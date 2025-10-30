『スマート人事革命 2025 ― 人と組織を進化させるAI活用』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/gxp-20251121/M1D



■AIと共に進化する人事の未来 ― 効率化から最適化へ

AIや自動化ツールの導入が加速する中、人事部門は「効率化」から「最適化」へと新たな進化段階を迎えています。

本セミナーでは、AIを単なるツールとしてではなく、“人事の共創パートナー”として活かすためのアプローチを、EY・GxP・IBM の3社がそれぞれの視点から具体的に紹介します。





まず、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社より、「AIの正しい役割をデザインする――業務効率化の次に訪れる、人事がAIを管理する時代へ」をテーマに、AI導入を成功へ導くための設計思想とガバナンスの考え方を提示します。続いて、昨年末グロース市場に上場したエンタープライズDX推進企業、GxP（グロースエクスパートナーズ株式会社）が、自社でのAI導入事例「AI導入のリアル ― AIが変える人事の役割」を通じ、急成長する組織において人事プロセス全体をAI起点でどう再設計したのか、実践に基づくリアルな知見を共有します。多くの企業がPoC段階で止まりがちな中、短期間で設計・実装から社内展開に踏み出したGxPの取り組みは、スピード感あるAIと人が協働する人事の姿を示すものです。最後に、日本アイ・ビー・エム株式会社（IBM）より、「AIエージェントの最新動向：IBM watsonx Orchestrateとは」および「IBM人事部門の挑戦：AIエージェントで実現した業務変革の舞台裏」を紹介。市場の最新動向から、実際にIBM社内人事がAIエージェントを活用し、どのように業務変革を進めているのか、その裏側を明かします。AIが業務に自然に溶け込み、人がより創造的な判断と戦略設計に注力する。“AIを使う人事”から“AIと共に進化する人事”へ。本セミナーでは、その実践知と未来像を、最前線の3社が具体的にお届けします。■主催・共催株式会社GxP■協力日本アイ・ビー・エム株式会社EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/gxp-20251121/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]