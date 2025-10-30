『【大企業向け】予測不能な時代に求められる、“リアルタイム経営”の必要性』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/orangeone-enterprise-20251118/M1D



■変化の速い時代、経営判断には“即時性”が求められる

市場変化が激しい中、経営判断の「スピード」と「精度」は競争力そのものになっています。部門ごとに異なるデータを取りまとめ、見通しを立て、報告資料を整える――。この一連のサイクルが遅れるほど、企業は機会を逃しやすくなります。経営層が求めるのは、単なる集計の効率化ではなく、変化を即座に捉え、経営判断に必要な数字をリアルタイムで可視化できる“即応性のある管理基盤”です。





■数字の更新が追いつかず、レポート遅延が意思決定を止める見通しが変わるたびに、各部門で扱うデータの整合が崩れ、経営レポートの更新が遅れる――。こうした現象は多くの大企業で起きています。現場の修正が全体に反映されず、集計や再検証に時間を取られ、経営層に届く数字は“すでに古い”ということも少なくありません。変化を即座に反映できない管理環境は、スピード経営が求められる今、大きなリスク要因となっています。■試算力・シナリオ管理 ─ All in Oneが実現するリアルタイム経営本セミナーでは、6,500社以上が採用するWorkday Adaptive Planning（WAP）の最新活用事例を通じて、予算策定からレポート作成までを一元化し、工数を最大90％削減する方法を紹介します。WAPは、予算・見通し・シナリオ分析・実績管理を All in Oneで統合するクラウド型経営管理プラットフォームです。見通し、計画の変更が発生しても、データが自動的に連携・更新され、ダッシュボード上で 最新の経営数値をリアルタイムに可視化できます。また、多通貨・為替変動に対応した柔軟なシナリオ管理・シミュレーション機能により、需要変動や為替変動、多通貨取引などを含む複雑な経営シナリオも、即座に比較・分析できます。 さらに、ノーコードで直感的に操作できるUIにより、経営企画部門だけでなく現場担当者も自ら試算やレポート作成を行えます。 必要な機能が全て揃ったAll in OneのWAPだからこそ、リアルタイム経営が実現できるのです。■こんな方におすすめ- 見通しやシナリオが変わるたびに、数字の更新を要する経営企画部門の方- 経営層へのレポートが遅れ、迅速な意思決定に課題を感じている財務部門の方- 為替変動や多通貨など、グローバル要素を含む経営管理を効率化したいグローバル管理部門の方- 各拠点・部門の異なるExcelやシステムを統合し、リアルタイムに状況を把握したい管理会計部門の方■主催・共催OrangeOne株式会社■協力ワークデイ株式会社株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

