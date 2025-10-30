『止まらないランサムウェアの被害、攻撃者はどこから侵入するのか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/hyperpc-20251125/M1D



■ランサムウェア被害が相次ぐ、すべての企業・組織に迫る“恐るべき脅威”

ランサムウェア被害は国内外で相次いでおり、業種や規模を問わず、あらゆる企業や組織にとって深刻な脅威となっています。最近も製造業や流通業などの大手企業の被害が報道されました。日常的に利用される社会インフラが攻撃対象となるケースも増え、「自社も狙われるかもしれない」という危機感が高まっています。

実際、サイバー攻撃は高度化・多様化し、従来のアンチウイルスでは防ぎきれない手口が拡大しています。さらにエンドポイントの監視範囲は広がり、管理・運用の負荷も増大しています。

このような状況の中、「侵入されることを前提とした対策」が求められるようになりました。





■“明日は我が身”、ランサムウェア攻撃に備えるために今できることとは？多くの企業ではアンチウイルスを導入しているものの、最新の攻撃手法を検知できているか不安を抱えています。実際、被害がどこで発生し、どの範囲に影響しているのかを正確に把握できず、初動対応が遅れるケースも少なくありません。こうした中で、侵入検知から対応までを迅速かつ高度に行える「EDR（Endpoint Detection and Response）」が注目を集めています。EDRによって攻撃の兆候を可視化し、侵入後の動きを素早く検知・封じ込める仕組みとして活用する動きが出ています。また、サイバー攻撃者の特徴や最新のランサムウェア動向を知ることも、今後の対策を強化する上で欠かせません。被害を未然に防ぐだけでなく、万が一の際に影響範囲を最小化するためにも、今こそ現実的なランサムウェア対策を検討する時期にきています。■攻撃者はどこから、どのように侵入するのか――最新脅威に有効な防御方法を解説本セミナーは「ランサムウェア対策を強化したい」「最新のランサムウェア被害、サイバー攻撃者の特徴や手口を知りたい」という企業・組織の方を対象に開催します。国内外で多くのサイバー攻撃を仕掛けている犯罪集団「Qilin」を例に最新のランサムウェア動向とともに、どのように防御体制を強化すべきかを解説します。また、具体的なソリューションとして、NGAV（次世代アンチウイルス）とEDRを単一プラットフォームで提供するエンドポイントセキュリティ「Carbon Black」をご紹介。攻撃の兆候を可視化し、侵入後の被害を最小化する実践的な手法を解説します。Carbon Blackの総代理店であるTD SYNNEX社と、販売から導入・運用支援・保守まで一貫したサポートを提供しているハイパー社の支援体制により、安心して導入・運用いただくことが可能です。今後のランサムウェア対策の方向性を見極めたい方、次の一手を考えたい方は、ぜひご参加ください。■主催・共催株式会社ハイパーTD SYNNEX株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

