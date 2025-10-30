株式会社アローリンク

- セミナー内容

◆多くの企業が考える、誤った「内定者フォローの常識」





内定者フォローの目的とは？「内定を承諾させる」「定期的な接点を作る」「就活状況の確認」このように答えたくなるのではないでしょうか。



ですがこのフォローは学生にとって「後追い」「囲い込み」に感じられてしまいます。



結果的に学生との間にどんどん壁ができてしまい、辞退の本当の理由もわからないままになってしまいます。

多くの企業が取り組む現場見学や社員座談会などの施策は有効ですが、それだけでは不十分かもしれません。



ではどうすれば学生と信頼関係を構築しながら、自社への志望動機を固めていけるのか。

具体的な考え方と方法について知りたい方は是非、セミナーにご参加ください。



このセミナーでは、内定者フォローの常識を覆し、内定後に企業側が取るべき正しいスタンスと関わり方についてお伝えさせていただき、採用担当者が直面する悩みに対して価値のあるお時間にいたします。

こんな企業におすすめ

・内定を出してもすぐに承諾されず一旦保留ばかりになる

・内定を出したあと学生に振り回されてモヤモヤしている

・学生に決断を迫ろうとすると説得しているようになってしまう

・良い人材に出会えるかどうかは、紹介会社頼みになっている

・良い人材がいなくて、事業が思うように進捗していない

・地方や不人気業界で人が集まらない

上記に当てはまる方は、是非ご参加ください。

- 登壇者

株式会社アローリンク

HRi事業本部 杉野 健志

大手通信業界でマネージャーとして販売実績全国1位を2度達成。業績不振店舗の立て直しを歴任し、その後研修部門と採用部門を経験。

現在は、個人向けキャリアコーチングと企業向け新卒採用コンサルティングに従事。

求職者側と採用側の両軸を支援することで得た知見やノウハウをもとに、他社の採用を戦略設計、育成プログラム・コンテンツ等を提供。大手企業からベンチャー企業まで数多くの新卒採用を成功に導く。

- セミナー概要

タイトル：これをしないと内定者フォロー全部無駄 大事なのは囲い込みではなく〇〇だった

日時 ：A日程 2025年11月13日(木) 15:00～16:00

B日程 2025年11月18日(火) 15:00～16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：20人

登壇者 ：杉野 健志

お申し込みはこちら▶https://share-na2.hsforms.com/12K5hsQ-ISDWjhjWUgyvHoA3ska1(https://share-na2.hsforms.com/12K5hsQ-ISDWjhjWUgyvHoA3ska1)



アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。