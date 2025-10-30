「e-iDeCo（iDeCo各種手続きオンライン申請）」提供開始のお知らせ～各種手続きのオンライン化でiDeCo加入者の利便性を向上～

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、iDeCo（個人型確定拠出年金、以下「iDeCo」）の各種手続きがオンラインで完結する「e-iDeCo（iDeCo各種手続きオンライン申請）」を、2025年11月17日（月）（予定）より提供開始することをお知らせいたします。

「e-iDeCo」は、国民年金基金連合会が提供する、マイナンバーカードによる公的個人認証を活用した新サービスです。本サービスを導入することで、従来書面で行っていた一部の手続き（住所や氏名、掛金額の変更等）がオンラインで完結できるようになります。

なお当社iDeCoサービスでは、すでに掛金の配分変更や保有商品の入替（スイッチング）、残高の確認等のオンライン対応を実施しております。この度の「e-iDeCo」導入により、オンラインサービスの範囲を拡大し、iDeCo加入者の手続きの更なる効率化と利便性の向上を図ります。

また、「e-iDeCo」提供開始の時期については、国民年金基金連合会の指定により、2025年11月17日（月）を予定しております。

＜オンラインで完結できるお手続き＞

・加入者等氏名・住所変更届

・加入者掛金引落機関変更届

・加入者掛金額変更届

・加入者被保険者種別変更届

・加入者資格喪失届

※本サービスを利用するためには、マイナンバーカードの電子証明書が有効期限内であることが必要です。

「e-iDeCo」の詳細については、以下のニュースリリースを合わせてご参照ください。

・ニュースリリース：https://www.matsui.co.jp/news/2025/detail_1030_02.html

松井証券のiDeCo

松井証券のiDeCoでは、「eMAXIS Slimシリーズ」13種類をはじめとした低コストの商品を業界最多水準*1の40種類*2を取り揃えています。また、投資信託の全銘柄が「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」の対象*3となるため業界最高水準*4のポイントが貯まります。運営管理手数料は0円です。

＜対象銘柄のポイント還元率＞※一部抜粋

※2025年9月末時点の当社iDeCo取扱投資信託における残高上位10位

※ポイント還元率は銘柄により異なります。還元率の詳細は、以下ページよりご確認ください。

https://www.matsui.co.jp/ideco/reason/



松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

※1 当社調べ、オンライン証券大手5社(当社、SBI 証券、三菱UFJeスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年2月5日時点。

※2 法令上の商品数はターゲットシリーズを1商品とするため31商品です。

※3 元本確保型商品（定期預金）はポイント付与の対象外となります。ポイントの還元条件としては、当社の総合口座開設およびiDeCo口座を開設後、投資信託お客様サイトにてiDeCo口座情報の登録が必要です。

※4当社調べ、オンライン証券大手 5 社(当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券)と比較、2025年10月3日現在。

※当社サービスの詳細は、下記WEBサイトをご参照ください。

当社の投資信託サービスについて（https://www.matsui.co.jp/fund/）

投資信託取扱商品一覧（https://fund.matsui.co.jp/fund/search/list/index.html）

最大1%貯まる投信残高ポイントサービス（https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/)

