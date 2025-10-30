『IT企業の「リード育成できていない」「休眠顧客が放置されている」をどう変える？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/it-bell-20251119/M1D



■集めたリードが眠っている、育成施策が追い付かない現状

IT企業のマーケティング活動において、「獲得したリードが活用されていない」「過去の顧客リストが休眠状態になっている」といった課題は、多くの企業が抱える共通の悩みとなっています。

特に、多様なソリューションや個別提案を強みとしている場合には、顧客の検討が長期化し、貴重なリードを眠らせてしまう状況に陥りやすくなります。





■メルマガの配信に成果を見出せない”運用の壁”メルマガ配信をナーチャリング施策と位置付け、実践している企業は少なくありませんが、果たして成果は得られているのでしょうか。IT企業の顧客は、自身の課題解決に直結する専門的な情報を求めています。「送るネタがない」「自社の技術力やソリューションをどう伝えればいいか分からない」「クリック率があがらない、このまま継続していいのか・」といった悩みを解消し、運用時に生じる壁をのりこえなければナーチャリングの成果を見出すことはできません。■18%だったメール開封率を40%まで高めたノウハウとは！？本セミナーでは、実際に18%だったメルマガ開封率を40%に引き上げた独自ノウハウを漏れなくご紹介します。なぜ、開封率を2倍以上に改善することが可能だったのか、「コンテンツ戦略」の核心に触れながら解説していきます。また、最近浮上しつつあるゼロクリック（リンクがまったくクリックされない）の課題についても、顧客に合った情報提供の在り方という観点から、その現状と回避方法をご紹介します。■主催・共催株式会社アイティベル■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

