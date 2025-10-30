令和7年度 【和歌山県発明協会会長賞】受賞！築野オレオケミカルズ「低粘度、高引火点の金属加工油基油」
築野グループ株式会社（本社：和歌山県伊都郡かつらぎ町 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）の築野オレオケミカルズ株式会社は、令和7年度近畿地方発明表彰にて、和歌山県発明協会会長賞を受賞いたしました。11月13日（木）ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市）にて表彰式が行われます。
■受賞内容
【受賞】
会長賞「低粘度、高引火点の金属加工油基油」（特許6682032）
【受賞者】
築野卓夫、山本弥、中島晃
■近畿地方発明表彰について
地方発明表彰は、各地方における発明の奨励・育成を図り、科学技術の向上と地域産業の振興に寄与することを目的として大正１０年に開始されたものです。全国を北海道・東北・関東・中部・近畿・中国・四国・九州の８地方に分け、各地方において優秀な発明・考案・意匠を完成された方々、発明等の実施化に尽力された方々、発明等の指導・奨励・育成に貢献された方々の功績を称え顕彰するものです。
【表彰式】
日時：2025年11月13日（火）
会場：ホテルグランヴィア和歌山 ※表彰式は、受賞者、関係者のみで開催されます。
■築野のオレオケミカル事業、その歴史は半世紀以上。
築野グループは、オレオケミカル事業を1960年に開始。こめ油を精製する過程で発生する副生成物、及び各植物油から発生する副生成物から、脂肪酸、脂肪酸誘導体を製造しております。また、この技術を用いて1990年代より使用済み食用油のリサイクルを行っております。
事業案内：https://www.tsuno.co.jp/oleo-chemicals/
【築野グループ株式会社の概要】
1947年、和歌山県にて創業。古くから健康と美のシンボルとして親しまれてきた「米ぬか」の高度有効利用、未利用、低利用の使用済み食用油・油滓の循環型有効利用を推進しています。
設 立： 昭和22年2月1日
代表者：代表取締役社長 築野富美
グループ：
築野食品工業株式会社,築野ライスファインケミカルズ株式会社,
築野オレオケミカルズ株式会社,築野運輸株式会社・株式会社スズキ製油
U R L ：https://www.tsuno.co.jp/