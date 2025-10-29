本田紗来が魅せる“表紙級”LOOK！若手ヘアメイクのNo.1が決定「VOCE NEXTヘアメイク決定戦」配信中

株式会社講談社

次なるヘアメイクスターの座をかけて、様々な課題に挑み闘う“メイクサバイバル”企画がVOCEChannelにて公開中！ 新作コスメを使ったトレンドメイク／読者のお悩み解決メイクなど、ラウンドごとに様々なメイク技術を競っていただきます。審査員はVOCEで活躍するヘアメイクアップアーティストや編集部員、そして美容好き読者たち。優勝者にはVOCE誌面での冠企画と賞金100万円が……！

最終ステージに残った２名は、三姉妹で表紙に登場したこともある本田紗来さんをモデルにVOCEの表紙をイメージしたメイクを仕上げます。本番さながらのスチール撮影も行われ、緊迫した空気感の中で作られる究極のメイクは必見です！

YouTube動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3pPLI8yvrEY ]

▼「VOCE NEXTヘアメイク決定戦」プレイリストはこちら

https://youtube.com/playlist?list=PL4tnw6jQPHXJBZHJ9cxqRmLleE3yowIxm&si=LRiJ7H5e_zMyQUWc(https://youtube.com/playlist?list=PL4tnw6jQPHXJBZHJ9cxqRmLleE3yowIxm&si=LRiJ7H5e_zMyQUWc)

