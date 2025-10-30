Space BD、豪州・Inovor Technologies社と宇宙分野における日豪連携推進に向けた覚書を締結

Space BD株式会社

宇宙産業における総合的なサービスを展開するSpace BD株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：永崎将利）は、オーストラリアを代表する衛星開発事業者であるInovor Technologies Pty Ltd（本社：南オーストラリア州アデレード、CEO：Dr. Mathew Tetlow）と、日本とオーストラリアの宇宙産業における商業的協業の拡大を目的とした覚書（MOU）を締結したことをお知らせします。

左：李 美亜/Space BD ローンチサービス事業ユニット 事業ユニット長 右：Matthew Tetlow氏/Inovor Technologies Pty Ltd CEO

本MOUにより、当社はInovor社が開発する衛星に対して打上げ機会を提供するほか、Inovor社が開発する衛星サブシステム・ユニットの販売を実施する等、相互に補完し合う形での事業展開を検討してまいります。また、技術的かつ商業的情報の交換や、共同での顧客開拓やプログラム検討を通じ、両国間の宇宙ビジネスエコシステムの発展に寄与していくことを目指します。

■Inovor社について

Inovor Technologies Pty Ltdは、南オーストラリア州アデレードを拠点とする小型衛星メーカーです。設計・製造・統合・運用までを一貫して手掛ける自国主導の宇宙開発能力を有し、小型衛星バス「Apogee」シリーズをはじめ、電源・通信などの高性能サブシステムを開発しています。

また、宇宙状況把握（SSA）分野にも取り組み、オーストラリアの宇宙産業と防衛技術を支える重要企業として認知されています。

社 名： Inovor Technologies Pty Ltd

本 社： オーストラリア 南オーストラリア州アデレード

代 表 者 ： CEO Dr. Mathew Tetlow（ドクター・マット・テトロー）

設 立： 2012年

事業内容： 小型衛星および衛星サブシステムの設計・製造・統合・運用、

宇宙状況把握（Space Situational Awareness, SSA）関連事業

U R L：https://www.inovor.com.au/

■Space BD株式会社について

Space BDは、日本の宇宙ビジネスを、世界を代表する産業に発展させることを目指す「宇宙商社(R)」です。2017年の創業以来、宇宙への豊富な輸送手段の提供とともに国際宇宙ステーション(ISS)をはじめとする宇宙空間の利活用において、ビジネスプランの検討からエンジニアリング部門による技術的な運用支援までをワンストップで提供しています。技術力に立脚した営業力・事業開発力を礎に、多様なキャリアバックグラウンドを持ったメンバーが、宇宙を活用した官民の事業化支援・事業変革、教育分野などに事業を展開しています。

2025年10月現在、衛星取扱い数100件超を含め、600超の宇宙空間での実験実績を重ねています。

社 名：Space BD株式会社

本 社：東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 日本橋三井タワー7階

代 表 者 ：代表取締役社長 永崎将利

設 立：2017年9月1日

事業内容：宇宙における各種サービス事業・教育事業

U R L：https://space-bd.com/