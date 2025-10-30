【徳島市】地方創生AWARDを受賞しました

徳島市

全国の地方自治体の活性化に向けた参考とするため、一般社団法人公民連携推進機構が実施した「地方創生AWARD(https://cclg.or.jp/2025/10/25/tihousouseiaward-kouminrenkei/)」を本市が受賞し、令和7年10月22日（水）に開催された「第3回公民連携推進セミナー」の中で表彰が行われました。

全国20自治体から25事業以上の応募があり、本市が実施した2つの取組が、地方創生SDGsの実現に向けた先進的な公民連携プロジェクトであると評価され、「先進的なSDGs部門」のグランプリをダブル受賞しています。

なお、一般社団法人公民連携推進機構は、地域活性化に向けた取組を進めるため、全国の地方自治体と民間企業で組織された非営利組織で、全国700以上の地方自治体が参画しています。

受賞プロジェクト

ひょうたん島周遊船の電動化に向けた実証運航（R4～R7）

徳島市中心部で運航している「ひょうたん島周遊船」の動力源を電動化するため、ヤマハ発動機株式会社との連携により、令和4年度から実証運航を行ったものです。

本事業は、新商品開発という「民間企業」の取組と、地域資源を生かした持続可能なまちづくりという「行政」の取組が連携した、地方創生SDGsのモデルとなる公民連携プロジェクトです。

⇒プロジェクト詳細はこちら(https://colab-tokushima.com/project/%e3%81%b2%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%9f%e3%82%93%e5%b3%b6%e5%91%a8%e9%81%8a%e8%88%b9%e3%81%ae%e9%9b%bb%e5%8b%95%e5%8c%96/)から

太陽光パネルのリユース実証実験（R6.4～）

使用済み太陽光パネルのリユースを促進するため、喜多機械産業株式会社との連携により、令和6年度から実証実験を行っているものです。

本事業は、サーキュラーエコノミーの確立に向けた「民間企業」の取組と、廃棄物の減量という「行政」の取組が連携した、地方創生SDGsのモデルとなる公民連携プロジェクトです。

⇒プロジェクト詳細はこちら(https://colab-tokushima.com/project/%e5%a4%aa%e9%99%bd%e5%85%89%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%ae%9f%e8%a8%bc%e5%ae%9f%e9%a8%93/)から

徳島市では、今後も引き続き、全国や市内の企業、NPO、そして多くの市民一人一人との連携を通じて、2030年のSDGs実現に向けて取り組んでまいります。