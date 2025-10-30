【新商品発売】福岡県の魅力的な産品を集めたカタログギフト「まいぷれのご当地ギフト　福岡県のカタログギフト」が11月1日に販売開始

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は福岡県の魅力的な産品を集めたカタログギフト「まいぷれのご当地ギフト 福岡県のカタログギフト」を2025年11月1日に販売開始します

「まいぷれのご当地ギフト 福岡県のカタログギフト」とは？

「まいぷれのご当地ギフト 福岡県のカタログギフト」は、福岡県の地元産品を集めた地域特化型カタログギフトです。

通常の通販等では手に入りにくい特徴的なラインナップをそろえました。お届けするカタログギフトの箱の中には、生産者による商品開発のストーリーや地域への想いが込められた、魅力あふれる商品紹介カードが入っています。

ギフトを受け取った方は、商品カードの中から欲しい品を選んで注文することができます。

「まいぷれのご当地ギフト 福岡県のカタログギフト」の産品ラインナップ

10種類のバリエーション豊かなギフトが勢ぞろい。ブランド価値の高い糸島の産品、八女茶、有明海の海苔など、福岡県ならではのラインナップが展開されています。

・奥八女茶 煎茶セット（角田製茶）

・「奇跡の海」有明海が育てた海苔セット（江の浦海苔本舗）

・糸島からの贈物 糸島食品調味料３本セット（糸島食品）

・豆腐屋のこだわり 豆活lifeBOX 5点セット（豆腐工房 ぬくもり畑）

・まるで和チーズ？ 豆腐の味噌漬 4種詰め（豆腐工房 ぬくもり畑）

・自慢のお味噌1種とご飯のお供セット（ヱビス味噌）

・柳川ん果実ジャムセット（柳川農業協同組合）

・お福箱（ラヴィレコヤナギ）

・博多てんぷら９種セット（博水）

・BOKOMEN5個セット(魚からできたたんぱく質が摂れるグルテンフリー麺)（博水）

※ラインナップは今後拡充の予定です

購入方法について

公式オンラインショップより、ご購入いただけます。

https://mypl.gift/products/fukuoka-pref

※2025年11月1日よりWEB上での受付を開始します

今後の展望

千葉県を中心に、これまでカタログギフト事業を展開してきた知見を活かし、福岡県内における個人間のギフトシーンでの利用や、企業における販促景品としての活用を推進してまいります。

また、当社の強みである各地域に根差したまいぷれの運営体制を生かし、福岡県のカタログギフトへの追加出品を希望する事業者にも対応いたします。カタログギフトへの掲載を通して、地域産品や地域ブランドのPRにも寄与します。

【長期ビジョン】

今後国策として展開が進む「ふるさと住民登録制度」において、プレミアム登録を募集する際のインセンティブとして貢献するなど、自治体の関係人口創出にも寄与すべくサービス拡大を目指します。

＜まいぷれのご当地ギフトとは＞

「まいぷれのご当地ギフト」は、カタログギフト特有の「貰い手が自分でほしい商品を選べる」という機能性に、「地域の温もりが伝わる」というテーマ性を加えたギフトです。掲載されている地域産品は、通常の通販等では手に入りにくい特徴的な品ぞろえとなっています。

渡す人と貰う人の会話を活性化させるコミュニケーションツールとして活用されているほか、地域産品のプロモーション・地域経済の活性化にも貢献しています。

【関連リリースURL】

・地域の魅力的な産品が選べるカタログギフト「まいぷれのご当地ギフト」、シリーズ総計発行部数4,000個を突破！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000418.000058260.html

・千葉市食のブランド「千」の認定品10品が「千葉県のカタログギフト」に登場！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000355.000058260.html

・【新商品発売】兵庫県明石市の魅力的な産品を集めたカタログギフト「まいぷれのご当地ギフト 明石市のカタログギフト」が8月19日に販売開始。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000386.000058260.html

・【新商品】地域の逸品を毎月お届け！「三重県のご当地定期便」始動

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000406.000058260.html

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出部

問い合わせフォーム：https://www.futurelink.co.jp/inquiry/

【会社概要】

社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

事業内容：地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、関係人口創出事業の推進 ほか

URL：https://www.futurelink.co.jp