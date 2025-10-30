『ストリートファイター6』CAPCOM公式大会グッズがイーカプコンにて予約受付開始！

株式会社カプコン

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 / CAPCOM CUP 12 / ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025の公式グッズが本日予約受付開始！

大会当日会場へ持っていけるグッズも含め多数ラインナップ！

ぜひお買い求めください！

■商品情報

〇ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 公式グッズ

【お届け予定日：2026年2月5日（木）より】

※以下は2026年1月31日（土）「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場先行販売商品です。

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025アクリルパネルA

3,500円(税込)

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009316/

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025アクリルパネルB

3,500円(税込)

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009317/

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 フェイスタオルA

3,000円(税込)

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009318/

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 フェイスタオルB

3,000円(税込)

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009319/

〇CAPCOM CUP 12 / ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 公式グッズ

【お届け予定日：2026年2月26日（木）より】

CAPCOM CUP 12 パスポート

2,000円(税込)

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009320/

CAPCOM CUP 12 & ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 バングルライト

2,500円(税込)

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009321/

【お届け予定日：2026年3月19日（木）より】

※以下は2026年3月11日（水）より開催「CAPCOM CUP 12 / ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025」会場先行販売商品です。

CAPCOM CUP 12 Tシャツ

5,500円（税込）

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009324/

CAPCOM CUP 12 & ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 アクリルパネル

3,500円（税込）

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009322/

CAPCOM CUP 12 & ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025 フェイスタオル

3,000円（税込）

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009323/

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

※「お届け予定日」が異なる商品を同時にご購入された場合、最も遅いお届け予定日に合わせての発送となりますので予めご注意願います。

【CAPCOM CUP 12】とは

世界最高峰の公式世界大会で、世界中で行われる予選大会「CAPCOM Pro Tour 2025」を勝ち上がった合計48名の選手が集結し、世界最強をかけて激闘を繰り広げます。

2026年3月11日(水)～14日(土) 両国国技館で開催。

【ストリートファイターリーグ: ワールドチャンピオンシップ 2025】とは

カプコン公式チームリーグ戦の世界大会で、「JP」、「US」、「EUROPE」の世界3地域で行われる「ストリートファイターリーグ」の各優勝チームが集結し、世界最強チームの座を懸けて競い合います。

2026年3月13日(金)・15日(日) 両国国技館で開催。