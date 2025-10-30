【名古屋】1日1室限定の薔薇がコンセプトの2種類の宿泊ルーム！大聖堂の見える″チャペルビュー”確約と豪華スキンケア付きの特典プラン！『Christmas Rose Room～Red＆Blue～』販売！
株式会社ベストブライダル（本社所在地：東京都港区／代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7 ）では、薔薇をコンセプトにした2種類の宿泊部屋『Christmas Rose Room～Red＆Blue～』を2025年11月10日（月）～12月26日（金）に期間限定販売いたします。それぞれの宿泊部屋には、薔薇のコンセプトに沿ったデコレーションや豪華スキンケアのアメニティが付いた特典もご用意。大聖堂の見える"チャペルビュー"とデコレーションされたお部屋は思い出に残る特別な時間をお楽しみいただけます。カップル、ご夫婦、ご友人同士、推し活など、大切な方と過ごすホリデーシーズンをお過ごしください。
■HP:https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13390/
■ホテル館内クリスマス開催イベントHP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_12706/
▲大聖堂（夜景）
▲『Christmas Rose Room～Blue～』
▲『Christmas Rose Room～Red～』
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eX10ROLvtvg ]
『Christmas Rose Room～Red～』概要
■販売期間：2025年11月10日（月）～2025年12月26日（金）
■料金（消費税込、サービス料15%込）：22,523円～／1名 ※料金変動制
■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13390/
■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表）
■プラン特典：
≪プラン特典≫
１.1室限定デコレーションルーム 「Red Rose Room」 でのご滞在
２.ジュリーク エクスペリエンスキット（大人人数分）
＜ジュリーク エクスペリエンスキット内容（4種）＞
・リブレニッシングモイスト クレンジングローション（メイク落とし） 30mL
・ラディアントグロウ フォーミングクレンザー（洗顔料） 20g
・ハイドレイティング ウォーターエッセンス ＋N（化粧水） 20mL
・RO クリーム（クリーム） 10mL
３.Chef’s Live Kitchen でのブッフェ朝食付き
【追加オプション】
赤い薔薇の花束 （11本） 12,100円（消費税・サービス料15%込）
花言葉：最愛
※ご希望の方は15日前までにお申し付けください。
花束のキャンセル料は15日前より100%発生致します。
※11本以上をご希望の場合にはお問い合わせください。
■内容：
赤薔薇のドームフラワーを始め、赤を取り入れたデコレーションをご用意。
※赤薔薇の花言葉：「愛情」「情熱」「美」「あなたを愛しています」
プラン特典として、オーストラリア生まれのオーガニックコスメブランドJurlique（ジュリーク）の
「ジュリーク エクスペリエンスキット」がセット。
赤薔薇が象徴する美と情熱に包まれ、心ゆくまで特別な時間をお過ごしください。
▲『Christmas Rose Room～Red～』
▲ジュリーク エクスペリエンスキット（4種）
▲追加オプション：赤薔薇
＜ジュリークについて＞
ジュリークは1985年に科学・薬草学に造詣の深い学者、クライン夫妻によってオーストラリアで生み出されたオーガニックコスメブランドです。南オーストラリアのアデレードにあるオーガニック認証自社農園で月や太陽、宇宙の歴に沿って植物を栽培・手済みで収穫をし、独自製法でパワフルな植物の力を最大限商品に取り入れてきました。手に取りたくなるような香りとスキンケア効果、地球環境への影響を軽減する取り組みを創業当時から継続的に取り組んでいます。
公式サイト：https://jurlique-japan.com/
Instagram：https://www.instagram.com/jurlique_jp
『Christmas Rose Room～Blue～』概要
■販売期間：2025年11月10日（月）～2025年12月26日（金）
■料金（消費税込、サービス料15%込）：22,523円～／1名 ※料金変動制
■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_13390/
■お問合せ：052-589-0577（宿泊代表）
■プラン特典：
１.1室限定デコレーションルーム 「Blue Rose Room」 でのご滞在
２.POLA 「B.A SKINCARE EXPERIENCE KIT」付き （大人人数分）
・B.Aクレンジングクリーム N 9g
・B.Aウォッシュ N ＜洗顔クリーム＞9g
・B.AローションN＜保湿化粧水＞ 8mL
・B.Aミルク N＜保湿乳液＞ 8mL
３.Chef’s Live Kitchen でのブッフェ朝食付き
【追加オプション】
青い薔薇の花束 （11本） 15,200円（消費税・サービス料15%込）
花言葉：最愛
※ご希望の方は15日前までにお申し付けください。
花束のキャンセル料は15日前より100％発生致します。
※11本以上をご希望の場合にはホテルまでお問い合わせください。
■内容：
青薔薇のドームフラワーを始め、青の空間演出を取り入れております。
※青薔薇の花言葉は「夢がかなう」「奇跡」「神の宿泊」
プラン特典として、「ポーラ最高峰」のスキンケア 「B.A」のスキンケアエクスペリエンスキットがセット。
青薔薇がもたらす奇跡と夢の中で、忘れられないひとときをお過ごしください。
▲ 『Christmas Rose Room～Blue～』
▲POLA 「B.A SKINCARE EXPERIENCE KIT」
▲追加オプション：青薔薇 イメージ画像
＜ポーラについて＞
ポーラは1929年の創業より、創業者の「最上のものを一人ひとりにあったお手入れとともに直接
お手渡ししたい」という想いから、B.A・リンクルショット・ホワイトショット・APEX・エステなど、企業理念である「Science. Art. Love.」を軸としたブランド・美容サービスを提供する化粧品会社です。
公式サイト：https://www.pola.co.jp/
ホテル概要
■所在地：〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7
■電話番号： 052-589-0577（ホテル代表）
■客室数：126部屋（全7種類のルームタイプをご用意）
■HP：https://www.strings-group.jp/nagoya/