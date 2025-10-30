【新商品発売】宮崎県の魅力的な産品を集めたカタログギフト「まいぷれのご当地ギフト　宮崎県のカタログギフト」が11月1日に販売開始

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は宮崎県の魅力的な産品を集めたカタログギフト「まいぷれのご当地ギフト 宮崎県のカタログギフト」を2025年11月1日に販売開始します。

「まいぷれのご当地ギフト 宮崎県のカタログギフト」とは？

「まいぷれのご当地ギフト 宮崎県のカタログギフト」は、宮崎県の地元産品を集めた地域特化型カタログギフトです。

通常の通販等では手に入りにくい特徴的なラインナップをそろえました。お届けするカタログギフトの箱の中には、生産者による商品開発のストーリーや地域への想いが込められた、魅力あふれる商品紹介カードが入っています。

ギフトを受け取った方は、商品カードの中から欲しい品を選んで注文することができます。

「まいぷれのご当地ギフト 宮崎県のカタログギフト」の産品ラインナップ

14種類のバリエーション豊かなギフトが勢ぞろい。宮崎県らしいマンゴーや日向夏のドリンクをはじめとして、本格芋焼酎セットや県産小麦を使った商品など、こだわりのラインナップが展開されています。

・宮崎県産小麦のミニスコーン（PARK miyakonojo）

・観音池ポーク詰め合せ（ばあちゃん本舗）

・パパイア王子ギフトセット（パパイア王子）

・九州野菜セット（やお九州）

・原木育ちのしいたけパテ・ナバ手羽餃子（岡田商店）

・しらす焼干物セット（(株)水永水産）

・国産うなぎ骨せんべい 塩味＆たれ味（中村商店）

・馬渡のもっちり餃子（餃子の馬渡）

・宮崎果汁グァバドリンク2本セット（宮崎果汁株式会社）

・宮崎果汁マンゴーと日向夏のドリンクセット（宮崎果汁株式会社）

・漬物と金柑シロップ漬け８種セット（上沖産業）

・きなこ豚バラ焼肉用 きなこ豚ロースしゃぶ用（青島食肉食鳥 アオショク）

・牛乳屋さんのあまざけ 百白糀（白水舎乳業）

・ベーグルと焼き菓子セット（Cafe Kiitos）

※ラインナップは今後拡充の予定です

購入方法について

公式オンラインショップより、ご購入いただけます。

https://mypl.gift/products/miyazaki-pref

※2025年11月1日よりWEB上での受付を開始します

今後の展望

千葉県を中心にこれまでカタログギフト事業を展開してきた知見を活かし、宮崎県内における個人間のギフトシーンでの利用や、企業における販促景品としての活用を推進してまいります。

また、当社の強みである各地域に根差したまいぷれ運営の体制を生かし、宮崎県のカタログギフトへの追加出品を希望する事業者に対応いたします。カタログギフトへの掲載を通して、地域産品や地域ブランドのPRにも寄与します。

【長期ビジョン】

今後国策として展開が進む「ふるさと住民登録制度」においてプレミアム登録を募集する際のインセンティブとして貢献するなど、自治体の関係人口創出にも寄与すべくサービス拡大を目指します。

＜まいぷれのご当地ギフトとは＞

「まいぷれのご当地ギフト」は、カタログギフト特有の「貰い手が自分でほしい商品を選べる」という機能性に、「地域の温もりが伝わる」というテーマ性を加えたギフトです。掲載されている地域産品は、通常の通販等では手に入りにくい特徴的な品ぞろえとなっています。

渡す人と貰う人の会話を活性化させるコミュニケーションツールとして活用されているほか、地域産品のプロモーション・地域経済の活性化にも貢献しています。

