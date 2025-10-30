【新潟医療福祉大学】女子バレーボール部、天皇杯・皇后杯ファイナルラウンド出場決定！ 北信越ブロック代表として１２月の全国舞台に挑む！

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟医療福祉大学女子バレーボール部は、９月１４日（日）に開催された「令和７年度 天皇杯・皇后杯ＪＶＡ全日本バレーボール選手権大会 北信越代表決定戦」において準決勝では、同リーグのライバル・金城大学との接戦を制し、その勢いのまま臨んだ決勝では圧倒的な力を見せつけ、ストレートで勝利。３年ぶりとなるファイナルラウンドへの出場権を獲得しました。





【令和７年度天皇杯・皇后杯ＪＶＡ全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンドの詳細】

・大会名：令和７年度 天皇杯・皇后杯ＪＶＡ全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド

・開催期間：２０２５年１２月１１（木）～１２/１４（日）、12/20（土）、12/21（日）

・会場：第１週（12/11～12/14）東京体育館（東京都渋谷区）

第２週（12/20・12/21）武蔵野の森総合スポーツプラザ（東京都調布市）

【監督コメント】

◆西 博史（ニシ ヒロフミ）

３年ぶりの皇后杯ファイナル出場を大変うれしく思います。ここまで支えてくださった関係者の皆さまに感謝し、選手たちが培ってきた努力とチームワークを存分に発揮できるよう全力を尽くします。



【主将コメント】

◆古川 碧（フルカワ ソラ）

先日行われた 天皇杯・皇后杯北信越予選に出場し、３年ぶりにファイナルラウンドへの出場権を獲得することができました。



日頃から私たちを応援し、支えてくださる多くの方々の存在があってこその結果だと感じています。

いつも本当にありがとうございます。

今回のファイナルラウンドは、このチームで臨む最後の大会となります。

これまで積み重ねてきた練習や仲間との時間を胸に、医福バレ一で全力で挑みます。

支えてくださる方々に少しでも恩返しができるよう、最後まで全力で戦い抜きますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。





【新潟医療福祉大学女子バレー部】

https://www.nuhw.ac.jp/campuslife/sports/wvolleyball/(https://www.nuhw.ac.jp/campuslife/sports/wvolleyball/)

女子バレーボール部は、２０１３年の創部当初から強化指定クラブとしてスタートしました。以降、北信越大学選手権大会での優勝をはじめ、全日本インカレベスト１６進出を果たすなど、数々の成績を残してきました。また、白岩蘭奈選手など卒業後にプロ選手になったＯＧも多く輩出しています。今後の目標は、全日本インカレで勝ち進んでいけるようなチームづくり。それを念頭に日々のトレーニングに励んでいます。またバレーボールの上達にとどまらず、部活動を通してセカンドキャリアに活かせるように経験を積み、自分の力で未来を切り拓けるような人材育成を目指しているのも大きな特徴です。



【新潟医療福祉大学】 https://www.nuhw.ac.jp/(https://www.nuhw.ac.jp/)

全国でも数少ない、看護・医療・リハビリ・栄養・スポーツ・福祉・医療ITを学ぶ６学部１６学科の医療系総合大学です。この医療系総合大学というメリットを最大限に活かし、本学では、医療の現場で必要とされている「チーム医療」を実践的に学ぶことができます。また、全学を挙げた組織的な資格取得支援体制と就職支援体制を構築し、全国トップクラスの国家試験合格率や高い就職実績を実現しています。さらに、スポーツ系学科を有する本学ならではの環境を活かし、「スポーツ」×「医療」「リハビリ」「栄養」など、スポーツと融合した学びを展開しています。



