『【コールセンター向け】電話では伝わらない製品・設備・現場の状況、手間なく即時に“見て把握”するには？』というテーマのウェビナーを開催

■リモート支援が進む中、電話応対だけでは状況把握に限界を感じる現場が増加

いまや、日常生活ではLINEなどのツールを通じて映像を簡単に共有できる時代となり、「言葉で伝えるより見せた方が早い」が当たり前の感覚として広がっています。一方で、製品・設備に関する問い合わせやサポートといった業務の現場では、依然として電話や口頭に頼った対応が主流のままです。現場の状況が正しく伝わらず、誤認識や対応の長期化が起きやすい今、見える情報を活用したスムーズな支援体制の整備が急務となりつつあります。





■製品や設備の状況が正しく伝わらず、対応の長期化や顧客満足度の低下を招いている製品や設備のトラブル対応では、言葉だけでは状況を正確に伝えるのが難しく、「ボタンが押せない」「赤いランプがついている」といった曖昧な説明に頼らざるを得ません。例えば、自動精算機や券売機の故障では、実際に現場を見なければ部品の特定ができず、無駄な出動や対応の遅れが発生しがちです。また、家電の操作に戸惑うお客様は、多機能化した製品の設定を言葉だけで説明するのが難しく、「テレビが映らない」「WiFiに繋がらない」といった問い合わせに対し、電話越しのサポートでは対応しきれないケースも多く正確な状況把握に苦労します。これらの伝わらないもどかしさは、結果として顧客満足度が低下する要因となります。様々なユースケースにおいて、「できるだけ早く、手軽に"現場の画面を見たい"」というニーズは確実に高まっており、それに応える手段が求められています。■スマホカメラで現場を即時に共有し、かんたんな操作で支援品質を高める活用シーンをご紹介本セミナーでは、インストール不要でかんたんな操作により映像共有ができる「スマホカメラ共有」機能を中心に、従来の電話支援やWeb会議ツールとは異なる新しいリモート支援の形をご紹介します。お客様が説明に苦労せず、カメラで「見せてもらう」だけで即座に状況を把握できるため、対応スピードと品質の両面で大きな改善が期待できます。実際の活用シーンを交えながら、現場の「困った」をどう解消していけるか、その具体的な活用の可能性をお伝えします。

