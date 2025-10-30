TVアニメ「SKET DANCE」より、「ルームウェア」がテーマの描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！ かわいいイラストを使用した豪華賞品が盛りだくさん!!
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ「SKET DANCE」の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ「SKET DANCE」オンラインくじ＞を、2025年11月6日(木)17時より販売します。
「ルームウェア」がテーマの新規描き下ろしイラストなどを含む豪華賞品を取り揃えております。また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!
＜TVアニメ「SKET DANCE」オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年11月6日(木)17:00～2025年12月4日(木)16:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/sketdance/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！特大サイズタペストリー（全4種）
A賞：選べる！アクリルスタンドフィギュア（全4種）
Ｂ賞：セリフ付きアクリルスタンド（全5種）
Ｃ賞：アクリルキーホルダー（全8種）
D賞：缶バッジ（全12種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン-1
【5連セット】をご購入いただいたお客様には「イラストカード」をもれなく1枚プレゼント!!
※全4種。ランダムでの配布となります。
■おまけキャンペーン-2
【11月11日は藤崎佑助＆椿佐介のお誕生日！】
対象期間中に【5連セット】をご購入いただいたお客様には「バースデーミニブロマイド」ももれなく1枚プレゼント!!
※全2種、ランダムでの配布となります。
＜対象期間＞
11月11日(火)0:00～11月13日(木)16:59
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/