「ハローキティ 新幹線」の運行終了について

西日本旅客鉄道株式会社

2018年6月より山陽新幹線で運行を続けてきました 「ハローキティ新幹線」について、2026年春の運転をもって運行を終了します。デビューして以来、西日本エリアを駆け抜けた８年間。「地域をつないで結ぶ」というコンセプトのもと、地域と新幹線の魅力を発信し、多くのお客様にご利用いただきました。これまでのご愛顧への感謝を込めて、みなさまと想い出を創るたくさんの企画をご用意します。

運行終了そのときまで「ハローキティ新幹線」で楽しい旅におでかけください。

1.運行終了概要

2026年 春予定

※具体的な最終運行日は、決まり次第「ハローキティ新幹線」ホームページでお知らせします。

2.フィナーレキャンペーン コンセプト

ハローキティが夢の中でリボンに出会って誕生した「ハローキティ新幹線」。その物語は 新幹線の運行終了によってひとつの区切りを迎えます。

さまざまなことがあったこの８年。ハローキティと新幹線は、西日本エリアの各地域をつなぎ、たくさんの出会いをつくり、育んできました。

この夢のリボンには、これまで新幹線に乗車いただいた、たくさんのお客様の笑顔が刻まれています。

新幹線を包んでいたリボンの魔法はもうすぐ消えてしまうけれど、「ハローキティ新幹線」でこのリボンを未来への架け橋としていきます。

3. スペシャル企画「みんなでつくる フィナーレアート 写真募集キャンペーン」

フィナーレを飾る「フィナーレアート」に載せる、あなたの「ハローキティ新幹線」想い出写真をSNSにて募集するキャンペーンを実施します。完成したビジュアルは、スペシャルサイトや「ハローキティ新幹線」車内、JR西日本の主要駅等でお披露目します。キャンペーンへの参加方法等詳細は特設サイト内キャンペーンページをご確認ください。

4.その他 フィナーレプロモーションについて

１号車ハロープラザでのお楽しみイベントや、限定ノベルティの配布、さらには、ハローキティに会える催し物の実施も予定しています。「ハローキティ新幹線」ホームページでは、キャンペーンやイベント情報を告知する特設ページを設置し、随時お知らせ、フィナーレを盛り上げます。

【ＵＲＬ】https://www.jr-hellokittyshinkansen.jp/cp/finale/

5.ホテルヴィスキオ尼崎「ハローキティ ルーム」について

2019年10月より２室限定で設置しておりました、ホテルヴィスキオ尼崎「ハローキティ ルーム」について、2026年1月初旬で終了いたします。これに伴い、宿泊プラン「ハローキティ ルームありがとうプラン」の販売を予定しています。

詳細はホテルヴィスキオ尼崎 ホテルホームページにて 2025年11月頃公開予定です。

6.オリジナルグッズの販売について

みなさまと想い出を創るたくさんの企画のひとつとして、2025年11月１日より順次、記念グッズを発売いたします。詳しくは「ハローキティ新幹線」ホームページをご覧ください。

【販売箇所】

・ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」

・京都鉄道博物館

・JR 西日本エリアの一部駅ナカ店舗など

・JR 西日本公式産直オンラインショップ「DISCOVER WEST mall」

https://dwmall.westjr.co.jp/shop/default.aspx

・ジェイアール西日本商事通販サイト https://www.trainbox.jp/

・トレインボックス WESTER モール店 https://wester-mall.westjr.co.jp/home など

※「クリアファイル Ribbon」は、ハローキティ新幹線１号車「HELLO！ PLAZA」限定グッズです。

7.ハローキティはるかの運行終了について

関空特急「はるか」号も一部ハローキティのラッピングを施しておりましたが、2027年

夏ごろまでに順次運行終了します。

8.ハローキティ新幹線からのメッセージ

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661265