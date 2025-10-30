『届かない・読まれないメールを改善するメール運用のベストプラクティス』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/jpglobalsign-20251118/M1D



■メール不達と開封率の低下がもたらすマーケ成果の機会損失

メールは今も企業と顧客をつなぐ主要チャネルの一つですが、正規メールであっても迷惑メール扱いや不達が発生し、開封率が下がるケースが少なくありません。こうした課題は、キャンペーン効果の低下や顧客体験の毀損、ひいてはブランド信頼の低下につながります。マーケティング施策の成果を最大化するには、まず「確実に届く」「安心して開かれる」メール環境を整備し、配信品質と信頼性を両立させることが重要です。





■「開封しやすいメールを確実に届ける」ためのDMARC運用の最適化とロゴ表示多くの企業がDMARCを導入したものの、「p=none」のままで運用が進まず、十分な成果を得られていません。このようなDMARCの設定も含めたメール配信の最適化が出来ていないことから、なりすましリスクや迷惑メール判定が残り、正規メールの信頼性を損ねています。DMARCを含めたメール配信の設定を"運用・最適化"し、到達率改善と信頼性向上の両立を図ることが求められています。また、その次の段階として、メールにロゴ表示を行うことによる開封率改善と更なる信頼性向上が注目を集めています。■到達率と信頼性を両立する、段階的な改善アプローチ本セミナーでは、まず株式会社リンクの「ベアメール」を活用して、DMARCの設定も含めた配信基盤を最適化し、迷惑メール判定や不達といった課題を解消し、メールを届かせる最適な方法をご紹介します。続いて、DMARCの次に注目を集める、受信者に信頼を伝えるロゴ表示技術「BIMI」の仕組みや開封率などにおけるメリットを、BIMIに必要な「VMC(企業ロゴ所有証明書) byGMO」を提供するGMOグローバルサイン株式会社より解説します。配信品質の改善からブランド価値の向上までを段階的に実現するベストプラクティスを通じて、メールマーケティングの成果を最大化するための実践的な手法をお伝えします。

