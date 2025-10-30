『魔法使いの約束』オーケストラコンサート第3弾「Musica Fragmenta」公演グッズデザインを公開！

株式会社coly『魔法使いの約束』オーケストラコンサート第3弾公演キービジュアル

株式会社coly（東京都港区、代表取締役社長：中島杏奈）は、2025年12月27日(土)に市川市文化会館にて開催する「『魔法使いの約束』オーケストラコンサート- Musica Fragmenta -」について、公演グッズのデザインを公開いたしました。6名のイラストレーターによる描き起こしイラストを使用したアクリルスタンドやホログラム缶バッジセットなど、「まほやく」ファン必見のラインナップとなっております。

本公演は、「魔法使い別テーマ曲」やTVアニメ『魔法使いの約束』使用楽曲を、オーケストラの生演奏にのせてお届けするコンサートです。MCとして、シャイロック役・立花慎之介氏、ラスティカ役・三浦勝之氏が出演するほか、アニメ『魔法使いの約束』・真木晶役の花守ゆみり氏が声の出演を予定しております。

◆公演グッズのデザインを公開！

イラストレーターのカズアキ氏、ぴろぴろ氏、うごんば氏、へいわ氏、めばる氏、KANOSE氏による、魔法使いたちと賢者の描き起こしイラストを使用した様々なグッズをご用意しております。

＜イベントグッズ一覧＞

・パンフレット 魔法使いの約束 オーケストラコンサート -Musica Fragmenta-：\3,300（税込）

・アクリルスタンド -Musica Fragmenta-（全23種）：各種\1,980（税込）

・ホログラム缶バッジセット -Musica Fragmenta-

中央の国／東の国／西の国／南の国：各種\2,200（税込）

・ホログラム缶バッジセット -Musica Fragmenta- 北の国：\2,750（税込）

・クリアシートセット -Musica Fragmenta- 中央の国／東の国／西の国／南の国：各種\1,320（税込）

・クリアシートセット -Musica Fragmenta- 北の国：\1,650（税込）

・-Musica Fragmenta- セット 男賢者（全1種）：\1,650（税込）

・-Musica Fragmenta- セット 女賢者（全1種）：\1,650（税込）

・チャーム付きペンライトストラップ「正装の魔法使い」（全21種）：各種\1,320（税込）

・トレーディングホログラムクリアカード -Musica Fragmenta-（全21種）：\440（税込）

▼仕様や購入制限、既存商品の販売など詳細は、イベント特設サイトをご確認ください。

https://mahoyaku.com/orchestra2512/index.html#goods

◆プレオーダー先行受付開始

現在、来場チケットのプレオーダー先行受付中！

特典付指定席、特典付指定席（通し券）に付属するエムカードには、出演MC2名が演じるシャイロックとラスティカのイラストを使用！ デザインは昼夜で異なり、昼公演はアプリ『魔法使いの約束』のカードイラスト、夜公演はアニメ『魔法使いの約束』の場面写真を使用しています。

＜チケット販売スケジュール＞

▼プレオーダー先行

受付期間：2025年10月24日(金)12:00～11月3日(月・祝)23:59

当落発表：2025年11月6日(木)13:00

入金期間：当落発表後～2025年11月9日(日)21:00

申込URL：https://eplus.jp/mahoyaku_orchestra2025/

■チケット特典

特典付指定席／特典付指定席（通し券）

＜昼公演＞

・エムカード（全1種） 1枚

収録楽曲：TVアニメ『魔法使いの約束』より「魔法使いの約束」

・-Musica Fragmenta- KVアクリルスタンド（全1種・A5サイズ予定） 1個

・イラストカード（全6種） 6枚セット

＜夜公演＞

・エムカード（全1種） 1枚

収録楽曲：TVアニメ『魔法使いの約束』より「魔法使いの約束」

・-Musica Fragmenta- KV布ポスター（全1種・A2サイズ予定） 1枚

・イラストカード（全6種） 6枚セット

来場者特典

「チケット風紙製しおり（全2種）」1枚

※特典の内容は変更となる場合がございます。

※特典付指定席の特典「エムカード」には公演当日の演奏曲「魔法使いの約束」1曲（昼夜共通）を収録予定です。また、利用開始日は公演終了後になります。詳細な日程は後日お知らせいたします。

※特典付き指定席の特典「イラストカード（全6種）6枚セット」のデザインは、昼公演・夜公演で異なります。

※来場者特典の「チケット風紙製しおり（全2種）」は、昼公演（1種）・夜公演（1種）でデザインが異なります。

※来場者特典のお渡しは1公演につきお一人様1枚のお渡しとなります。

※特典は会場内でのみのお渡しとなります、郵送等対応はしておりませんのでご注意ください。

＜イベント概要＞

『魔法使いの約束』オーケストラコンサート- Musica Fragmenta -

・開催予定日：2025年12月27日(土)

昼公演 14:00開場 / 15:00開演

夜公演 18:00開場 / 19:00開演

※会場物販実施予定。開始時間は後日告知いたします。

・会場：市川市文化会館

・イベント特設サイト：https://mahoyaku.com/orchestra2512/

・X（旧Twitter）アカウント：@mahoyaku_event

・主催：株式会社coly、Aetas株式会社

・制作：ANY(J:COMグループ)

・公演お問い合わせ：https://www.any-group.jp/contact/form1.html

■出演（敬称略）

MC：立花慎之介（シャイロック役）、三浦勝之（ラスティカ役）

演奏：指揮／和田一樹、オーケストラ／魔法使いの約束シンフォニーオーケストラ

声の出演：花守ゆみり（アニメ版・真木 晶役）

※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

■チケット情報

特典付指定席：\17,600（税込）

指定席：\11,000（税込）

特典付指定席（通し券）：\38,000（税込）

指定席（通し券）：\25,000（税込）

※「指定席」・「指定席（通し券）」のお席は、「特典付指定席」・「特典付指定席（通し券）」よりも後列のお席となります。

※特典付指定席（通し券）と指定席（通し券）には「パンフレット（\3,300税込）1冊」が付きます。

※特典付指定席（通し券）と指定席（通し券）の座席は、昼夜2公演同じ座席となります。通し券のチケットは1枚のみ発行となります。

※チケットはすべて電子チケット（スマチケ）でのお受け取りとなります。

※「魔法使い別テーマ曲」は昼夜で演奏する曲が異なります。

■権利表記

(C)︎coly

(C)︎coly/アニメまほやく製作委員会