ÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ö¥Ý¥á¥êー¡¦¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë2025¡×ÎëÌÚ Âçµ±»á¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÅìµþ¡Ë¤¬Í¥¾¡¡ª
¼Ì¿¿Ãæ±û¡§Í¥¾¡¼ÔÎëÌÚÂçµ±»á¡¢±¦¡§½àÍ¥¾¡»°ÃÝÅí²Ì»á¡¢º¸¡§Âè3°Ì»³ÅÄÂöÇÏ»á
¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å ¥Ý¥á¥êー¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é¡Ö¥Ý¥á¥êー¡¦¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Ç¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥¯ー¥ë*¤Ç¤¹¡£
30Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥½¥à¥ê¥¨¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤·¡¢Â¿¤¯¤Î°ìÎ®¥½¥à¥ê¥¨¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÁ°²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¤è¤ê»²²Ã¾ò·ï¤ò¡Ö35ºÐ°Ê²¼¡×¤È¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼ã¼ê¥½¥à¥ê¥¨¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤è¤ê»²²Ã¾ò·ï¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö35ºÐ°Ê²¼¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê°ìÁØ¼ã¼ê¥½¥à¥ê¥¨¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³¥ó¥¯ー¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*Æ±°ì¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥½¥à¥ê¥¨¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥³¥ó¥¯ー¥ë¡ÊÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ³ÎÇ§¡Ë¡£
ËÜÇ¯7·î14Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Âçºå¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Í½Áª¤Ë¤Ï47Ì¾¤¬»²²Ã¤·¡¢É®µ»î¸³¤È¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°µ»Ç½»î¸³¤Î·ë²Ì¡¢12Ì¾¤¬ËÜÁª¤Ø¿Ê½Ð¡£10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¤Ç¤ÏÉ®µ¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥µー¥Ó¥¹¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¾å°Ì5Ì¾¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¤È¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥á¥êーºÇ¹â¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ë¥íー¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥½¥à¥ê¥¨¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿²ÝÂê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥µー¥Ó¥¹µ»Ç½¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°Äó°Æ¤Ê¤É¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÆ®¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸·¤·¤¤¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÎëÌÚ Âçµ±»á¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÅìµþ¡Ë¤¬¸«»öÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥×¥í¥ÞµÚ¤Ó¾Þ¶â100Ëü±ß¡¢¥Ý¥á¥êー¥¥å¥ô¥§¡¦¥ë¥¤ー¥º6L¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ô¥é¥ó¥±¥ó¡¦¥Ý¥á¥êー¡¦¥â¥Î¥Ýー¥ë¼Ò¤Ë¤è¤ëÁ´ÌÌÅª»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Î¥á¥¾¥ó¸¦½¤¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥á¥êー¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢°ìÇ¯´ÖÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¤´ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
·è¾¡Àï¿³ºº¡¡¥µー¥Ó¥¹²ÝÂê¤ÎÍÍ»Ò
Í¥¾¡¼ÔÈ¯É½¤Î½Ö´Ö
Í¥¾¡¼Ô¡¡ÎëÌÚ Âçµ±»á¥³¥á¥ó¥È
2025Ç¯¥Ý¥á¥êー¡¦¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò³«ºÅ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤òÄº¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬³ð¤ï¤º¡¢²ù¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò³«ºÅ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥ô¥é¥ó¥±¥ó ¥Ý¥á¥êー ¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¡¢ÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê¤´»ØÆ³¡¦¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ë¾å»Ê¤äÆ±Î½¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡¡¿¹³Ð»á¡¡¿³ººÁíÉ¾
²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¼ç»Ý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë´§¤È¤·¤Æ¥Ý¥á¥êー¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ý¥á¥êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î°ûÎÁ¡¢ÎÁÍý¤äÎò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢·¡¤ê²¼¤²¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤¿Êý¡¹¤¬·è¾¡¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÍ¥¾¡¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É½¾ð¤äÏÃ¤·Êý¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¥Ý¥á¥êー¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê·è¾¡¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£ÀË¤·¤¯¤â2°Ì¡¢3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ÃÝ¤µ¤ó¤ä»³ÅÄ¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÎÉ²á¤®¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Àµ¤·¤¤Íý²ò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1ÅÀ¡¢¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ò¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½à·è¾¡¤ÎÉ®µ»î¸³¤Ç¤¹¡£¡ÖLouis Pommery¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÖLouise Pommery¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¿ôÌ¾¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï²ÝÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¡ÖListen, listen, listen!!!¡×¤ÈÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤â¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥»¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤ÎÍ×Ë¾¤ò¤è¤¯Ê¹¤¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ÎÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥á¥êーÂè10ÂåºÇ¹â¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ë¥íー¡¡¥³¥á¥ó¥È
Áª¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¡¢¥µー¥Ó¥¹µ»½Ñ¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¥º¥à¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ï¼ã¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ò³Ú¤·¤àÊý¤Ë¤â¤Ã¤È¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ý¥á¥êー¤¬¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥ô¥£¥Æ¥£¥«¥ë¥Á¥ãー¤äSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼ã¤¤À¤Âå¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º¸¡§¥Ý¥á¥êーºÇ¹â¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ë¥íー¡¢±¦¡§¥ô¥é¥ó¥±¥ó ¥Ý¥á¥êー ¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»Õ°æ¸¦
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥á¥ó¥È¿³ºº¤ÎÍÍ»Ò
¤Ê¤ªÆ±Æü¡¢·è¾¡Àï¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¡ÖË±Ñà¡×¤Ë¤Æ¡¢É½¾´¼°µÚ¤Ó¥¬¥é¥Ç¥£¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥á¥êー¥á¥¾¥ó¤Ë¤¢¤ëÆÃÊÌ¤ÊÈª¤«¤éÂ¤¤é¤ì¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡Ö¥¯¥í¡¦¥Ý¥ó¥Ñ¥Éー¥ë ¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó2017¡×¤òÀ¤³¦½éÈäÏª¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ë¥íー¤Ï¤³¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤Ï2017Ç¯¤Ë¥Ý¥á¥êー¤ÎºÇ¹â¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î2017Ç¯¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Clos pompadour Blanc de Blancs 2017¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤Î²ñ¾ì¤Ç¥ê¥êー¥¹Ã×¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¥å¥ô¥§¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡ÖË±Ñà¡×¤Ç¤ÎÉ½¾´¼°¡¦¥¬¥é¥Ç¥£¥Êー
À¤³¦½éÈäÏª¤Î¥¯¥í¡¦¥Ý¥ó¥Ñ¥Éー¥ë ¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó2017
¥Ý¥á¥êー¡¦¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë2025·ë²Ì
Í¥¾¡ ÎëÌÚ Âçµ±¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë Åìµþ¡Ë
½àÍ¥¾¡ »°ÃÝ Åí²Ì¡Ê¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Û¥Æ¥ë ¥ë¡¦¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥óÅìµþ¡Ë
Âè3°Ì »³ÅÄ ÂöÇÏ¡Ê¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Ë
Âè4°Ì ±ººê Î´¹¨¡Ê¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¡Ë
Âè5°Ì ÇòÁÒ ÂçÀ¿¡Ê¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÅìµþ¡Ë
¥Þ¥À¥à ¥Ý¥á¥êー¾Þ¡¡±ººê Î´¹¨¡Ê¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¡Ë
µ»½Ñ¡¦ÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤ËÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¿ÍÊÁ¤¬½¨¤Ç¤Æ
¤¤¤¿Êý¤Ë¼øÍ¿¤¹¤ëÆÃÊÌ¾Þ¡Ö¥Þ¥À¥à ¥Ý¥á¥êー¾Þ¡×¤Ï¡¢±ººê¡¡Î´¹¨»á¤¬¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê°Ê²¼¼õ¸³ÈÖ¹æ½ç¡Ë
ÂçèÓ¸¶ É÷»Ò¡Ê¥³¥ó¥é¥Ã¥ÉÅìµþ¡Ë
ºäÅÄ »Ê ¡Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥ËÅìµþ¡Ë
°æ½Ð ÃÒÌé¡Ê¥¨¥Î¥Æ¥«³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
°ÂÅÄ ½Ó ¡Ê¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Û¥Æ¥ë ¥ë¡¦¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥óÅìµþ¡Ë
¿¹ÅÄ °« ¡Ê¥í¥ª¥¸¥¨¡Ë
À±Ìî ÍªÂÀ¡ÊÈüÇÊ¸Ð¥Û¥Æ¥ë¡Ë
Ê¿Åç Í³Æà¡ÊZentis Osaka UPSTAIRZ¡Ë
¡Ú¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¡Û¿¹ ³Ð»á¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡¡Éû²ñÄ¹
¡Ú¿³ºº°Ñ°÷¡ÛÌîºä ¾¼É§»á¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡¡Íý»ö
¡Ú¿³ºº°Ñ°÷¡Û´äÅÄ ¾Ä»á¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¡¡¾ïÌ³Íý»ö
¡Ú¿³ºº°Ñ°÷¡Û»³ËÜ Ëã°á²Ö»á¡¡¥Ý¥á¥êー¡¦¥½¥à¥ê¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë2023Í¥¾¡
¡Ú¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡Û¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥Ô¥¨¥ë¥íー¡¡¥Ý¥á¥êーÂè10ÂåºÇ¹â¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô
¡Ú¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¡ÛMason Ng¡¡ ASI Best Sommelier of Asia ¡õOceania 2022
¡Ú¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¡¥Ý¥á¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1836Ç¯¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¤ÎÃæ¿´ÅÔ»Ô¥é¥ó¥¹¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥á¥êー¡£¥Þ¥À¥à¡¦¥Ý¥á¥êー¤Ï1874Ç¯¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡Ê¿É¸ý¡Ë¤òÂ¤¤ê½Ð¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åºÇÂç¤Î¾úÂ¤¸µ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Þ¥À¥à¡¦¥Ý¥á¥êー¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤À°Õ»Ö¤ä¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿´¶À¤È·Ð¸³¡¦µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥á¥êー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹á¤ê¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤«¤Ä²÷³è¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÄ¹¤¤Í¾±¤¤Ç¤¹¡£
