「ハローキティ 新幹線」の運行終了について
2018年6月より山陽新幹線で運行を続けてきました 「ハローキティ新幹線」について、2026年春の運転をもって運行を終了します。デビューして以来、西日本エリアを駆け抜けた８年間。「地域をつないで結ぶ」というコンセプトのもと、地域と新幹線の魅力を発信し、多くのお客様にご利用いただきました。これまでのご愛顧への感謝を込めて、みなさまと想い出を創るたくさんの企画をご用意します。
運行終了そのときまで「ハローキティ新幹線」で楽しい旅におでかけください。
1.運行終了概要
2026年 春予定
※具体的な最終運行日は、決まり次第「ハローキティ新幹線」ホームページでお知らせします。
2.フィナーレキャンペーン コンセプト
ハローキティが夢の中でリボンに出会って誕生した「ハローキティ新幹線」。その物語は 新幹線の運行終了によってひとつの区切りを迎えます。
さまざまなことがあったこの８年。ハローキティと新幹線は、西日本エリアの各地域をつなぎ、たくさんの出会いをつくり、育んできました。
この夢のリボンには、これまで新幹線に乗車いただいた、たくさんのお客様の笑顔が刻まれています。
新幹線を包んでいたリボンの魔法はもうすぐ消えてしまうけれど、「ハローキティ新幹線」でこのリボンを未来への架け橋としていきます。
3. スペシャル企画「みんなでつくる フィナーレアート 写真募集キャンペーン」
フィナーレを飾る「フィナーレアート」に載せる、あなたの「ハローキティ新幹線」想い出写真をSNSにて募集するキャンペーンを実施します。完成したビジュアルは、スペシャルサイトや「ハローキティ新幹線」車内、JR西日本の主要駅等でお披露目します。キャンペーンへの参加方法等詳細は特設サイト内キャンペーンページをご確認ください。
4.その他 フィナーレプロモーションについて
１号車ハロープラザでのお楽しみイベントや、限定ノベルティの配布、さらには、ハローキティに会える催し物の実施も予定しています。「ハローキティ新幹線」ホームページでは、キャンペーンやイベント情報を告知する特設ページを設置し、随時お知らせ、フィナーレを盛り上げます。
【ＵＲＬ】https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/cp/finale/
5.ホテルヴィスキオ尼崎「ハローキティ ルーム」について
2019年10月より２室限定で設置しておりました、ホテルヴィスキオ尼崎「ハローキティ ルーム」について、2026年1月初旬で終了いたします。これに伴い、宿泊プラン「ハローキティ ルームありがとうプラン」の販売を予定しています。
詳細はホテルヴィスキオ尼崎 ホテルホームページにて 2025年11月頃公開予定です。
6.オリジナルグッズの販売について
みなさまと想い出を創るたくさんの企画のひとつとして、2025年11月１日より順次、記念グッズを発売いたします。詳しくは「ハローキティ新幹線」ホームページをご覧ください。
【販売箇所】
・ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」
・京都鉄道博物館
・JR 西日本エリアの一部駅ナカ店舗など
・JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」
https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx
・ジェイアール西日本商事通販サイト https://www.trainbox.jp/
・トレインボックス WESTER モール店 https://wester-mall.westjr.co.jp/home など
※「クリアファイル Ribbon」は、ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」限定グッズです。
7.ハローキティはるかの運行終了について
関空特急「はるか」号も一部ハローキティのラッピングを施しておりましたが、2027年
夏ごろまでに順次運行終了します。
8.ハローキティ新幹線からのメッセージ
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265