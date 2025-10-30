世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」AbemaTVでゴリ(ガレッジセール)、七瀬恋彩など豪華ゲストを迎えて番組配信

レッドブル・ジャパン株式会社2024年のRed Bull BC One World Final（ブラジル）｜Dean Treml / Red Bull Content Pool

2025年11月9日（日）東京・両国国技館で開催される世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」。

今大会は、世界トップクラスのB-Boy（16名）とB-Girl（16名）が“世界イチ”の称号を懸けて激突する、年に一度の頂上決戦です。観戦チケットは、今年7月に完売しました。

しかし、その熱狂を仲間と共有できるパブリックビューイングの開催が決定！

当日は日本全国の複数会場で、臨場感あふれるライブビューイングを実施。会場で観戦できないファンも、仲間と一緒にその熱気を体感できるリアルな観戦体験の場となります。また、この世界大会にワイルドカード（招待枠）として出場する日本人ダンサーは、B-Boy Shigekix、ISSIN、Hiro10、B-Girl AYU、Rikoの5名が決定しています。

さらに、世界大会の前々日である11月7日（金）には、世界25カ国と2つの地域から集結したブレイカーたちが、本戦出場権を懸けて戦う「Red Bull BC One Last Chance Cypher 2025」のパブリックビューイングも開催決定。今年の日本チャンピオンであるB-Boy haruto（20歳）とB-Girl Cocoa（17歳）も出場が決まっており、“最後の出場枠”をめぐる熾烈な戦いを、現地の熱気そのままにお届けします。

日本各地のパブリックビューイング会場は、下記詳細またはレッドブルのイベントページをご覧ください。英国風パブ「HUB」の対象店舗（パブリックビューイング会場）では"レッドブルを飲んで「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」を応援しよう！ レッドブルを飲むと、今だけオリジナルグッズが当たる！"キャンペーンを実施します。

AbemaTVではゴリ(ガレッジセール)、七瀬恋彩など豪華ゲストを迎えて番組配信

AbemaTVでは人気バラエティ番組内でブレイキンを披露し一躍知られる存在となったガレッジセールのゴリ、俳優でブレイカーでもある七瀬恋彩、レッドブルダンサーのB-Boy TAISUKE、スポーツMCのAleeなど豪華ゲストを迎えて、お茶の間からコアシーンまでブレイキンの魅力が丸わかりの番組を配信決定！

さらに、今大会限定デザインのマーチャンダイズも販売決定！

Tシャツ、ダボシャツ、フーディー、アノラックパーカー、スカジャン、キャップ、ビーニー（ニット帽）、トートバッグ、ナップサック、手拭い、座布団に加え、世界大会でDJが実際にプレイするために制作されたオリジナル楽曲の限定アナログ盤（Cover artwork by Taku Obata）など、ここでしか手に入らない特別なアイテムがラインナップします。

マーチャンダイズは「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025（東京・両国国技館）」、「Red Bull BC One Last Chance Cypher 2025（渋谷・Spotify O-EAST）」、「Red Bull BC One Camp Tokyo 2025（原宿・ヨドバシJ6ビル）」の3会場で購入可能です。

ブレイキンとヒップホップカルチャーの世界的イベント「Red Bull BC One」。会場やパブリックビューイングで限定アイテムを手に、この歴史的瞬間をぜひ体感してください！

実施概要（11月9日(日)パブリックビューイング）

名 称：

Red Bull BC One World Final Tokyo 2025 - Public Viewing

日 時：

2025年11月9日（日）

パブリックビューイング会場：

北海道大学 フード&メディカルイノベーション国際拠点（札幌）

DJBAR HARD（仙台）

渋谷ストリーム ホール（東京・渋谷）

名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（名古屋）

心斎橋ビッグステップ前（大阪・心斎橋）

The 50/50 Club Sports Bar（広島）

PEAKY'S（福岡）

HUB仙台一番町四丁目店（仙台）

HUB池袋東口店ANNEX（東京・池袋）

HUB渋谷2号店（東京・渋谷）

HUB名古屋栄錦通り店（名古屋）

HUB梅田茶屋町アプローズ店（大阪・梅田）

HUB川崎店（神奈川・川崎）

内 容：

20年以上の歴史を誇る、レッドブルによる世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One World Final 2025」が、いよいよ東京で開催。誰が世界一の称号を手にするのか!? NYのストリートから生まれたブレイキンが、日本の伝統的な相撲の舞台「両国国技館」で繰り広げられる歴史的瞬間を、ぜひその目で見届けてください。

主 催：

レッドブル・ジャパン株式会社

パートナー：

Reebok / PHILIPS / VISA / Jeep / G-SHOCK / BEYBLADE X / イープラス / Japan Wireless

イベントページ：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo

実施概要（11月7日(金)パブリックビューイング）

名 称：

Red Bull BC One Last Chance Cypher 2025 - Public Viewing

日 程：

2025年11月7日（金）

パブリックビューイング会場：

渋谷ストリーム ホール（東京・渋谷）

広島大学 北2食堂（広島）

HUB仙台一番町四丁目店（仙台）

HUB池袋東口店ANNEX（東京・池袋）

HUB渋谷2号店（東京・渋谷）

HUB名古屋栄錦通り店（名古屋）

HUB梅田茶屋町アプローズ店（大阪・梅田）

HUB川崎店（神奈川・川崎）

内 容：

世界レベルの1on1ブレイキンバトル「Red Bull BC One 2025」世界大会の直前（前々日）に、ワールドファイナル最後の出場枠を争う「Red Bull BC One Last Chance Cypher 2025」を開催。世界25カ国と2つの地域から各国大会を勝ち抜いたトップダンサー、総勢53名（B-Boy 27名 / B-Girl 26名）が集結。男女各4名の“世界への切符”をかけて激突します。

主 催：

レッドブル・ジャパン株式会社

パートナー：

Reebok / PHILIPS / VISA / Jeep / G-SHOCK / BEYBLADE X / イープラス / Japan Wireless

イベントページ：

https://www.redbull.com/jp-ja/events/red-bull-bc-one-world-final-tokyo/last-chance-cypher

企画概要（HUBキャンペーン）

レッドブル・エナジードリンクを飲んで「Red Bull BC One World Final Tokyo 2025」を応援しよう！ レッドブルを飲むと、今だけオリジナルグッズが当たる！キャンペーン

キャンペーン賞品：

A賞 Tシャツ / B賞 手ぬぐい / C賞 トートバッグ / D賞 オリジナルステッカー

対象店舗：

HUB 6店舗（パブリックビューイング会場）

番組概要（AbemaTV）

番組名：

Red Bull BC One World Final Tokyo 2025 on AbemaTV

配信日：

2025年11月9日（日）

https://abema.tv/now-on-air/hiphop

番組出演：

MC Alee / B-Boy TAISUKE / 七瀬恋彩 / ゴリ（ガレッジセール） ほか

内容：

AbemaTVでは人気バラエティ番組内でブレイキンを披露し一躍知られる存在となったガレッジセールのゴリ、俳優でブレイカーでもある七瀬恋彩、レッドブルダンサーのB-Boy TAISUKE、スポーツMCのAleeなど豪華ゲストを迎えて、お茶の間からコアシーンまでブレイキンの魅力が丸わかりの番組を配信決定！

商品概要（マーチャンダイズ）

商品名：TENUGUI/手拭い

価格：1,000円

商品名：BEANIE/ビーニー

カラー：RED/NAVY

価格：3,500円

商品名：T SHIRT #1/Tシャツ

カラー：WHITE

サイズ：M/L/XL/XXL

価格：5,000円

商品名：T SHIRT #2/Tシャツ

カラー：WHITE/NAVY

サイズ：M/L/XL/XXL

価格：5,000円

商品名：DABO SHIRT/ダボシャツ

カラー：WHITE

サイズ：M/L

価格：9,900円

商品名：HOODIE/フーデッドパーカー

カラー：NAVY/BLACK

サイズ：L/XL/XXL

価格：11,000円

商品名：ANORAK/アノラックパーカー

カラー：NAVY

サイズ：M/L/XL

価格：11,000円

商品名：CAP/キャップ

カラー：BLACK/WHITE

価格：5,000円

商品名：NAP SACK/ナップサック

カラー：NAVY

価格：4,000円

商品名：SKA JACKET/スカジャン

カラー：NAVY/WHITE

サイズ：M/L/XL

価格：35,000円

商品名：ZABUTON CUSHION/座布団

カラー：WHITE

価格：2,000円（両国国技館のみで販売）

商品名：TOTE BAG/トートバッグ

カラー：ORGANIC CREAM

価格：2,800円

商品名：12” VINYL RECORD (Cover artwork by Taku Obata)

価格：4,500円

Red Bull BC Oneとは

今年で開催22回目を迎えるレッドブルが開催する世界レベルの1on1ブレイキンバトルです。レッドブルはブレイキンに20年以上の歴史と伝統があり、世界30ヶ国以上で予選とプログラムを行い、イベントやワークショップなどを通じて、世界最高峰の才能豊かなダンサーを輩出しています。毎年、何千ものB-Boy / B-Girl達がRed Bull BC Oneに挑戦し、選ばれしB-Boy / B-Girl 各16名のみがRed Bull BC One World Finalの舞台に立ちます。

https://www.redbull.com/jp-ja/event-series/bc-one

https://www.instagram.com/redbullbcone/