が直面する課題に対して実践的な解決策を提供し、地域経済の持続的な成長に貢献していきます。

■株式会社Wiz 山崎俊様からのコメント

このたび、ZEALS社との業務提携を発表できることを大変嬉しく思います。

清水社長とは2022年6月に初めてお会いし、当時からアメリカでの挑戦を力強く語られていました。そして今回、グローバルで高い評価を受けている接客AIエージェント「Omakase.ai」の日本展開にあたり、Wizが国内初の販売パートナーとして選ばれたことを光栄に思います。

複数回のミーティングを重ねる中で、「Omakase.ai」を導入することで、すべてのWebサイトに生成AIを組み込み、AIが独自に学習しながら接客DXを実現するという大きな可能性を感じました。この新しい世界観を、日本中に広げていけることを楽しみにしています。

Wizはこれまで、Webサイトからのお問い合わせをコールセンターやチャットセンターで対応し、成約へとつなげるビジネスを展開してきました。今後は、Omakase.aiが自動で顧客対応を行い、人による対応が必要なケースではWizグループがサポートに入るという、新たな仕組みを構築していきます。

この取り組みにより、人件費の削減と成約率の向上を両立し、あらゆるWebサイトにおける顧客体験と収益の最大化を目指してまいります。

■株式会社ZEALS 清水からのコメント

音声接客AIエージェント「Omakase.ai」は現在、アメリカを中心に世界各国で高い評価をいただいており、この10月から本格的に日本語対応を開始しました。私たちはグローバルで挑戦を続ける中で、"日本の『おもてなし』"こそが、AI時代において最も重要な価値観の一つだと確信しています。

Wiz様とは、その"おもてなし"のコンセプトへの共感、そして地域に根ざした課題解決への想いで強く意気投合しました。

「Omakase.ai」は、人手不足が最も深刻な業界の一つである接客業界におもてなしの新しいあり方を届け、人と企業がより創造的な仕事に集中できる環境を支えるAIプロダクトです。

ジールスは「日本と世界をぶち上げる。」というビジョンのもと、Wiz様とともに音声AIエージェントによる新しい接客・おもてなしのあり方を日本全国、そして世界へ届けていきます。

■全国に「おもてなしDX」を広げていただけるパートナー企業を募集しています。

ジールスは、戦略的パートナーであるWiz様とともに、接客AIエージェント「Omakase.ai」を全国の企業様へお届けしてまいります。今後、同じ志を持ち、地域のDX推進や企業の収益向上に貢献したいと考える企業様には、共同販売パートナーとしてぜひご参画いただきたいと考えています。

「Omakase.ai」は、世界で評価されたAI技術と日本の「おもてなし」文化を融合させた、新しい接客体験を実現するプロダクトです。Wiz様の全国に広がるネットワークとジールスのAI技術を掛け合わせ、地方企業のAI導入を共に推進しながら、“おもてなしDX”を全国に広げていきます。

このビジョンに共感し、一緒に新しい時代の顧客体験を創造してくださるパートナー企業様からのご連絡をお待ちしております。

※「Omakase.ai」二次販売パートナーシップにご関心をお持ちの企業様は、以下までお問い合わせください。

連絡先窓口： hisho@012grp.co.jp

■株式会社Wizの会社概要

会社名：株式会社Wiz（ワイズ）

設 立：2012年4月18日

所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代 表：代表取締役社長 山崎 俊

事 業：DX支援事業、地域支援事業、GX支援事業、BPO事業

HP：https://012grp.co.jp/

■ジールスの会社概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：Omakase.ai、ZEALS AI Agent、およびチャットコマースの提供

HP：https://zeals.ai/jp/