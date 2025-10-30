アニメ「うごく！ねこむかしばなし」から、オンラインくじがくじ引き堂に登場！可愛らしいイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、アニメ「うごく！ねこむかしばなし」の豪華賞品が手に入る＜アニメ「うごく！ねこむかしばなし」オンラインくじ＞を、2025年11月6日(木)17時より販売します。
賞品は、可愛らしいイラストを使用したオリジナルグッズとなります。ゴーレムねこのイラストを使用したダイカットクッションや、ランチトートバッグ、アクリルスタンドフィギュア、ミニタオル、缶バッジなどを多数展開しております。
また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全8種セット」をプレゼント。
この機会をお見逃しなく!!
＜アニメ「うごく！ねこむかしばなし」オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年11月6日(木)17:00～2025年12月4日(木)16:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/neko-mukashibanashi/
■賞品ラインナップ
S賞：ゴーレムねこ ダイカットクッション（全1種）
A賞：選べる！ランチトートバッグ（全3種）
Ｂ賞：アクリルスタンドフィギュア（全8種）
Ｃ賞：ミニタオル（全8種）
D賞：缶バッジ（全8種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「B賞 アクリルスタンドフィギュア全8種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ポストカード」をもれなく1枚プレゼント!!
※全4種、ランダムでの配布となります。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/