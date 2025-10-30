西尾レントオール株式会社が「バクラク」を導入。基幹システムとのAPI連携で業務フローをシームレスに、200以上の営業所に順次展開予定

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerXは、業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」シリーズが、ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（代表取締役社長 西尾公志、以下「西尾レントオール」）に導入されたことをお知らせします。

https://bakuraku.jp/

概要

「バクラク」シリーズは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。

この度、建機や重機、イベント用品等のレンタル、商品の開発を手がける西尾レントオールに「バクラク請求書発行」が導入されました。

導入の背景・導入後の期待効果としては下記の通りです。

１.200以上の営業所の請求書発行業務を紙運用からバクラクに。柔軟な権限設定で大規模組織の全社展開も実現

西尾レントオールでは、200を超える営業所ごとに事務担当者が基幹システムから印刷・封入・郵送までを手作業で行っており、事務担当者の業務を圧迫していました。また、請求書送付業務の進捗や効率を把握することが難しく、可視化できていないことも課題となっていました。

「バクラク請求書発行」の導入により、紙運用のプロセスで発生していた手作業を削減します。各営業所の事務担当が請求書の確認～送付はもちろん、請求書送付業務の可視化までバクラク上で完結できるため、業務負荷の大幅削減が期待されます。

また、営業所ごとに細かな権限設定が可能でセキュリティ面の安全性も高いことから、西尾レントオールのような大規模組織における全社展開に適しています。

２.基幹システムとのAPI連携に対応。自動連携で二重入力などの人的ミス解消

「バクラク請求書発行」では、多様なシステムとのAPI連携が可能です。西尾レントオールでは、基幹システムからの請求データをAPIで自動連携し、バクラク上で確認・送付まで完結させるフローを構築しました。

これにより従来必要だったPDFファイルのダウンロードや手作業アップロードが不要となり、二重入力などの人的ミスのリスクを解消します。

３.各営業所の事務担当が迷わず操作できるUI/UXで、業務移行もスムーズ

「バクラク」シリーズは、日々利用する各営業所の事務担当が直感的に操作できるよう、シンプルで分かりやすいUI/UXを備えています。これにより導入時の負担を抑えつつ、スムーズな業務移行を実現します。

バクラクではこれからも、「働くをラクに。ラクをもっと創造的に。」というプロダクトビジョンの実現に向け、今後も圧倒的に使いやすいプロダクトを提供してまいります。

西尾レントオール株式会社 情報システム室 中川様 コメント

200を超える営業所から個別に請求書を発送していた当社にとって、営業所単位で柔軟に運用できる本サービスは理想的でした。多くのサービスが本社一括管理を前提とする中、当社の分散型業務フローに対応できる唯一の選択肢でした。

導入後は直感的なインターフェースのおかげで問い合わせもほとんどなく、全国の営業所でスムーズに運用を開始できました。基幹システムとのAPI連携により、データの二重入力や転記ミスも解消され、大幅な業務効率化を実現しています。

また、改善要望にも真摯に対応いただき、実際に機能実装していただけることも多く、ベンダー様との良好なパートナーシップを実感しています。今後も共に成長していけるサービスとして期待しています。

西尾レントオール株式会社 概要

1959年設立。建設機械やイベント用機材のレンタル事業を国内外で展開する総合レンタル業のパイオニア。1990年代からはICT（情報通信技術）を搭載した建設機械のレンタルにも注力し、業界の生産性向上と品質確保に貢献。独自のICTシステム開発も手掛けるなど、先進的かつ包括的なアプローチで建設事業者をサポートしています。

設立：2022年10月3日 持株会社制移行に伴い新設

2023年4月1日 1959年設立の西尾レントオール株式会社

（現ニシオホールディングス株式会社）より事業承継

商 号：西尾レントオール株式会社（NISHIO RENT ALL CO., LTD.）

代表取締役社長：西尾公志

本 社：〒542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-11-17

従業員：3,290名（2025年4月1日時点）

URL：https://www.nishio-rent.co.jp

【大手企業様向け】バクラク紹介資料

従業員数1,000名を超える大手企業様向けの「バクラク」シリーズの紹介資料をご用意しております。ツールの分散をなくし、稟議から会計処理までを一気通貫でサポートする「バクラク」シリーズの強みや、サービスごとの機能をご紹介しています。

資料をダウンロードする :https://bakuraku.jp/resources/how-to/bakuraku-series-for-enterprise/?utm_source=bakuraku_pr&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_times&utm_term=251030&utm_content=enterprise_nishio

バクラク請求書発行とは

バクラク請求書発行は、請求書をはじめとしたあらゆる帳票の作成・送付・保存が可能な帳票発行システムです。インボイス制度や電子帳簿保存法に完全対応しており、業務効率化やペーパーレス化と法対応を同時に実現できます。

https://bakuraku.jp/doc-issue/

バクラクとは

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIスタートアップです。 AI SaaS「バクラク」事業、Fintech事業、「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

採用サイト：https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ：https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/