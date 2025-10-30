2025Ç¯10·î31Æü(¶â)¡¢¹Åç´ðÄ®¤Î¿·À¸¡Ø¥Ñ¥»ー¥é¡Ù¤Ë¿·µ¬³«¶È¤¹¤ë¡Ö¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¡×Æâ¤Ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥«¥Õ¥§¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¹Åç¸©¹Åç»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¡¦´ðÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Ö´ðÄ®¥¯¥ì¥É¡×Æâ¤Ë¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëÃæ¤Î¿·À¸¡Ø¥Ñ¥»ー¥é¡Ù£·³¬¤Ë¡¢ÅÔ»Ô·¿¿åÂ²´Û¡Ö¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥á¥ó¥È¡¢´ÛÄ¹¡§º´Æ£Ê¸¹¨¡Ë¡×¤¬2025Ç¯10·î31Æü¡¢¿·µ¬³«¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¤ä¿åÂ²´ÛÅù¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ë¤Æ¡¢35Å¹ÊÞ¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥«¥Õ¥§¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¿·ËÒ¾ÏÂå¡Ë¤Ï¡¢Æ±¿åÂ²´ÛÆâ¤Ë¤Æ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¡×¤Ï¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ËÉñÂæÈþ½Ñ¤Îµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶õ´Ö±é½Ð·¿¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤ÏÅ¸¼¨¿åÁå 66 ´ð¤òÇÛÃÖ¤·¡¢µûÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¾À¸Îà¡¦à¨ÃîÎà¤Ê¤É¡¢Ìó 200¼ïÎà¡Ê3,000ÅÀ¡Ë¤ÎÀ¸Êª¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦¶È¥Ó¥ë¤Î¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢±ä¾²ÌÌÀÑ2,700Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÖWelcome ¥×¥í¥íー¥°¡×¡ÖForest »Íµ¨¤Î¥·ー¥ó¡×¡ÖWhite ÀÅ¼ä¤Î¥·ー¥ó¡×¡ÖMarine note Â¿ÍÍÀ¤Î¥·ー¥ó¡×¡ÖCoral ¿§ºÌ¤Î¥·ー¥ó¡×¡Ö³¤¤Î²ÖÄ»É÷·î ¿ÀÈë¤Î¥·ー¥ó¡×¡ÖZipangu ²«¶â¤Î¥·ー¥ó¡×¡ÖMessage ¥¨¥Ô¥íー¥°¡×¤Î£¸¤Ä¤ÎÉñÂæ¡Ê¥·ー¥ó¡Ë¤Ç¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÉñÂæ¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤Ê¤É¤âÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¶Ã°Û¤ÈÀ¸Ì¿¤ÎÂº¤µ¤òÅÁ¤¨¡¢¿¼¤¤´¶Æ°¤È¶¦´¶¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¡¡´ðËÜ¾ðÊó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ® 6-78 ¥Ñ¥»ー¥é£·³¬
³«¶ÈÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://aquarium-hiroshima.com/
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§10»þ～19»þ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û¡§ÊÄ´Û 30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
µÙ´ÛÆü¡¡¡¡¡§¤Ê¤·¡ÊÃ¢¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹µÙ´Û¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥»ー¥é¹ÅçµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡¡¡¡¡§Âç¿Í¡ÊÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¡Ë2,000±ß¡¦¾®³ØÀ¸ 1,200±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÍÄ»ù Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÌµÎÁ¡ÊÍÄ»ù£²¿ÍÌÜ¤«¤é500±ß¡Ë
¢£µ®Êý¤À¤±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÈ¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡ÖMUSEUM SHOP UMIHAKO¡×
¿åÂ²´Û¤Ï²óÍ··¿¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢»þ·×¤Î¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤°¤ë¤ê¤È²ó¤Ã¤Æ£±¼þ¤¹¤ëÆ°Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤È¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾ì¤Î¤¹¤°ÏÆ¤ÎÌµÎÁ¥¾ー¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢¿åÂ²´Û¤Î´ÑÍ÷Á°¤Ë¤â¸å¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÃæ¤È³°¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥»ー¥é¤ËË¬¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤ò¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÉñÂæ¡×¤ËÍ¶¤¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤ÊÕ¤ä¥é¥°ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¤ÇÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÉñÂæ¡×´Ñ¾Þ¤ÇÆÀ¤¿´¶Æ°¤È³Ø¤Ó¤ò¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â»×¤¤ÊÖ¤»¤ë¾®¤µ¤ÊºÆÀ¸ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ì¾¡ÖMUSEUM SHOP UMIHAKO¡Ê¤ß¤åー¤¸¤¢¤à ¤·¤ç¤Ã¤× ¤¦¤ß¤Ï¤³¡Ë¡×¤È¤Ï
¿åÂ²´Û´ÑÍ÷¤Ç¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡ÖUMI¡Ê³¤¡Ë¡×¤ò»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¡ÖHAKO¡ÊÈ¢¡Ë¡×¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤Áµ¢¤ë¡£µ®Êý¤À¤±¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊõÈ¢¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ëー¡£¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤ò¤·¤Þ¤¦ÊõÈ¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤½ñÂÎ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢³¤¤ÎÇÈ¤äµû¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥â¥Áー¥Õ¤ò¹µ¤¨¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¼çÄ¥¤·¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥°¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¥í¥´¤Ç¤¹¡£¡ÖUMI¡Ê³¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Á³¤ÎÍ×ÁÇ¤È¡¢¡ÖHAKO¡ÊÈ¢¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¹©Åª¤ÊÍ×ÁÇ¡£ ÁêÈ¿¤¹¤ëÆó¤Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¡¢¤Û¤É¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¥á¥¤¥ó¥¢ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿åÂ²´Û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¢¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥×¥í¥íー¥°¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶Ó¸ñ¡×¤ò¥á¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢Àî¤ËÎ®¤ì¤ë¤â¤ß¤¸¤È°ì½ï¤Ë¿¿¤óÃæ¤ËÇÛÃÖ¡£ ¥â¥Áー¥Õ¤ÎÂ¿¤¤²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤¿À¸ÂÎ¤È¹Åç¤ÎÌ¾Êª¡¢Ì¾½ê¤Ê¤É¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢´Ý¤¤·Á¾õ¤È¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Ê¤É¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¿å¤ÈÀ¸Êª¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÃÏµå¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¥¢ー¥È¤òÂç¤¤¯»È¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ
¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤ÎÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤È¡¢¹Åç¤ÎÌ¾½ê¤ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢²´éÚ¡¢¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¹Åç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Áー¥Õ¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¹ÅçÅÚ»º¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥á¥¤¥ó¥¢ー¥È¥°¥Ã¥º¤ÏÁ´10¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥á¥¤¥ó¥¢ー¥È¡Ë¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÂç¤¤á¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£À¸À®ÃÏ¤Ë£³¿§¤Ç¥á¥¤¥ó¥¢ー¥È¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ê¤Î¤ËÂç¤¤¯¤ÆÇö¼ê¤Ç·Ú¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤·¤¹¤®¤Æ»ý»²¤Î¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Æ»þ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥â¥Áー¥Õ¤âÂç¤¤¯¤Æ¹Åç¤é¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§ËÜÂÎÌóW50¡ßH50cm¡¢»ý¤Á¼êÌóW2¡ßH70cm
¡ü¼ê»ý¤Á¥Ð¥ëー¥ó¡Ê¥Ö¥ëー¡¿¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥é¥¥é¤Î¥é¥áÆþ¤ê¤Ç¿¶¤ë¤È¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È²»¤¬ÌÄ¤ë¡¢SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¼ê»ý¤Á¥Ð¥ëー¥ó¡£»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨¥·ー¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¿åÂ²´ÛÆâ¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§W12.5cm¡Ê¶õµ¤ÃíÆþ¸å10cm¡Ë
¹ÅçÌ¾Êª¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¿åÂ²´ÛÅÚ»º¤Ë¤â¡¢¹ÅçÅÚ»º¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡¡
¡ü²´éÚ¤Þ¤ë¤´¤È¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ê12ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Åç¸©»º²´éÚ¤òìÔÂô¤Ë¤Þ¤ë¤´¤È¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¹Åç°Â·ÝÄÅÄ®¤ÎÆÃ»º¡¢ÀÖÅÚ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ö¤Þ¤ëÀÖÇÏÎë½ò¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ª²Û»Ò¡£²´éÚ¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¿åÂ²´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§12ËçÆþ¤ê
¡ü¤ì¤â¤ó¤²¡¡600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤È¤Ó¤·¤Þ¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤È»ÀÌ£¥á¥ì¥ó¥²¤ÇÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¡¢ÊÆÊ´¤ò²Ã¤¨Äã²¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¹Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª²Û»Ò¡£¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¾Ã¤¨¡¢¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤ò»Ä¤¹ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¿åÂ²´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
ÆâÍÆÎÌ¡§18g
¹Åç¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤Ë¤â¥°¥Ã¥ºÀ½ºî¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡ü¥Óー¥º¥Ö¥íー¥Á£µ¼ï¡¡³Æ 2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Åç¤Î¥°¥é¥¹¥Óー¥º¥áー¥«ー¤Î¥Èー¥Ûー³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ºî¤ë¡¢¿åÂ²´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¤é¤¤é¤·¤¿¥Óー¥º¥Ö¥íー¥Á¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¤µ¤ì¡¢ÉáÃÊ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ß¥º¥¯¥é¥²¡¿¥¨¥Ü¥·¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¿¥Ë¥·¥¥´¥¤¡¿¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡¿¥ßー¥¢¥¥ã¥Ã¥È
¥µ¥¤¥º¡§¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥µ¥¤¥º Ìó 13.5¡ß8.2cm
¹Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡ª¡¡¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
¡ü¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¡ß¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û ¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¡¡3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¤Î¥í¥´¤Ë¡¢¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¸Êª¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£¿Í¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿±þ±çT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L/XL¡¡ÁÇºà¡§ÌÊ100¡ó
¢£¥ï¥¯¥ï¥¯¤äÈþÌ£¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¡ÖCAFE UMIHAKO¡×
¿åÂ²´Û¤Î£·ÈÖÌÜ¤ÎÉñÂæ¡ÖZipangu ²«¶â¤Î¥·ー¥ó¡×¤Ï¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£Éñ¤¤±Ë¤°¶Óµû¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤½Ð¤¹¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÀ¤³¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç²«¶â¤ÎÃã¼¼¤ËÀß¤¨¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖCAFE UMIHAKO¡×¤Ï¡¢ÃæÀ¤¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤¬Êú¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¢¤ë ¡È²«¶â¤Î¹ñ¥¸¥Ñ¥ó¥°¡É ¤ä¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¡Ö±ºÅçÂÀÏº¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎµµÜ¾ë¤Ê¤É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¡¢Ì´¤È´õË¾¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤Ò¤È¤ä¤¹¤ß¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¿åÂ²´Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¥½¥Ç¥¨¥Ó¤ä¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤«¤±¤Ê¤¤À¸¤Êª¤¬³Ú¤·¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹Åç¸©¤äÀ¥¸ÍÆâ¥¨¥ê¥¢»º¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤ä´Ý¤´¤ÈÀ¸¹Ê¤ê¥¸¥åー¥¹¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÖCAFE UMIHAKO¡×¤À¤«¤é½Ð²ñ¤¨¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¥«¥Õ¥§¡¢¥ê¥Ðー¥·¥Ö¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Â¦¡Ê¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¡Ë¤Ë¤âÁë¸ý¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤â¤´ÃíÊ¸¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¥á¥Ë¥åー¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Â¦¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ö¥ëー¤Î³°´Ñ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤â°ì¿·¡£¡Ö¤Ï¤³¡×¤ÎÉ½Î¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¿åÂ²´Û¤ò½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤´ÃíÊ¸¤âOK¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¿åÂ²´Û¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÂ²´ÛÂ¦¡ÖZipangu ²«¶â¤Î¥·ー¥ó¡×Æâ
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Â¦
Å¹Ì¾¡ÖCAFE UMIHAKO¡Ê¤«¤Õ¤§ ¤¦¤ß¤Ï¤³¡Ë¡×¤È¤Ï
¿åÂ²´Û¤ò½ä¤ëÃæ¤ÇÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤äÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿·Æ¤¤¤Î¶õ´Ö¡¢³¤¤ÎÈ¢¡ÖCAFE UMIHAKO¡×¡£¿åÂ²´Û¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¶Ã¤¤äÈ¯¸«¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤¤¤Î¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
⻩¶â¤Î´Ö¤Î¤¤é¤á¤¯¥¤¥áー¥¸¤«¤é¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤µµ¹ÃÌæ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢ ÊõÈ¢¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥ê¥Ü¥ó¤äÇÈ¡¢¹Åç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ñ¤Ê¤É¤Î¥â¥Áー¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¡¢ Â¿ºÌ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¥â¥À¥óÏÂÉ÷¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥«¥á¥ì¥ª¥ó¥½ー¥À¡¡750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¨¥Ü¥·¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂÎ¿§¤ÎÊÑ²½¤ÈÄ¹¤¤Àå¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥Þ¥ó¥´ー¡õ¥ì¥â¥óÌ£¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¥¹¥Ý¥¤¥È¤ÎÀÄ¿§¥·¥í¥Ã¥×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¯¤ë¤«¤º®¤¼¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ªー¥í¥é¾õ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¤æ¤é¤á¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥íー¤Î·Á¤â¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¥ª¥Ó¥ä¥É¥¯¥¬¥¨¥ë¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡¡850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥½ー¥»ー¥¸¤È¹õ¥«¥ìー¤Î¾å¤Ë¥Á¥§¥Àー¥Áー¥º¤ò³Ý¤±¤¿¡¢¥¥ª¥Ó¥ä¥É¥¯¥¬¥¨¥ëÌÏÍÍ¤Î¹õ¥«¥ìー¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡£¥³¥¯¿¼¤¤¹õ¥«¥ìー¤ËÇ»¸ü¥Áー¥º¤¬¤È¤íー¤ê¤È¤í¤±¤¿¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¡ÖCAFE UMIHAKO¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎBOX¥È¥ì¥¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¥Õ¥íー¥È¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤¬¤×¤¯～¤Ã¤ÈËÄ¤é¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥Õ¥íー¥È¤Ç¤¹¡£¹Åç¤Î¥³ー¥ÒーÅ¹¤ÎÆÃÀ½¥³ー¥Òー¥¼¥êー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤ÎÂç¿Í¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤Î´é¤ÎÌÜ¤ä¸ý¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì´ü°ì²ñ¤ÎÉ½¾ð¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Õ¥ê¥½¥Ç¥¨¥Ó¤Î¥µ¥ó¥Çー¡¡850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ê¥½¥Ç¥¨¥Ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥µ¥ó¥Çー¡£4¼ï¤Î¥Ù¥êー¤È¥Áー¥º¥±ー¥¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¥¯¥êー¥à¤Î´Å¤µ¡¢¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¥½¥Ç¥¨¥Ó¤Î´é¤ÎÌÜ¤ä¸ý¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì´ü°ì²ñ¤ÎÉ½¾ð¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ü¹Åç¤ª¤Þ¤¹àÝàê¤ÎÌ¿¤ò¤Ï¤°¤¯¤à ¤¦¤ß¤Ï¤³¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡¡600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Åç¸©¤ÎÊý¤Ï¥³ー¥Òー¹¥¤¤Ç¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¹Åç¸©¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¡¦ßäÀù¤µ¤ì¤¿¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î»ÈÍÑ¤ò´ë²è¤·¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Î¼«²ÈßäÀùàÝàêÆ¦Å¹¡Ö¤ª¤Þ¤¹àÝàê¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£¼ùÎð100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥³ー¥Òー¤Î¼ù¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤ë¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤ÎÇÀ±à¤ÎÆ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¡ÖCAFE UMIHAKO¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥³ー¥Òー¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢100Ç¯À¸¤¤ë¡Ö100Ç¯¼ù¡×¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥³ー¥Òー¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¢£¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥«¥Õ¥§¤ÎSNS¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡ª
10·î31Æü¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡ÖInstagram¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¤·¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥°¥Ã¥º¤È¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤Î¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Åç¤â¤È¤Þ¤Á¿åÂ²´Û¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤â´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥«¥Õ¥§¤«¤é¤â¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram ID¡§umihako_aquarium_hiroshima
MUSEUM SHOP UMIHAKO & CAFE UMIHAKO ´ðËÜ¾ðÊó
½»½ê¡¡¡¡¡§¢©730-0011¡¡¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶è´ðÄ® 6-78 ¥Ñ¥»ー¥é£·³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¥·¥ç¥Ã¥×¤È¥«¥Õ¥§¡Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Â¦¡Ë¤Î¤ß¤Î¤´ÍøÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡§¥·¥ç¥Ã¥×070-1345-2319¡¿¥«¥Õ¥§080-7025-7296
±Ä¶È»þ´Ö¡§¥·¥ç¥Ã¥× 10¡§00～19¡§00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥«¥Õ¥§ 10¡§00～19¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー18¡§30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨GW¡¢²ÆµÙ¤ß¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤É±Ä¶È»þ´Ö±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê
µÙÅ¹Æü¡¡¡§Ç¯ÃæÌµµÙ
¥ªー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê±¿±Ä»ö¶È¼Ô¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¹ñ¤ÎÇîÊª´Û¡¢Èþ½Ñ´Û¡¢Æ°Êª±à¡¢¿åÂ²´ÛÅù¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ç¡¢¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¥·¥ç¥Ã¥×µÚ¤Ó¥«¥Õ¥§35Å¹ÊÞ¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¸¼¨»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä²·Çä¶È¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥¯¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©151-0073 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºûÄÍ°ìÃúÌÜ62-3 ¥¢¥ë¥¹ºûÄÍ£±³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·ËÒ¡¡¾ÏÂå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1987 Ç¯
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§2,000 Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.auc-cop.co.jp