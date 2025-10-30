国内不動産ファンド事業の累計販売額が3,000億円を突破

株式会社ＦＰＧ

当社の国内不動産ファンド事業における不動産小口化商品、ならびに開発案件の累計販売額が、2025年9月末日で3,000億円を突破いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、お客様の資産運用、資産承継ニーズにお応えするため、国内不動産ファンド事業において、安定的な運用収益が見込まれる東京都心および国内主要都市の不動産に、1,000万円から投資可能な不動産小口化商品を提供しております。2025年9月期におきましても、潤沢な期初在庫という強みを背景に、お客様からの旺盛な需要に対して積極的な販売を推進し、5期連続となる過去最高の年間販売額を達成いたしました。その結果、2025年9月末日時点にて、国内不動産ファンド事業の累計販売額が3,000億円を突破いたしました。

なお、当社はお客様のさらなる利便性向上と当社の業務効率化を図るため、DX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しております。この取り組みの一環として、2025年10月より国内不動産ファンド事業の不動産小口化商品において、口座開設から契約締結までを一貫して完結できるオンライン取引を開始※いたしました。

当社は、不動産小口化商品のリーディングカンパニーとして、今後も東京都心および国内主要都市の優良な不動産の積極的な取得や開発案件の取り組みを拡大してまいります。これにより、より多くのお客様に新たな投資の機会をご提供し、国内不動産ファンド事業のさらなる発展を目指してまいります。



※ 2025年10月14日付「国内不動産ファンド事業（不動産小口化商品）におけるオンライン取引開始のお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/7148/tdnet/2696754/00.pdf)」