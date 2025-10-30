埼玉県核都市広域幹線道路建設促進期成同盟会総会と要望活動

ふじみ野市役所

さいたま市、春日部市、越谷市、富士見市、吉川市、ふじみ野市、松伏町、三芳町及び埼玉県（以下「構成自治体」という。）は、令和７年１１月５日（水）に令和７年度埼玉県核都市広域幹線道路建設促進期成同盟会 総会を開催し、総会終了後に国土交通省への要望活動を実施します。

令和７年１１月５日（水）

総会：１０：００～１０：４５

要望活動：１１：１５～１２：００

- 総会 新国際ビルヂング９階 日本交通協会大会議室（東京都千代田区丸の内３-４-１）- 要望活動 国土交通省 中央合同庁舎３号館（東京都千代田区霞が関２-１-３）主催

埼玉県核都市広域幹線道路建設促進期成同盟会 構成自治体（会長：さいたま市）

出席者

総会

構成自治体選出国会議員、構成自治体市町選出県議会議員、さいたま市議会議員、構成自治体市町首長及び議長、埼玉県副知事など

要望活動

構成自治体市町首長、埼玉県副知事

内容総会

会長挨拶、来賓挨拶、議事

要望活動

国土交通省へ核都市広域幹線道路の事業推進に関する要望

取材申し込み用紙と注意点取材方法

・カメラ撮り等については、以下のとおりとします。

１.総会については全て可能。

２.要望活動については、要望書手交の頭撮りのみ可能です。要望書手交後は、速やかに退出をお願いします。

・要望書は、当日資料提供します。

・当日のカメラ撮りについて、総会は９時４５分までに新国際ビルヂング９階 南側エレベーターホール、要望活動は１１時までに国土交通省４階エレベーターホールまでお集りください。

・総会及び要望活動に関する取材は、要望活動終了後に、国土交通省４階エレベーターホールにて、事務局職員が対応します。

・取材ご希望の方は、別紙「取材申込書」に記入の上、１１月４日（火）１２時までにメールにてお申し込みください。

・国土交通省への入館手続きは、各社で行って下さい。対応が困難な場合は御連絡ください。

・総会及び要望活動の予定は、急遽変更となる可能性がありますので、ご承知ください

取材申込書ダウンロードhttps://prtimes.jp/a/?f=d99719-190-fbfa6d751d8d71ca6f245c39a0b299cf.pdf広域代表問合せ

埼玉県核都市広域幹線道路建設促進期成同盟会事務局

さいたま市建設局土木部広域道路推進室 獺庭、長谷川（電話0４８-８２９-１５００、メールアドレス koiki-doro-suishin@city.saitama.lg.jp）

問い合わせ

都市計画課（電話049-220-2065）