[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ今年もスペシャルコラボレーションが実現！

三菱重工業株式会社[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ 2025

三菱重工相模原ダイナボアーズは、相模原にルーツを持つ人気バンド[Alexandros]と2024年に続き、2025年もコラボレーションを実施しますので、お知らせいたします。

ダイナボアーズのホストゲームでは、会場とともに相模原を盛り上げるべく選手入場とダイナボアーズによるトライの際に[Alexandros]のヒット曲『ワタリドリ』を流しています。その縁を通じて、相模原にゆかりのある両者によるさまざまなコラボレーションが2024年秋に実現しました。2025年についても、地域をともに盛り上げる取り組みとして、音楽とラグビーの力を掛け合わせた多彩な展開が決定！

詳細は企画内容以下の各項目をご参照ください。

1．企画内容

(1)[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ アメフトシャツ

ダイナボアーズによるシーズン初戦恒例の来場者プレゼントに、両者のロゴが入ったアメフトシャツを配布！

■品 名：ダイナボアーズ’25アメフトシャツ

■協 賛：三菱ＨＣキャピタル株式会社、三菱自動車工業株式会社、株式会社NIGITA

三菱ロジスネクスト株式会社、株式会社ジェイコム湘南・神奈川

株式会社アルプス技研、小田急電鉄株式会社

■デザイン

ダイナボアーズ’25アメフトシャツ

■配布について

・「NTTジャパンラグビー リーグワン 2025-26 第2節 三菱重工相模原ダイナボアーズ 対 横浜キヤノンイーグルス」 試合の来場者プレゼントとして配布予定

・日付：2025年12月21日（土）

・場所：相模原ギオンスタジアム

・数量：先着6,000名

・受取方法：試合当日のスタジアム入場時に各入場ゲートにて配布

※上記以降も配布予定がございます。詳細は決定次第三菱重工相模原ダイナボアーズの公式ウェブサイトよりお知らせします。

ダイナボアーズ’24アメフトシャツ（2024.12.22）(2)[Alexandros] presents THIS FES '25 in Sagamihara ダイナボアーズブース出店

2024年に引き続き相模原の大型音楽イベントにダイナボアーズがブースを出店！

■イベント名：[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara

■日程：2025年11月1日（土）・2日（日）

■会場：相模原ギオンフィールド周辺 神奈川県相模原市南区下溝4169（相模原麻溝公園内）

■主催：THIS FES ’25 in Sagamihara実行委員会

（株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社）

■URL：https://thisfes.com/

■ブース内容

1回500円で[Alexandros]のメンバーサイン入りグッズやダイナボアーズの試合観戦チケットが当たるガチャガチャを実施！参加賞は[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ限定コラボステッカー！

■ステッカーイメージ（2種）

[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ コラボラガーシャツ 表面

[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ限定コラボステッカー１.[Alexandros]×三菱重工相模原ダイナボアーズ限定コラボステッカー２.(3)メディア出演

[Alexandros]レギュラー番組・FMヨコハマ「アレキとか！ドロスとか！」に坂本侑翼選手が出演

■放送日：2025年10月26日（日）19:00-19:30

■出演者：白井眞輝（[Alexandros]）、坂本侑翼（三菱重工相模原ダイナボアーズ）

■配信URL：https://radiko.jp/#!/ts/YFM/20251026190000

■番組URL：https://www.fmyokohama.co.jp/program/alextokadrostoka

2．コラボレーション主体者紹介

左から 坂本侑翼選手（三菱重工相模原ダイナボアーズ）、白井眞輝さん（[Alexandros]）[Alexandros]

川上洋平(Vo&Gt)/磯部寛之(Ba&Cho)/白井眞輝(Gt)/リアド偉武(Dr)の4名からなる、相模原にルーツを持つ人気バンド。国内のロックフェスティバルに数多く出演しヘッドライナーを務め、TVドラマや映画・CMなど多岐にわたる楽曲提供を行う。その中でも『ワタリドリ』のMVはYouTube再生数1億8千万回を超えている他、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の主題歌となった『閃光』などのヒット曲があり、幅広い層に支持されている。

■所属：株式会社UKPM

■レーベル：Polydor Records

■ＵＲＬ：https://alexandros.jp/

三菱重工相模原ダイナボアーズ

神奈川県・相模原市をホームタウンとし、ラグビーの日本最高峰リーグであるジャパンラグビー リーグワンで戦う、日本ラグビー界におけるトップチームの一つ。「ラグビーを通じて、すべての人々と、夢と感動をともにわかちあい、ともに成長していく」をミッションに掲げ、特に地元地域へスポーツの力を還元することで地域振興を行うとともに、スポーツの社会的価値を高める活動を継続している。

■ホストエリア：相模原市（ホームタウン）、神奈川県

■ホームスタジアム：相模原ギオンスタジアム

■母体企業：三菱重工業株式会社

■URL：https://www.mhi.com/jp/company/sports/dynaboars/